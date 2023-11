Ngựa sổng chuồng trên khoang, máy bay Mỹ phải quay đầu

Theo đoạn clip âm thanh mà kênh YouTube "You Can See ATC" phát trực tuyến qua Live ATC, con ngựa bị sổng chuồng trong vòng 30 phút sau khi máy bay cất cánh.

Trang web chuyên theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho hay khi chiếc Boeing 747 của hãng Air Atlanta Icelandic đang di chuyển ở độ cao hơn 9.400 mét thì phi công thông báo với kiểm soát không lưu rằng một con ngựa đã sổng chuồng, cần quay trở lại sân bay John F. Kennedy.

Vụ việc hy hữu xảy ra hôm 9-11 nhưng mới được kênh ABC News đưa tin hôm 15-11.

Chiếc máy bay buộc phải quay lại sân bay cất cánh vì chú ngựa sổng chuồng trên khoang. Ảnh: Luc Williams & Pete O’Connor via Wikimedia Commons

Trong đoạn ghi âm của kiểm soát không lưu nghe thấy một phi công nói: "Máy bay của chúng tôi có chở một con ngựa. Nó đã sổng chuồng. Máy bay không gặp sự cố gì khác nhưng chúng tôi cần phải quay lại gấp vì chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho nó".

Cũng theo đoạn clip âm thanh, chuyến bay đã quay ngược lại ở ngoài khơi bờ biển Boston và xả bớt nhiên liệu trước khi hạ cánh.



Phía kiểm soát không lưu sau đó hỏi lại phi công khi máy bay tiếp đất có cần hỗ trợ gì không. Đáp lại, phi công yêu cầu có bác sĩ thú y vì "con ngựa đang gặp vấn đề".

Không rõ con ngựa sổng chuồng như thế nào và khi máy bay đáp xuống, nó vẫn chưa bị khống chế.



Được biết, sau một thời gian ngắn quay trở lại sân bay John F. Kennedy, chiếc Boeing 747 kể trên tiếp tục hành trình và đến sân bay Liege – Bỉ vào sáng hôm sau.