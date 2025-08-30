Triệu Lộ Tư là báo ứng của Ngu Thư Hân!

Trong những ngày gần đây, "thánh lố" Ngu Thư Hân đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ Trung với loại lùm xùm chấn động, bị tố nhân cách kém, bắt nạt đồng nghiệp và gia đình cô bị cáo buộc làm giàu nhờ việc trục lợi và tham ô từ tài sản nhà nước. Đối thủ một mất một còn của Ngu Thư Hân là Triệu Lộ Tư bất ngờ được gọi tên giữa cơn sóng gió và được coi là khởi nguồn cho kiếp nạn của nữ diễn viên Vĩnh Dạ Ngân Hà.

Triệu Lộ Tư – Ngu Thư Hân vốn là hai mỹ nhân đứng đầu thế hệ sau 1995 của làng giải trí Hoa ngữ, lại có phương hướng phát triển sự nghiệp khá giống nhau. Họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau và dĩ nhiên, chẳng thể thiếu được những lần ngầm "đấu đá" để hạ bệ đối phương.

Cách đây không lâu, Triệu Lộ Tư khiến mạng xã hội phải dậy sóng khi ngầm "cà khịa" Ngu Thư Hân vi phạm luật an toàn giao thông, đồng thời úp mở có kẻ thích chơi xấu, "đâm sau lưng" cô suốt nhiều năm qua: "Những hành động tiểu nhân chỉ khiến cô trở nên xấu xa, nhỏ nhen thôi. Chẳng lẽ không thể đường đường chính chính cạnh tranh công bằng hay sao? Đã làm người thì cũng nên biết điểm dừng. Làm nghệ sĩ thì nên đặt tâm trí vào sản phẩm nghệ thuật, đừng tối ngày bày binh bố trận để đi hãm hại người khác".

Ngay sau đó, phía Ngu Thư Hân đã phản đòn cực gắt, tung tin đồn thất thiệt rằng Triệu Lộ Tư làm giả con dấu, nhận vơ bản thân là đại sứ trợ giúp nông sản, khiến nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn phải lao đao.

Cứ ngỡ là sau khi Triệu Lộ Tư tạm ngừng việc livestream thì sóng gió giữa 2 sao nữ này sẽ dần lắng xuống thì Ngu Thư Hân bất ngờ "chọc phải ổ kiến lửa", bị bóc phốt toàn diện trên mạng xã hội. Sau khi "super soi", netizen phát hiện, hóa ra nguồn cơn của vụ lùm xùm này cũng có liên quan đến Triệu Lộ Tư.

Cụ thể, cách đây không lâu, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt tương tác với người hâm mộ Triệu Lộ Tư và dành lời khen cho người đẹp họ Triệu. Thấy vậy, fan của Ngu Thư Hân đã hùa nhau kéo đến, muốn dùng những lời lẽ mềm mỏng để ép Trương Hạo Nguyệt tha thứ cho việc Ngu Thư Hân từng lỡ lời trước kia.

Hóa ra, khi cùng tham gia trong show truyền hình Lớp Học Năm Nhất, Ngu Thư Hân và Trương Hạo Nguyệt là đối thủ của nhau. Lúc ấy, ngôi sao Thương Lan Quyết đã miêu tả đồng nghiệp "giống như yêu nhền nhện bước ra từ động bàn tơ" và phải nhận nhiều chỉ trích từ khán giả. Tuy nhiên, trước đó, Trương Hạo Nguyệt chỉ là một diễn viên "tuyến 18" vô danh và hiện đã rời khỏi làng giải trí nên lùm xùm kém duyên này không ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp của Ngu Thư Hân.

Giờ đây, trước sự chèn ép của người hâm mộ Ngu Thư Hân, Trương Hạo Nguyệt bất ngờ lên tiếng tố nữ diễn viên đã bắt nạt, cố ý cô lập cô trong show, khiến cô bị tổn thương, phải đi điều trị tâm lý trong nhiều năm.

Đồng thời, rất nhiều diễn viên khác mà Ngu Thư Hân từng đắc tội cũng quyết "dí" đến cùng, lật lại cả loạt phốt đen khó mà yêu thương nổi của cô nàng như giật tóc, bôi cao răng lên áo đồng nghiệp, cướp vị trí trên sân khấu, tỏ thái độ ngôi sao, chảnh chọe ở phim trường, thiếu tôn trọng đàn anh, đàn chị trong showbiz…

Nhìn lại mới thấy Ngu Thư Hân đã "var" với cả nửa làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng ép các bạn diễn phải chiều theo ý mình trong quá trình quảng bá phim, khiến Vương Hạc Đệ, Hứa Khải, Lâm Nhất, Đinh Vũ Hề phải chịu không ít phiền toái từ những trò đùa kém duyên. Hay như Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy, Lư Dục Hiểu cũng bị người hâm mộ Ngu Thư Hân tấn công vì nhiều lý do khác nhau. Ngoài ra, còn rất nhiều diễn viên vô danh từng phải chịu uất ức khi hợp tác với nữ diễn viên Thương Lan Quyết.

Cư dân mạng cho rằng, Triệu Lộ Tư đã khiến rất nhiều người từng bị Ngu Thư Hân bắt nạt, chơi xấu thấy được hi vọng và dám đứng ra phản công sau thời gian dài bị chèn ép. Xem ra nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn không chỉ là đối thủ một mất một còn mà còn là báo ứng của Ngu Thư Hân, khiến cô phải chịu "quả táo nhãn lồng" vì cách cư xử không đúng mực của mình.

Ngoài loạt phốt thái độ, Ngu Thư Hân còn bị chỉ trích nặng nề vì những cáo buộc liên quan đến gia đình cô, đối mặt nguy cơ bị "cấm sóng" cực gắt. Nhiều khả năng, nữ diễn viên này sẽ theo chân "Én nhỏ" Triệu Vy, bay màu khỏi showbiz trong thời gian tới.

Nguồn: 163