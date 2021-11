Người cha nhờ bạn nhậu dạy dỗ con và cái kết buồn

Sáng 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Minh Chiến (SN 2002; ngụ huyện Chợ Mới) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Trần Minh Chiến

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, Chiến và cha ruột của mình là ông Trần Minh C. (SN 1975) có mâu thuẫn với nhau vì Chiến cho rằng cha mình thường hay uống rượu và chửi mắng Chiến vô cớ.

Khoảng 12 giờ ngày 20/10, ông C. trong lúc nhậu với Quách Văn N. (SN 2002) và Nguyễn Quốc V. (SN 1991) - cùng ngụ huyện Chợ Mới - thì kể lại cho 2 bạn nhậu biết vừa bị Chiến đánh nên nhờ N. và V. đến nhà mình dạy dỗ Chiến.

Chiến tại cơ quan công an

Lúc sau, ông C. cùng 2 bạn nhậu về đến nhà thì Chiến cũng vừa đi công việc về. Thấy vậy, N. đứng đối diện với Chiến rồi chửi, tát vào mặt Chiến. Bị đánh vô cớ, Chiến đi thẳng vào nhà lấy con dao bấm bỏ vào túi quần.

N. tiếp tục xông vào đánh Chiến. Tức giận, Chiến lấy dao bấm đâm vào vùng bụng N. nhiều nhát gây thương tích nặng. N. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích 26%.