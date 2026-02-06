Một lớp học ở ngôi trường không chuyên đạt 4 giải Nhất cấp TP Hà Nội

Ông Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Giảng Võ trao quà cho các học sinh (Ảnh TL).

Ngày 5/2, ông Phạm Thanh Hà - Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Giảng Võ (TP Hà Nội) cho biết, tại kỳ thi chọn HSG các môn văn hóa và khoa học lớp 9 cấp Thành phố năm học 2025 - 2026, đoàn học sinh Giảng Võ đã đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Theo đó, tham dự kỳ thi năm nay, toàn phường có 82 em học sinh đại diện cho các trường THCS trên địa bàn tham gia tranh tài. Kết quả, đội tuyển đã mang về 76 giải thưởng, đạt tỷ lệ đạt giải lên tới 93%. Trong đó có 11 giải Nhất; 32 giải Nhì; 22 giải Ba và 11 Giải Khuyến khích.

Đáng chú ý, chất lượng đào tạo đồng đều ở tất cả các bộ môn. Nhiều đội tuyển đạt tỷ lệ đỗ tuyệt đối 100% như: Lịch sử & Địa lý (phân môn Lịch sử), KHTN (Mạch Chất và biến đổi chất; Mạch Năng lượng và sự biến đổi), tiếng Anh, Toán, tiếng Nhật và Giáo dục công dân. Các môn học khác cũng giữ vững tỷ lệ đạt giải rất cao trên 80% như KHTN (Mạch Vật sống), Ngữ văn, tiếng Pháp và Phân môn Địa lý.

Về thành tích tập thể, Trường THCS Giảng Võ tiếp tục khẳng định vị thế "anh cả" trong phong trào giáo dục của phường Giảng Võ với tổng cộng 40 giải thưởng, trong đó có 8 giải Nhất. Bên cạnh đó, ngành giáo dục phường cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của các trường: Giảng Võ 2, Thành Công, Trường Thực nghiệm Khoa học giáo dục, Thăng Long và Phan Chu Trinh.

11 học sinh đã xuất sắc giành giải Nhất. Trong đó có 8 giải Nhất của Trường THCS Giảng Võ (Trần Ngân Khánh, lớp 9A2, môn Ngữ Văn; Nguyễn Phương Nguyên, lớp 9P, môn tiếng Pháp; Nguyễn Việt Bách, lớp 9A2, môn Tin học; Nguyễn Đăng Khoa, lớp 9A2, môn KHTN; Hoàng Thị Hoài An, lớp 9A2, Môn KHTN; Đinh Ngọc Diệp, lớp 9A1, môn Lịch sử; Trịnh Ánh Nhi, lớp 8P, môn Lịch sử và Nguyễn Đức Khang, lớp 9A7, môn Địa lí).

Thành tích nổi bật của Trường THCS Giảng Võ.

Trường THCS Giảng Võ 2 (2 giải Nhất): Nguyễn Mỹ Anh, lớp 9A1, môn tiếng Anh và Trần Hà Sơn, lớp 9A4, môn KHTN (Phân môn Hóa học); Trường THCS Thành Công có 1 giải Nhất môn Lịch sử của em Phùng Quang Dũng, lớp 9A2.

Một điểm sáng đặc biệt trong kỳ thi năm nay là tập thể lớp 9A2 trường THCS Giảng Võ khi đóng góp tới 4 giải Nhất. Bên cạnh đó, em Trịnh Ánh Nhi (lớp 8P) dù thi vượt cấp nhưng đã xuất sắc ghi tên mình lên bảng vàng.

Ông Phạm Thanh Hà – Trưởng phòng Văn hóa Xã hội phường Giảng Võ nhấn mạnh, kết quả kỳ thi chọn HSG TP Hà Nội đến từ nỗ lực bền bỉ của học sinh, tâm huyết của đội ngũ thầy cô giáo, sự đồng hành của phụ huynh và sự quan tâm sát sao của lãnh đạo phường Giảng Võ.