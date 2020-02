Người cha ở Đắk Nông bị khởi tố vì che giấu tội ác tày trời của con trai 14 tuổi

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 21/2, ông Tạ Đình Đề, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Điểu Brơi (ngụ huyện Tuy Đức) về tội Che giấu tội phạm. Điểu Brơi là cha của Điểu Long (14 tuổi), nghi phạm sát hại 2 cháu bé gần nhà mà nhiều tờ báo từng phản ánh.

Theo Zing đưa tin, ngày 23/11/2019, Điểu Long giết bé trai 11 tuổi ở cùng quê do mâu thuẫn trong lúc chơi điện tử. Quá trình làm việc với công an, Long khai trước đó đã dìm chết bé gái 6 tuổi dưới suối.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra năm 2016. Nghi phạm đã kể cho bố về sự việc nhưng ông Điểu Brơi đã che giấu hành vi của con trai.

Điểu Long.

Về sự việc sát hại bé gái năm 2016, thời điểm đó Điểu Long mới 11 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Thời điểm đó, cơ quan công an huyện Tuy Đức cũng kết luận, nguyên nhân chết của H. là do ngạt nước, không có dấu vết tác động từ bên ngoài. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức quyết định không khởi tố vụ án hình sự, thông tin trên báo Dân Trí.

Ngoài ra, theo Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng, độ tuổi của Điểu Long thời điểm sát hại bé trai 11 tuổi là từ 13 tuổi 8 tháng đến 14 tuổi 2 tháng. Tức là, khi thực hiện hành vi phạm tội, Điểu Long mới 13 tuổi 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Long vào trường giáo dưỡng số 3 tại huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.