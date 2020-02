Người cha Do Thái nói với con trai: Trí tuệ là tài sản duy nhất của con, khi người ta nói 1+1=2, con phải nói bằng 3

Người kiếm được nhiều tiền luôn tin rằng vận mệnh nằm trong tay chính họ

"Tôi tin vào vận mệnh", tỷ lệ người giàu tán đồng: 10%; tỷ lệ người nghèo tán đồng: 90%. Người nghèo có xu hướng tin rằng sự giàu có là do vận mệnh sắp đặt chứ không quá tin tưởng rằng sự nỗ lực mới là nhân tố quyết định tới địa vị kinh tế của mình. Có một hiện thực là phần lớn người giàu đều không phải sinh ra đã giàu, nhưng họ tin rằng mình có thể làm điều gì đó để thay đổi thực tế, trong khi phần lớn lớn người nghèo lại luôn cho rằng mình chẳng thể làm được gì, chỉ có thể dựa vào ông trời, dựa vào vận mệnh.

Người kiếm được nhiều tiền dám mạo hiểm

"Vì để trở nên giàu có, tôi chấp nhận mạo hiểm", tỷ lệ người giàu tán đồng: 63%, tỷ lệ người nghèo tán đồng: 6%. Trên thực tế, rất nhiều người giàu đều thành lập công ty riêng của mình, họ sở dĩ thành công đó là bởi họ luôn không ngừng trưởng thành từ trong những thất bại, khó khăn. "Trên thực tế, có 27% người giàu thừa nhận họ đã từng thất bại ít nhất 1 lần trong cuộc sống hay kinh doanh, trong khi chỉ có 2% người nghèo thừa nhận điều này". Thất bại giống như một vết sẹo ở trong não, khiến bạn luôn luôn có thể học hỏi từ nó.

Một cái đầu thực sự biết kiếm tiền là một người luôn theo kịp thời đại và có tầm nhìn

Đầu những năm 80, bày bán hàng rong thôi cũng có thể phát tài, nhưng nhiều người không dám; đầu những năm 90, mua cổ phiếu là có thể kiếm tiền, nhưng nhiều người không tin; đầu thế kỉ 20, mở tiệm bán hàng online là có thể kiếm tiền, nhưng nhiều người không thử, bây giờ mới bắt đầu chạy theo phong trào, chỉ tiếc rằng, cơ hội đã đi qua. Bạn có khi nào cảm thấy hối hận vì sự do dự của ngày hôm qua? Đời người chính là một quá trình lựa chọn, một cơ hội thôi cũng rất có thể sẽ thành toàn cho bạn! Cự tuyệt cơ hội là cự tuyệt sự thay đổi, thứ bạn có được 5 năm sau chính là những thứ bạn có ở hiện tại! Trừ phi bạn thay đổi. Thế kỉ 21 hiện tại, có quá nhiều cơ hội để kiếm tiền, chỉ cần tịnh tâm lại, bạn sẽ phát hiện ra có quá nhiều cơ hội đã vụt qua, những người bạn đồng niên năm xưa giờ đã ở một đẳng cấp khác với bạn, vấn đề nằm ở đâu? Gốc rễ ở việc bạn bảo thủ, không muốn học hỏi những tư duy mới, học hỏi những phương pháp kiếm tiền mới.

Nhiều năm trước, trong Trại tập trung Auschwitz, Ba Lan, một người Do Thái nói với con trai của mình rằng, "Hiện tại, tài sản duy nhất của chúng ta chính là trí tuệ, khi người khác nói 1

+1=2, con nên nghĩ tới việc nó bằng 3". Đức quốc xã đã đầu độc hàng trăm ngàn người ở Auschwitz, nhưng hai cha con họ vẫn sống sót.

Năm 1946, họ đến Houston, Hoa Kỳ kinh doanh đồ đồng. Một ngày nọ, người cha hỏi con trai mình một pound đồng bao nhiêu tiền. Người con trai trả lời 35 xu. Người cha nói: "Đúng, toàn bang Texas đều biết một pound đồng 35 xu, nhưng là con trai của người Do Thái, con nên nói là 3,5 đô la, con thử coi một pound đồng như một tay nắm cửa xem xem."

20 năm sau, người cha qua đời, người con trai một mình kinh doanh cửa hàng đồng. Ông từng làm trống đồng, cót trong các chiếc đồng hồ Thụy Sỹ và huy chương Olympic, ông từng bán một pound đồng với giá 3500 đô la, lúc này, ông đã là chủ tịch của công ty Mccall. Thứ thật sự giúp ông nổi tiếng lại là một đống phế liệu ở New York.

Vào năm 1974, chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc đấu thầu rộng rãi để dọn dẹp phế thải vứt đi từ việc cải tạo Tượng Nữ thần Tự do. Nhiều tháng trôi qua mà vẫn không một ai tới trả giá. Con trai người Do Thái khi đó đang đi du lịch ở Pháp, nghe được tin tức, ông đã ngay lập tức bay tới New York. Sau khi nhìn thấy những ngọn núi bằng đồng, ốc vít và gỗ chất đống dưới Tượng Nữ thần Tự do, ông đã ký tên mà không cần bất kỳ điều kiện nào.

Nhiều công ty vận tải ở New York đã cười nhạo hành động ngu ngốc này của ông, bởi lẽ ở bang New York có những quy định nghiêm ngặt về xử lý phế liệu, làm không tốt sẽ có thể bị các tổ chức bảo vệ môi trường truy tố. Trong khi mọi người đang bận cười nhạo mình, ông bắt đầu tổ chức để các công nhân tiến hành phân loại rác. Ông đã nấu tan chảy đồng thải và đúc nó thành một bức tượng nữ thần tự do phiên bản nhỏ; ông xử lý các khối xi măng và gỗ, biến chì và nhôm thành chìa khóa hình Quảng trường Thành phố New York. Cuối cùng, ông thậm chí còn đóng gói lớp bụi từ Tượng Nữ thần Tự do rồi bán nó cho một người bán hoa. Trong vòng chưa đầy ba tháng, ông đã biến một đống phế liệu thành 3,5 triệu đô la tiền mặt, và giá mỗi pound đồng đã được tăng lên gấp 10.000 lần giá trị vốn có của nó.

Người Do Thái sinh ra không thông minh hơn con người thuộc bất kỳ chủng tộc nào, nhưng họ biết cách làm sao để "đúc ra" số tiền vàng vô giá này. Khi con của họ vừa hiểu chuyện, người mẹ sẽ nhỏ mật ong lên các cuốn sách và để chúng liếm mật ong trên đó, dụng ý muốn nói với con cái họ rằng: cuốn sách này rất ngọt.

Hãy học cách suy nghĩ, tư duy để làm giàu, phát hiện ra các cơ hội kinh doanh chứ không phải "trôi theo chiều gió", bởi lẽ bạn khác biệt, các nhân tố như học thức, gia thế, giáo dục, môi trường, bạn đời.... nói với bạn rằng quyết định mù quáng và "trôi theo chiều gió", 90% đều sẽ thất bại, thích hợp với bản thân mới là tốt nhất, chỉ cần bạn khai thông não bộ, dụng tâm đi suy nghĩ và tổng kết, mọi thứ đều sẽ có câu trả lời.