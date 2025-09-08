Ngu Thư Hân càng bóc càng ra phốt: Bị tố hại 1 sao nữ "sống dở chết dở", ngày "bay màu" khỏi Cbiz cận kề?

Ngu Thư Hân hiện chìm sâu trong cuộc khủng hoảng danh tiếng. Theo tờ QQ, hình tượng của cô gần như sụp đổ, không cách nào có thể vớt vát sau khi nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt chính thức "đăng đàn" vạch trần hành vi bắt nạt, chèn ép của Ngu Thư Hân. Trong bài viết dài đăng trên trang cá nhân của mình, Trương Hạo Nguyệt không giấu được sự bức xúc khi 1 kẻ có hành vi hủy hoại người khác như Ngu Thư Hân lại luôn ra vẻ nạn nhân, được tung hô trong dư luận nhiều năm qua.

Theo Trương Hạo Nguyệt, sau khi trải qua những chuỗi ngày bị cô lập và chèn ép của Ngu Thư Hân trong chương trình Lớp Một - Mùa Đại Học, cô rơi vào tình trạng "sống dở chết dở", bị trầm cảm nặng và rối loạn tâm lý. Nữ diễn viên luôn có suy nghĩ cực đoan, phải uống thuốc điều trị trong thời gian dài. Điều này khiến cô gặp hàng loạt vấn đề sức khỏe như rối loạn hệ tiết niệu, co thắt dạ dày, suy giảm trí nhớ, viêm da, đau nhức toàn thân, mất ngủ, tăng cân mất kiểm soát, tay run và phải mổ xương mặt do trật khớp thái dương hàm vì cơ mặt co giật mất tự chủ. Sức khỏe thể chất và tâm thần đều bất ổn khiến Trương Hạo Nguyệt đánh mất nhiều cơ hội diễn xuất, năng lực thể hiện trước ống kính cũng dần mai một vì lâu ngày không đóng phim.

Trương Hạo Nguyệt ra mặt tố cáo Ngu Thư Hân bắt nạt, khiến cô mắt bệnh trầm cảm và gánh chịu nhiều hệ lụy tiêu cực về sức khỏe khác

Trương Hạo Nguyệt nhấn mạnh cô không khơi lại chuyện cũ đã gây chiến hay lợi dụng lúc Ngu Thư Hân gặp chuyện để gây chú ý. Cô chỉ muốn tố cáo những điều tồi tệ bản thân đã gặp phải. Việc "cá lớn" bắt nạt, ức hiếp "cá bé" kém địa vị, không có tiền bạc là chuyện xảy ra như cơm bữa ở Cbiz. Do đó, Trương Hạo Nguyệt cho rằng vấn nạn này cần được nhìn nhận nghiêm túc và nghệ sĩ có nhân phẩm kém phải trả giá.

Trong chương trình Lớp Một - Mùa Đại Học, Ngu Thư Hân đã có lối hành xử kém và xấu tính với Trương Hạo Nguyệt khi giật tóc thô bạo, công kích vô duyên, nói Trương Hạo Nguyệt trông như yêu nhền nhện từ động bàn tơ bước ra và cầm đầu nhóm diễn viên cô lập, ức hiếp đồng nghiệp.

Hiện, Ngu Thư Hân vẫn tiếp tục giữ im lặng trước động thái tố cáo của Trương Hạo Nguyệt. Nhiều người ủng hộ Trương Hạo Nguyệt phơi bày góc tối của showbiz. Song cũng có những khán giả cho rằng không nên công kích Ngu Thư Hân vào thời điểm này vì đây chỉ mới là tố cáo 1 chiều của Trương Hạo Nguyệt.

Trương Hạo Nguyệt hy vọng câu chuyện của cô sẽ được nhìn nhận nhằm loại bỏ tình trạng bắt nạt nơi công sở ở showbiz Trung Quốc

Sau khi Trương Hạo Nguyệt lên tiếng bóc trần vấn nạn bắt nạt nơi công sở của Ngu Thư Hân, đoàn phim Nhất Niệm Giang Nam thông báo dời lịch quay dự án. Trước đó, Nhất Niệm Giang Nam đã lên lịch khai máy vào ngày 11/9.

Theo nguồn tin trong giới, nam chính Vương An Vũ đã trả lại cát-xê, xin rời dự án vì không muốn hợp tác với Ngu Thư Hân sau khi cô dính cả rổ lùm xùm nhân cách và cáo buộc phạm pháp. Hiện, đoàn phim Nhất Niệm Giang Nam vẫn đang chờ thông báo từ cơ quan chức năng và cơ quan quản lý văn hóa, chưa định đoạt số phận của Ngu Thư Hân trong dự án này. Tuy nhiên, từ động thái của Vương An Vũ có thể thấy các nghệ sĩ ở Cbiz đều đang né Ngu Thư Hân như né tà. Điều này dự báo về việc nữ nghệ sĩ sắp bị "phong sát" ở showbiz Trung Quốc.

Vương An Vũ "tháo chạy" khỏi dự án phim đóng chính với Ngu Thư Hân

Theo tờ 163, Ngu Thư Hân đã bị xếp vào danh sách nghệ sĩ có rủi ro cao ở Cbiz. Các đối tác lớn đã liên tiếp có động thái hủy hợp đồng đại diện với nữ diễn viên sinh năm 1995. Vào ngày 29/8, thương hiệu mỹ phẩm Chando đã hủy bỏ sự kiện livestream của Ngu Thư Hân, đổi hình ảnh quảng cáo về thành Triệu Lộ Tư. Thương hiệu sữa chua YouSuanRu đã xóa/ẩn các nội dung liên quan đến Ngu Thư Hân. Người đại diện cho biết đang tiến hành đánh giá nội bộ về giá trị tích cực của người đại diện. Thương hiệu điện thoại Honor 300 và Joocyee cho biết họ đã kết thúc hợp đồng với Ngu Thư Hân và xóa tất cả nội dung quảng cáo của cô trên MXH.

Trước đó, cư dân mạng phát hiện hình ảnh của Ngu Thư Hân trong phần giới thiệu của show Thanh Xuân Có Bạn 2 đã "bay màu" không rõ nguyên nhân. Việc các thương hiệu, nền tảng đồng loạt quay lưng và xóa bỏ hình ảnh Ngu Thư Hân là đòn đánh mạnh vào danh tiếng của cô, cho thấy nữ diễn viên sắp dính án phạt nặng trong giới.

Các blogger xứ tỷ dân cũng đã cho biết trong tháng 9, Tổng Cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc sẽ công bố thông tin 1 tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 bị "phong sát". Danh tính sao nữ này đã được gửi đến đài truyền hình, nhà sản xuất trong giới để các bên có sự chuẩn bị. Điều này khiến nhiều người cho rằng các bên đang bắt đầu loại bỏ Ngu Thư Hân, tiến hành hủy job với cô trước khi lệnh phong sát được đưa ra.

Ngu Thư Hân được cho là khó giữ sự nghiệp trong showbiz Trung Quốc

Những tranh cãi xung quanh Ngu Thư Hân nổ ra khi Triệu Lộ Tư ám chỉ "kẻ thù số 1" này thường xuyên giở chiêu trò hạ bệ cô. Nhưng nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình mỹ nhân này bị tố tham nhũng 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng), trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác. Sau khi sự việc bùng nổ, phía Ngu Thư Hân làm rõ những tranh cãi mà bỏ tiền để xóa các bài viết tiêu cực. Đồng thời, sau khi bị công chúng chất vấn, studio của Ngu Thư Hân khóa phần bình luận trên tất cả MXH. Điều này khiến dân tình càng thêm nghi vấn những tố cáo đang hướng đến gia đình Ngu Thư Hân là sự thật.

