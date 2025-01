Ngôi trường gần 120 tuổi ở Hà Nội sắp chuyển thành trường chuyên: Có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và đỗ đại học cao vút

THPT Chu Văn An (Hà Nội) chuyển thành trường chuyên

Trường THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây vừa chính thức được tổ chức lại thành trường THPT chuyên, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Quyết định này được ký vào ngày 15/1, mở ra một bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của hai ngôi trường giàu truyền thống. Với sự thay đổi này, cả hai trường sẽ trở thành cơ sở giáo dục công lập đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cũng như các ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật.

Dưới sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các cơ quan liên quan, Trường Chu Văn An và Sơn Tây sẽ tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển năng khiếu cho học sinh thủ đô. Đây là bước tiến nhằm thực hiện Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó quy định rõ ràng rằng trường THPT chuyên không được phép tổ chức lớp học không chuyên.

Trước đó, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An là trường công lập có lớp chuyên. Năm học 2024-2025 vừa qua, bên cạnh chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp chuyên, trường này vẫn tuyển sinh lớp không chuyên.

Hiện, thành phố Hà Nội có 4 trường trung học phổ thông chuyên, gồm: Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây.

Ngôi trường THPT trọng điểm quốc gia

Trường THPT Chu Văn An, tiền thân là Trường Bưởi, được thành lập vào năm 1908. Trải qua hơn một thế kỷ, ngôi trường này đã khẳng định vị thế là biểu tượng của giáo dục Hà Nội, in đậm dấu ấn trong trái tim nhiều thế hệ học sinh và giáo viên. Với khuôn viên thơ mộng bên bờ Hồ Tây, hình ảnh của Trường Bưởi - Chu Văn An luôn gắn liền với một môi trường học tập yên bình nhưng không kém phần năng động.

Trong suốt chặng đường phát triển, ngôi trường đã ghi dấu ấn với nhiều thế hệ giáo viên tiêu biểu như Dương Quảng Hàm, Hoàng Xuân Hãn, và Nguyễn Mạnh Tường. Những người thầy này không chỉ cống hiến tri thức mà còn đặt nền móng cho những giá trị giáo dục bền vững, giúp Trường Chu Văn An trở thành biểu tượng của phong trào “Dạy tốt - Học giỏi” suốt nhiều thập kỷ qua.

Năm 1995, Trường Chu Văn An tự hào trở thành một trong ba trường THPT trọng điểm quốc gia. Với lịch sử lâu đời và thành tựu nổi bật, trường tiếp tục phát huy truyền thống trong công tác đào tạo học sinh giỏi và bồi dưỡng nhân tài.

Kiến trúc Pháp cổ kính

Khi bước chân vào khuôn viên Trường Chu Văn An, bất kỳ ai cũng bị cuốn hút bởi không gian đậm chất nghệ thuật. Ngôi trường nổi bật với lối kiến trúc Pháp cổ kính, những dãy nhà rêu phong và hàng cây cổ thụ xanh mát.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của trường là tòa nhà Bát Giác – công trình có từ năm 1898, vốn là biệt thự của một thương gia Pháp. Sau này, tòa nhà được cải tạo thành thư viện, nơi học sinh không chỉ đọc sách mà còn tìm thấy không gian thư giãn sau giờ học căng thẳng.

Tòa nhà Bát Giác có kiến trúc độc đáo với tám cạnh, mang phong cách châu Âu rõ nét từ màu sắc đến các chi tiết trang trí. Đây không chỉ là biểu tượng kiến trúc mà còn là nơi các bạn học sinh thường xuyên lui tới để ngắm nhìn Hồ Tây và tận hưởng không khí trong lành.

Chất lượng đào tạo thuộc hàng top, tỷ lệ chọi cao vút

Là một trong những trường THPT hàng đầu Việt Nam, trường Chu Văn An luôn giữ vững thành tích đáng nể. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt gần 100% mỗi năm, trong khi tỷ lệ đỗ đại học thường xuyên trên 70%.

Đặc biệt, trường đã triển khai chương trình dạy song bằng tú tài THPT Quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level) từ năm 2018. Học sinh theo học chương trình này sẽ được học thêm các môn như Toán, Lý, Hóa, Kinh tế và tiếng Anh học thuật bằng tiếng Anh.

Điểm chuẩn đầu vào cùng tỷ lệ chọi của trường luôn nằm trong top cao nhất Hà Nội, minh chứng cho sự khốc liệt của kỳ tuyển sinh hàng năm. Điều này càng khẳng định sức hút và uy tín của ngôi trường đối với các bậc phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh việc học tập, Trường Chu Văn An còn chú trọng đến các hoạt động ngoại khóa, khuyến khích học sinh tham gia nhiều câu lạc bộ và chương trình rèn luyện kỹ năng mềm. Đây là môi trường lý tưởng để các bạn trẻ không chỉ phát triển học thuật mà còn hoàn thiện bản thân.

Với bề dày thành tích dạy và học, trường là cái nôi của rất nhiều nhà lãnh đạo, nhà văn, thương gia nổi tiếng như: Nhà Vật lý Ngụy Như Kon Tum, Nhà khoa học Dương Quảng Hàm, Nhà Toán học Tạ Quang Bửu, nhà Sử học Dương Trung Quốc, Giáo sư Toán học Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Nam Tiến...

