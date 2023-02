Người biết nhìn xa trông rộng luôn chừa cho mình 3 'đường lui'

Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heraclitus đã nói: "Chỉ có sự thay đổi là vĩnh cửu".

Dưới đại dịch, chúng ta nhận thức rõ hơn bao giờ hết rằng những thay đổi đang không ngừng diễn ra trên thế giới này. Khi đối mặt với sự bất ổn, cách tốt nhất là có sự chuẩn bị, đồng thời bù đắp cảm giác an toàn trong lòng.

1. Tiết kiệm để đảm bảo cho chất lượng cuộc sống

Tiền quan trọng như thế nào, bạn sẽ hiểu ngay khi bản thân hoặc người nhà đổ bệnh.

Một khoản tiết kiệm có thể không đáng kể trong những ngày bình thường. Nhưng tai nạn sẽ không cho chúng ta thời gian để chuẩn bị, và một khi tai họa ập đến, chúng ta thường trở tay không kịp, chật vật đến bí bách.

Bỗng một ngày, khi phát hiện ra rằng số tiền mà chúng ta đang sở hữu có thể kéo dài sinh mạng, chúng ta mới biết cảm giác an toàn do tiền bạc mang lại là không thể thay thế.

Không có gì xấu hổ khi nói về tiền bạc, nỗ lực kiếm tiền không bao giờ là sai, nó chỉ sai khi bạn đánh mất bản thân trong quá trình này mà thôi. Tiết kiệm tiền là để tạo nên cảm giác an toàn vững chắc cho bản thân và gia đình.

Chỉ khi đến tuổi trung niên, người ta mới buộc phải hiểu rằng hầu hết những tủi nhục và rắc rối trong cuộc sống đều liên quan đến tiền bạc. Do đó, thay vì tìm kiếm sự an toàn từ bất cứ ai, chi bằng nỗ lực kiếm tiền, mua những gì mình thích, còn gì an tâm hơn khi có khoản tiết kiệm trong tay.

2. Những kỹ năng là “cần câu cơm” để sống và làm việc

Trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và tâm sự) có một chủ đề bàn luận: "Bạn đã từng gặp phải tình huống khiến bạn bị cuộc sống buộc phải phát triển một kỹ năng và kiếm sống bằng nó chưa?".

Một cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện về cô bạn của mình:

Cô bạn tôi mặc dù tốt nghiệp khoa du lịch ở trường đại học như sau đó chỉ làm buồng phòng trong một khách sạn nhỏ, chịu trách nhiệm dọn dẹp hàng chục căn phòng.

Làm việc chăm chỉ như vậy, nhưng chỉ kiếm được hơn 3-4 triệu mỗi tháng. Cô ấy muốn thay đổi công việc, nhưng không có kỹ năng và chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Chớp mắt mà đã qua 4 năm trôi qua, không tiết kiệm được bao nhiêu mà thân tàn ma dại.

Không muốn như thế này đến hết đời, cô quyết định nghỉ việc và đến thành phố một mình, làm việc trong một trung tâm dịch vụ vào ban ngày, học hành vào buổi tối. Trong hai năm, cô đã có được các chứng chỉ liên quan và trở thành một chuyên gia có trình độ.

Cấp trên nhìn thấy sự tiến bộ của cô ấy và bắt đầu để cô tham gia vào các dự án lớn.

Nhà văn người Mỹ - Mark Twain đã nói: “Áp lực thực ra là biểu hiện của việc không đủ năng lực; khó khăn là hệ quả của việc bản thân không có bản lĩnh”.

Giá trị của bạn tỷ lệ thuận với năng lực chuyên môn. Một khi đã sở hữu những thế mạnh trong tay, bạn có quyền mặc cả; nếu chỉ có bấy nhiêu băng lực, bạn chỉ có thể để người khác sắp xếp.

"Bản chất của mọi đau khổ của con người là sự tức giận đối với sự kém cỏi của chính mình". Cảm giác kiểm soát cuộc sống của một người có quan hệ mật thiết với năng lực của họ. Khi trở nên mạnh mẽ, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

3. Lương thiện là cái phúc cuối cùng

Nhà văn người Pháp từng đoạt giải Nobel - Romain Rolland nói: "Nếu một người đối xử với người khác bằng trái tim nhân hậu, trong sáng và cởi mở, thì cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều".

Lòng tốt không cần phải làm chuyện to tát, phần lớn chỉ là những điều nhỏ nhặt bình thường; một nụ cười, một tiếng nói thấu hiểu, một tấm lòng tưởng chừng như không đáng kể nhưng thực ra lại rất quan trọng.

Lòng tốt không chỉ là sự ấm áp cho người khác, mà còn là món quà cho chính bạn. Bạn đối xử với người khác như thế nào, người khác sẽ đáp lại bạn như thế đó. Khi bạn cho đi sự tử tế một cách hào phóng, thứ bạn nhận được cũng sẽ là sự ấm áp.

Bởi vì những bất ngờ và may mắn bất ngờ trên thế giới đều do bạn tích lũy được sự dịu dàng và lòng tốt.