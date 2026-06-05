TP.HCM có ngôi trường thu học phí gần 1 tỷ đồng/năm: Là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất, khuôn viên rộng 6 hecta, 3 sân bóng

Mới đây, nhiều trường quốc tế tại TP.HCM đã công bố mức học phí cho năm học 2026-2027. So với năm trước, học phí tại một số trường tiếp tục tăng, trong đó có Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (Saigon South International School - SSIS).

Theo thông tin từ nhà trường, học phí bậc mầm non tại SSIS dao động từ 530 đến 603,2 triệu đồng mỗi năm học. Ở bậc tiểu học, mức học phí là 730,8 triệu đồng mỗi năm. Trong khi đó, học phí bậc trung học dao động từ 782,6 đến 924,5 triệu đồng mỗi năm, tiến sát mốc 1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm học 2026-2027, mức học phí cao nhất được áp dụng cho học sinh lớp 12 với số tiền gần 1 tỷ đồng mỗi năm học. Các khối lớp còn lại ở bậc trung học cũng có mức thu lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

SSIS được Tập đoàn Phú Mỹ Hưng thành lập năm 1997, tọa lạc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Trường hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận và giảng dạy chương trình chuẩn Mỹ từ bậc mầm non đến lớp 12.

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (Saigon South International School - SSIS)

Sau gần 30 năm hoạt động, SSIS là một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Nhà trường xây dựng chương trình học theo chuẩn Mỹ, hướng đến phát triển toàn diện kiến thức, kỹ năng và năng lực cá nhân cho học sinh. Không chỉ là môi trường học tập, SSIS còn được định vị như một cộng đồng giáo dục nơi học sinh được nuôi dưỡng, khơi gợi đam mê và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Chương trình học tại SSIS được thiết kế theo hướng đa dạng và linh hoạt, giúp học sinh khám phá và phát triển thế mạnh cá nhân.

Ở bậc mầm non, chương trình tập trung phát triển kỹ năng xã hội, ngôn ngữ và các kỹ năng sống cơ bản thông qua hoạt động vui chơi và trải nghiệm. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và truyền cảm hứng, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, cảm xúc và trí tuệ.

Ở bậc tiểu học, học sinh được khuyến khích khám phá thế giới xung quanh, rèn luyện tư duy phản biện và khả năng học tập độc lập. Chương trình được xây dựng theo hướng tích hợp, giúp học sinh kết nối kiến thức giữa các môn học và ứng dụng vào thực tiễn.

Đối với bậc trung học, SSIS cung cấp nhiều chương trình học chuyên sâu về khoa học, toán học, nhân văn, nghệ thuật cùng các môn học nâng cao khác nhằm chuẩn bị cho học sinh bước vào môi trường đại học. Nhà trường đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Tại bậc trung học phổ thông, học sinh có thể theo học Chương trình Tú tài Quốc tế (IB), chương trình được đánh giá cao về khả năng phát triển tư duy độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề và hội nhập quốc tế.

Sau gần 30 năm hoạt động, SSIS là một trong những trường quốc tế hàng đầu tại Việt Nam

Bên cạnh đó, SSIS còn triển khai các khóa học Nâng cao (Advanced Placement - AP), hỗ trợ học sinh chuẩn bị cho quá trình xét tuyển vào các trường đại học tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Các khóa học dự bị đại học do trường thiết kế cũng mở rộng cơ hội cho học sinh theo học tại những trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Đáng chú ý, SSIS là trường duy nhất tại Việt Nam đồng thời cung cấp chương trình Văn bằng IB, các khóa học AP và các chương trình dự bị đại học do chính nhà trường xây dựng.

Theo giới thiệu của trường, mỗi năm học sinh tốt nghiệp SSIS đều đạt tỷ lệ 100% được nhận vào các trường đại học hàng đầu trên toàn cầu nhờ hệ thống tư vấn hướng nghiệp và định hướng học tập cá nhân hóa.

Một trong những điểm nổi bật nhất của SSIS là khuôn viên rộng khoảng 6ha, được xem là một trong những khuôn viên trường học xanh và rộng lớn nhất TP.HCM. Nhà trường sở hữu hệ thống phòng học hiện đại cùng nhiều không gian học tập mở. Thư viện của trường hiện có gần 30.000 đầu sách phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của học sinh.

Ngoài ra, SSIS còn có các trung tâm sáng tạo, phòng thiết kế, phòng thí nghiệm khoa học hiện đại, phòng âm nhạc, phòng nghệ thuật, phòng máy tính, phòng hội thảo và nhiều không gian chức năng khác nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng.













Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của trường

Về cơ sở vật chất cho các hoạt động thể thao, trường có 2 nhà thi đấu trong nhà được trang bị điều hòa với 3 sân bóng rổ và bóng chuyền tiêu chuẩn, một phòng tập thể hình hiện đại cùng bể bơi 6 làn.

Khu vực ngoài trời gây ấn tượng với ba sân bóng đá tiêu chuẩn được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động, cho phép học sinh luyện tập và thi đấu ngay cả khi trời tối. Bên cạnh đó là hai sân chơi lớn, nhiều khu vườn và khoảng xanh rộng rãi giúp học sinh có thêm không gian sinh hoạt, học tập và phát triển ngoài lớp học.

Nhà trường cho biết toàn bộ khuôn viên được thiết kế như một không gian học tập mở, nơi học sinh có thể học hỏi, trao đổi ý tưởng và phát triển kỹ năng ở mọi khu vực trong trường.

Đội ngũ giáo viên tại SSIS có kinh nghiệm giảng dạy trung bình 17 năm, trong đó hơn 70% sở hữu bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Trung bình mỗi giáo viên gắn bó với trường hơn 4 năm, góp phần xây dựng mối quan hệ lâu dài với học sinh trong suốt quá trình học tập.

Hiện nay, SSIS cũng là trường quốc tế phi lợi nhuận duy nhất tại TP.HCM đào tạo liên tục từ bậc mầm non đến lớp 12. Theo nhà trường, toàn bộ học phí được tái đầu tư cho các hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất và trải nghiệm học tập của học sinh.











