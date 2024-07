"Ngôi trường làng" đang khiến nhiều trường nội thành phải dè chừng, học sinh đăng ký nguyện vọng nào là gần như chắc suất đỗ

Trong kỳ tuyển sinh vào 10 vừa qua của Hà Nội, một ngôi "trường làng" đang nhận được sự quan tâm của dân tình khi có điểm trung bình thi vào 10 cực "khủng". Và "trường làng" đang được nhắc đến ở đây chính là THCS Chu Văn An - ngôi trường nằm ở Thanh Trì - một huyện ngoại thành nằm ở phía Nam thành phố Hà Nội.

THCS Chu Văn An (Thanh Trì)

Cụ thể hơn, điểm trung bình thi vào 10 năm 2024 - 2025 của toàn trường là 42,02 điểm. Trong đó, có 179 học sinh có điểm trung bình từ 42 trở lên. Nếu đem so sánh mức điểm trung bình mà học sinh trường THCS Chu Văn An đạt được trong kỳ thi vừa qua, với mức điểm chuẩn sau khi giảm được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố hôm qua (13/7), thì học sinh khối 9 của trường có thể đỗ hầu hết các trường THPT công lập không chuyên của Hà Nội, ngoại trừ THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (42,5 điểm) và THPT Yên Hòa (42,25 điểm).

Chưa dừng lại ở đó, trường còn có:

02 thủ khoa đạt điểm xét tuyển vào lớp 10: 47,00 điểm.

122 học sinh đạt điểm môn Toán từ 9 trở lên (11 học sinh đạt điểm 10).

128 học sinh đạt điểm môn Tiếng Anh từ 9 trở lên (14 học sinh đạt điểm 10).

124 học sinh đạt điểm môn Ngữ văn từ 8.5 trở lên (28 học sinh đạt điểm 9).

Trong cuộc đua vào các trường chuyên, THCS Chu Văn An có 28 lượt đỗ các trường THPT chuyên thuộc đại học (6 lượt đỗ THPT chuyên Ngoại ngữ; 10 lượt đỗ THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; 9 lượt đỗ THPT chuyên Khoa học tự nhiên; 3 lượt đỗ THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn) và 99 lượt đỗ các trường THPT chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (7 lượt đỗ THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; 36 lượt đỗ THPT chuyên Nguyễn Huệ; 2 lượt đỗ THPT Chu Văn An; 54 lượt đỗ THPT Sơn Tây).

Thế mới thấy độ "xịn xò" của ngôi trường nằm ở huyện ngoại thành này.

Khám phá trường THCS Chu Văn An (Thanh Trì)

Trường THCS Chu Văn An (Thanh Trì) ra đời với sự kỳ vọng về một ngôi trường đặc tuyển với những giáo viên ưu tú và những học sinh ưu tú. Chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2014-2015, một ngôi trường mới cũng là khởi đầu cho một mô hình giáo dục mới. Ngôi trường được mang tên Danh nhân Chu Văn An, một nhà văn hóa - giáo dục lớn của dân tộc, chính vì thế, thầy và trò Nhà trường luôn nỗ lực trong giảng dạy và học tập để xứng đáng với truyền thống đáng tự hào đó.

"Tuổi đời" của THCS Chu Văn An nho nhỏ, nhưng thành tích mà ngôi "trường làng" này lại to to. Hiện tại, nhà trường đã dần khẳng định được vị trí hàng đầu trong hệ thống các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội.





Ngoài việc bám sát chương trình giáo dục đại trà, trường đã xây dựng chương trình nâng cao phù hợp với trình độ của học sinh, nghiêng về kĩ năng thực hành. 100% các tiết dạy thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, tiếp cận các phương pháp dạy học tích cực, dạy học gắn liền với các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Hơn nữa, nhà trường còn liên kết mời các chuyên gia có uy tín, liên kết với các Trung tâm Ngoại ngữ để dạy Tiếng Anh và các bộ môn khoa học bằng Tiếng Anh, đặc biệt là dạy Toán bằng Tiếng Anh. Tăng cường hoạt động liên kết giao lưu trong và ngoài nước, hội nhập quốc tế. Bên cạnh việc truyền đạt những kiến thức văn hóa, thầy cô giáo Trường THCS Chu Văn An còn chú trọng đến dạy dỗ học sinh về nhân cách và quan tâm giáo dục toàn diện cho học sinh.

Năm 2024, nhà trường tuyển 280 học sinh cho 8 lớp học. Để được dự tuyển vào trường, ngoài một số điều kiện bắt buộc khác, học sinh phải có ít nhất 4 năm đạt kết quả giáo dục "Hoàn thành xuất sắc" nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong 5 năm cấp tiểu học.

Tổng hợp