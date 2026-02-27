Ngôi trường GS Nguyễn Thành Vinh đang làm việc: Lọt top 20 thế giới, là "cái nôi" của những nhà khoa học tầm cỡ toàn cầu

Từ cậu học sinh từng gây chú ý khi là Á quân đầu tiên của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, đến nhà khoa học được xếp vào nhóm những nhà nghiên cứu hóa học hữu cơ có ảnh hưởng hàng đầu tại Australia, hành trình của GS. Nguyễn Thành Vinh là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Hiện anh là Giáo sư tại Trường Hóa học, thuộc Đại học New South Wales (UNSW) - một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới, cũng chính môi trường học thuật này đã góp phần định hình nên một nhà khoa học Việt vươn tầm quốc tế.

GS. Nguyễn Thành Vinh

Vậy UNSW là nơi như thế nào mà có thể trở thành “bệ phóng” cho những tài năng như vậy?

Thành lập năm 1949, UNSW là trường đại học công lập đặt tại Sydney, Australia và là thành viên của Group of Eight – nhóm 8 đại học nghiên cứu tinh hoa của Australia. Đây là nhóm trường nhận phần lớn ngân sách nghiên cứu liên bang và đóng góp đáng kể vào các công trình khoa học có ảnh hưởng toàn cầu.





UNSW hiện có hơn 59.000 sinh viên đến từ hơn 90 quốc gia, cùng hàng nghìn giảng viên và nhà nghiên cứu hoạt động trong các lĩnh vực từ kỹ thuật, khoa học máy tính, kinh tế, luật, y sinh cho đến nghệ thuật - thiết kế. Trường nổi tiếng với định hướng “impact-driven research” (nghiên cứu tạo tác động thực tế cho xã hội, thay vì chỉ dừng ở lý thuyết hàn lâm).

Chính trong môi trường này, GS Nguyễn Thành Vinh đã phát triển các hướng nghiên cứu về xúc tác hữu cơ, tổng hợp bất đối xứng và hóa học dược phẩm - những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến công nghiệp dược và vật liệu tiên tiến.

Lọt top đại học hàng đầu thế giới

UNSW nhiều năm liền duy trì vị thế trong nhóm đại học hàng đầu thế giới. Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings gần đây, trường nằm trong top 20 toàn cầu, một trong những vị trí cao nhất của các đại học Australia.

Không chỉ mạnh về nghiên cứu, UNSW còn nổi bật về khả năng kết nối việc làm. Trường thường xuyên được đánh giá có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao nhất Australia và được nhà tuyển dụng quốc tế đánh giá tích cực, đặc biệt trong các ngành kỹ thuật, tài chính, công nghệ và khoa học ứng dụng.





Danh tiếng này không chỉ nằm ở thứ hạng, mà còn ở mạng lưới cựu sinh viên và đối tác doanh nghiệp rộng khắp. UNSW có quan hệ hợp tác sâu rộng với các tập đoàn công nghệ, ngân hàng, công ty kỹ thuật và trung tâm nghiên cứu lớn trên thế giới, tạo nên một hệ sinh thái học thuật và công nghiệp gắn kết chặt chẽ.

Cơ sở vật chất hiện đại và giàu tính kết nối

Khuôn viên chính của UNSW nằm tại Kensington, cách trung tâm Sydney khoảng 7km, với diện tích khoảng 38ha. Không gian được thiết kế theo mô hình campus mở khi đan xen giữa giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, khu thể thao, ký túc xá và các trung tâm đổi mới sáng tạo.





Các phòng thí nghiệm tại Trường Hóa học - nơi GS Nguyễn Thành Vinh công tác được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu tổng hợp hóa học, phân tích cấu trúc và phát triển vật liệu mới. UNSW cũng là một trong những trường đi đầu ở Australia về cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu liên ngành, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và y sinh.





Ngoài campus chính, trường còn có cơ sở UNSW Canberra tại Học viện Quốc phòng Australia và UNSW Art & Design ở Paddington, tạo nên một hệ thống đào tạo đa lĩnh vực, phục vụ cả dân sự lẫn quốc phòng. Bên cạnh đó, UNSW Library - một trong những thư viện nghiên cứu lớn nhất Australia, phục vụ cho hàng chục nghìn sinh viên và giảng viên với hệ thống tài liệu đa dạng. Trường có nhiều khu học tập và khu collaborative study khác nhau, bao gồm cả các không gian học nhóm và độc lập.

Theo số liệu của thư viện, UNSW cung cấp hơn 3.800 ghế học và khoảng 60 phòng học nhóm (group study rooms), cùng với không gian seminar và lounge cho nghiên cứu sau đại học. Trường cũng có nhiều khu vực học tập khác trên campus, như Morven Brown, Wallace Wurth, Quadrangle, và Main Library với sức chứa lớn, điển hình là Main Library có khả năng chứa đến khoảng 2.800 người trong một không gian học tập.









UNSW hiện có hơn 220 phòng giảng dạy trung tâm (Centrally Allocated Teaching Spaces – CATS) trên campus Kensington, phục vụ tất cả các loại hình học tập từ bài giảng lớn đến bài tập nhóm nhỏ. Các giảng đường được trang bị công nghệ trình chiếu và thiết bị hỗ trợ học tập hiện đại, với sức chứa đa dạng, từ khoảng 40 đến 945 người tùy loại phòng giảng.

Trường cũng đầu tư hơn 85 không gian học tập linh hoạt (active learning spaces) để hỗ trợ các phương pháp giảng dạy hiện đại, như học chủ động (active learning) và học tập theo nhóm.

Vì sao UNSW trở thành “bệ phóng” cho các nhà khoa học?

Thành công của GS. Nguyễn Thành Vinh không phải là một trường hợp cá biệt khi UNSW nổi tiếng với cơ chế tài trợ nghiên cứu cạnh tranh, môi trường quốc tế hóa cao và chính sách thu hút nhân tài toàn cầu.

Tại đây, các nhà khoa học trẻ có thể tiếp cận nguồn quỹ nghiên cứu quốc gia (ARC), xây dựng nhóm nghiên cứu độc lập và hợp tác xuyên quốc gia. Văn hóa học thuật tại đây đề cao tính sáng tạo, trao quyền và khuyến khích công bố quốc tế trên các tạp chí hàng đầu.

Với những điều kiện đó, UNSW không chỉ là nơi đào tạo sinh viên, mà còn là một trung tâm sản sinh tri thức và đổi mới, nơi những người trẻ có thể phát triển thành các học giả có ảnh hưởng toàn cầu.