Ngôi trường duy nhất của Hà Nội 6 lần có cầu truyền hình Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia

Sau màn tranh tài nghẹt thở tại cuộc thi Quý IV năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026, nam sinh Đoàn Lê Anh Đức đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 220 điểm, đưa THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành điểm cầu cuối cùng của trận Chung kết năm.

Ngôi trường mà nam sinh đang theo học từ lâu đã là cái tên nổi bật trong hệ thống giáo dục Thủ đô, nổi bật với lịch sử hơn 40 năm, môi trường đào tạo chuyên sâu và nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích ở các sân chơi học thuật trong nước lẫn quốc tế.

Trận chung kết năm năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 1/11, với 4 điểm cầu truyền hình tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội.

Ngôi trường ra đời từ tình hữu nghị Việt Nam - Hà Lan

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thường được gọi bằng cái tên thân thuộc là Trường Ams, có lịch sử hình thành gắn với một câu chuyện đặc biệt về tình hữu nghị quốc tế. Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong những năm chiến tranh ác liệt, đặc biệt sau các đợt ném bom Hà Nội năm 1972, người dân thủ đô Amsterdam của Hà Lan đã vận động quyên góp nhằm xây dựng một ngôi trường dành tặng Hà Nội sau chiến tranh. Từ nghĩa cử đó, ý tưởng về ngôi trường mang tên Hà Nội - Amsterdam được hình thành.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thường được gọi bằng cái tên thân thuộc là Trường Ams

Trường chính thức khai giảng năm học đầu tiên vào ngày 5/9/1985. Những học sinh khóa đầu được chuyển từ các khối chuyên Toán, Văn, Lý, Nga, Anh, Hóa và Sinh của một số trường THPT tại Hà Nội. Trong những năm tiếp theo, trường tiếp tục mở rộng các khối chuyên, từng bước hoàn thiện mô hình đào tạo học sinh có năng khiếu của Thủ đô.

Trải qua hơn 40 năm phát triển, Hà Nội - Amsterdam đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục chuyên trọng điểm của thành phố. Trên website chính thức, nhà trường xác định bốn giá trị cốt lõi là tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và cộng đồng; đồng thời hướng tới xây dựng môi trường giáo dục chuyên sâu, nhân văn, cởi mở, tạo điều kiện để học sinh phát triển thế mạnh của bản thân.

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Hà Nội

Khuôn viên gần 5ha với nhiều hạng mục phục vụ học tập và trải nghiệm

Một trong những điểm dễ nhận diện của Ams là khuôn viên hiện đại tại số 1 Hoàng Minh Giám, phường Yên Hòa, Hà Nội. Theo giới thiệu trên website chính thức của trường, khuôn viên có diện tích gần 5 ha, là công trình được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và từng giành giải Nhất Kiến trúc Quốc gia năm 2010.

Không gian trường được bố trí với nhiều khu vực phục vụ các hoạt động khác nhau, gồm khu giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, bể bơi bốn mùa, sân thể thao và khán phòng có sức chứa 700 người. Hệ thống hạng mục này tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu, rèn luyện thể chất cũng như sinh hoạt tập thể bên cạnh chương trình trên lớp.

Trường sở hữu khuôn viên đẹpDấu ấn từ những thế hệ học sinh tài năng

Hoạt động ngoại khoá là thế mạnh của học sinh trường Ams

Riêng tại Đường Lên Đỉnh Olympia, Hà Nội - Amsterdam đã 2 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết khi Đoàn Lê Anh Đức giành chiến thắng ở cuộc thi Quý IV năm thứ 26. Trước đó, Trần Bùi Bảo Khánh, cựu học sinh của trường đã giành ngôi Quán quân Olympia năm 2025. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đây là lần thứ 6 trường có học sinh lọt vào chung kết năm và đã có 2 lần giành chức vô địch.

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