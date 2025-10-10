Được chia sẻ trên tiktok, đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh tượng trong một gia đình ở xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên) nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và hút gần 5 triệu view sau 2 ngày đăng tải.

Theo nội dung đoạn clip, do mưa lũ ập đến bất ngờ, tràn vào gần hết tầng 1 nên gia đình này đã đưa cả đàn lợn, gà lên tầng cao để tránh. Và cảnh tượng hiện tại cũng khiến gia chủ không khỏi lo lắng và bất lực. Những con lợn nằm chen chúc bên ngoài ban công nhỏ hẹp, phía đối diện là những con gà đứng tràn từ bên trong khu vực tầng 3 ra hết ban công.

Các thành viên vất vả cố gắng đưa đàn gia súc, gia cầm lên cao tránh lũ và giờ việc vận chuyển vật nuôi xuống sau khi nước rút cũng là vấn đề nan giải.

Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, chị Nguyễn Oanh - người quay clip, cho hay gia đình nhà ngoại chị nằm trong khu ngập sau của xã. Khi chứng kiến em trai và mẹ đẻ phải mang cả đàn lợn, gà còn sốt sót lên tầng 3 tránh lũ, chị không khỏi xót xa.

"Khoảng 8 con lợn, gần trăm con gà này chỉ là phần nhỏ còn vớt vát lại, cả xã có cả vạn con vật nuôi bị nước lũ cuốn trôi, dìm chết, thiệt hại của bà con không kể hết. Khi đưa lên đã mệt, hôm qua nước rút, mang cả đàn đi xuống còn mệt hơn. Cứu được chút nào hay chút đó, là vốn liếng và tài sản của gia đình. Nhiều nhà còn mất trắng, lũ quá khủng khiếp", chị Oanh chia sẻ trên Tri Thức - Znews.

Sáng nay (1/10), theo báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên ước tính sơ bộ thiệt hại về tài sản do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ sau bão gây ra ở tỉnh này khoảng 2.120 tỷ đồng.

Mưa bão, ngập lụt khiến 5 người ở tỉnh Thái Nguyên thiệt mạng, 2 người mất tích và 2 bị thương. Khoảng 200.000 nhà bị ảnh hưởng, trong đó tốc mái 22 nhà; sạt lở taluy dương 988 nhà; số còn lại bị ngập nước, cô lập.

Mưa bão, ngập lụt làm hư hỏng gần 8.900ha cây trồng, thủy sản (cơn bão số 10 là 3.536ha và bão số 11 là 5.343ha). Gần 247.000 con gia cầm, 3.200 con lợn và nhiều vật nuôi khác bị chết.

Trên 30 điểm sạt lở và ngập úng tại nhiều tuyến đường, cầu tràn. 53 hồ, đập; 5 trung tâm y tế, bệnh viện; 9 trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 38 điểm trường bị ngập nước, sạt lở taluy dương.