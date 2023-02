'Ngựa điên' Yoo An In: Chàng ảnh đế lắm tài nhiều tật của showbiz Hàn và tình bạn hiếm có khó tìm với Song Hye Kyo

Tối 8/2, truyền thông Châu Á chấn động với thông tin Yoo Ah In - nam diễn viên thực lực hàng đầu showbiz Hàn vướng vào scandal chất cấm và hiện đang bị cảnh sát điều tra.



Ngay sau đó, phía công ty chủ quản của Yoo Ah In cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin này và cho biết nam diễn viên đang tích cực phối hợp với cảnh sát để điều tra và làm rõ sự vụ. Hiện tại, trong quá trình điều tra Yoo Ah In sẽ bị cấm xuất cảnh.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận Châu Á, nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng trước việc Yoo Ah In vướng vào scandal chất cấm.

"Ngựa điên" của màn ảnh Hàn

Có lẽ không cần nói nhiều về những thành công của Yoo Ah In với nền phim ảnh Hàn.

Từ khi bước vào showbiz tới thời điểm hiện tại là "Ảnh đế" trẻ nhất của Rồng Xanh, Yoo Ah In đã chứng minh được hành trình làm nghề vô cùng nghiêm túc và chỉn chu của mình.

Quyết định nghỉ học vào giữa năm lớp 10 để lên Seoul hoa lệ theo đuổi giấc mơ diễn xuất chính là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời Yoo Ah In.

Và cũng từ hành động này đã chứng tỏ sự định hình tính cách từ thuở thiếu thời của Yoo Ah In - người đàn ông kiên định với giấc mơ của mình.

Và Yoo Ah In đã đúng. Sự kiên trì, nhẫn nại vượt qua những tháng ngày Đông lạnh lẽo tuyết rơi ở Seoul đã giúp Yoo Ah In gặt hái được trái ngọt.

Bỏ dở chuyện học hành nhưng một khi quay lại Yoo Ah In lại cực kỳ nghiêm túc. Anh quyết định tự học để vượt qua kỳ thi thẩm định (tiêu chuẩn tốt nghiệp THPT) và sau đó thi đậu vào trường Đại học Dankook - một trong những trường top đầu tại Hàn Quốc.

Truyền thông gọi Yoo Ah In là "ngựa điên" của màn ảnh Hàn Quốc và có lẽ điện ảnh cũng chính là vùng đất vẫy vùng một cách trọn vẹn của nam diễn viên họ Yoo. Yoo Ah In có thể biến hoá với nhiều vai diễn, nhiều kiểu tạo hình từ chính diện tới phản diện, từ chàng trai lịch lãm tới gã côn đồ điên loạn. Sự đa dạng trong các vai diễn và khả năng hóa thân một cách hoàn hảo của Yoo Ah In được xem là niềm tự hào của làng điện ảnh Hàn.

Tin đồn đồng tính và tình bạn với Song Hye Kyo

Tài năng, nổi tiếng nhưng cuộc sống riêng tư của Yoo Ah In có phần hơi hỗn loạn. Nam diễn viên từng nhiều lần bị bắt gặp ở các quán bar đồng tính. Cư dân mạng cùng từng đồn thổi về chuyện tình lâu năm của Yoo Ah In và một nhiếp ảnh gia.

Thậm chí có lần cả 2 còn công khai chụp "selfie" cùng nhiếp ảnh gia này với những tư thế được cho là khá tình cảm. Có khoảnh khắc, nhiếp ảnh gia này còn tạo dáng hình nửa trái tim với Yoo Ah In. Bộ ảnh khiến công chúng không khỏi xôn xao bởi nhìn không khác gì một cặp tình nhân.

Về phía fan hâm mộ của Yoo Ah In, họ bày tỏ sự tôn trọng đối với thần tượng và cho biết giới tính và chuyện tình cảm là vấn đề cá nhân của nghệ sĩ.

Yoo Ah In cũng là nam nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự yêu mến của đồng nghiệp. Dù sở hữu ngoại hình có phần lạnh lùng khó gần nhưng thực chất Yoo Ah In lại là một anh chàng thân thiện và vui vẻ.

Yoo Ah In không có quá nhiều mối quan hệ trong showbiz nhưng một khi đã thân thiết lại cực kỳ bền lâu như mối quan hệ cùng Song Hye Kyo. Song Hye Kyo và Yoo Ah In đã duy trì mối quan hệ bạn bè hơn 1 thập kỷ. Yoo Ah In cũng là người đàn ông hiếm hoi đứng lên bảo vệ Song Hye Kyo sau ồn ào ly hôn với Song Joong Ki.

Nguồn: Tổng hợp