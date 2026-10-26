Nam MC SN 1974 từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia là cựu sinh viên khoa tiếng Anh, hát chính ban nhạc nổi tiếng khắp Hà Nội đầu thập niên 1990

Đầu thập niên 1990, Hà Nội có một ban nhạc sinh viên chuyên hát lại các ca khúc của The Beatles. Họ nổi tiếng khắp thủ đô, có những buổi biểu diễn ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội quy tụ gần chục nghìn người. Người hát chính của ban nhạc ấy chính là Trịnh Long Vũ, người sau này được biết đến nhiều hơn với cái tên MC Long Vũ, gương mặt gắn liền với nhiều chương trình truyền hình, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Chiếc Nón Kỳ Diệu.

MC Long Vũ sinh ngày 11/7/1974 tại Hà Nội. Anh là con cả trong gia đình có hai anh em trai, bố mẹ đều là công chức. Anh từng học tại Trường THPT Kim Liên, sau đó vào khoa tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội.

MC Long Vũ thời còn đi hát tại ban nhạc Desire (Ảnh: FBNV)

Thời sinh viên, anh cùng một số người bạn cùng thời như Vũ Anh Tuấn và Trần Thanh Tùng (Tùng John) thành lập ban nhạc Desire. Anh giữ vai trò hát chính trong nhóm. Đến năm cuối đại học, các thành viên cần tập trung vào việc học nên ban nhạc ít hoạt động và dần tan rã. Dù vậy, họ vẫn giữ liên lạc và tái hợp trong các sự kiện liên quan đến ban nhạc.

Sau khi tốt nghiệp, anh được tuyển vào Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam và bắt đầu với vị trí biên tập viên cho Bản Tin Tiếng Anh. Sau đó, anh chuyển sang dẫn chuyên mục Bình Luận Thể Thao của VTV1, rồi sang VTV3. Lối dẫn duyên dáng, hoạt ngôn và hài hước giúp anh nhanh chóng ghi điểm trong mắt người xem.

Từ năm 2001 đến 2006, anh dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu, nối tiếp vai trò của nhà báo Lại Văn Sâm. Đây là chương trình giải trí đầu tiên anh tham gia với vai trò người dẫn chương trình. Anh từng chia sẻ rằng khi về già nhìn lại, chương trình cùng mọi vui buồn quanh nó sẽ là một trong những kỷ niệm lớn nhất cuộc đời mình. Cũng trong khoảng thời gian này, anh đảm nhận vai trò MC điểm cầu TP.HCM ở Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 5. Anh rời Chiếc Nón Kỳ Diệu vì công việc cá nhân, MC Tuấn Tú là người kế nhiệm. Sau đó, anh còn dẫn các chương trình cuối năm như Chào Xuân 2012, Chào 2013, Chào 2018...

MC Long Vũ là gương mặt gắn với Chiếc Nón Kỳ Diệu (Ảnh chụp màn hình)

Nam MC cũng từng có mặt tại Chung kết Olympia năm thứ 5 ở vị trí MC điểm cầu (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2005, anh được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng thể thao của Ban Biên tập Truyền hình Cáp. Sang năm 2006, anh lên chức Trưởng phòng thể thao. Đến năm 2011, anh đảm nhận vai trò Trưởng ban Biên tập VTVcab. Công việc quản lý khiến Long Vũ không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng như trước. Anh chủ yếu làm công việc quản lý, chỉ thỉnh thoảng trở lại cầm mic ở một số chương trình cuối năm hay sự kiện đặc biệt.

Đầu năm 2020, Long Vũ nộp đơn xin từ nhiệm vị trí lãnh đạo tại đơn vị. Anh rời công việc sau nhiều năm gắn bó để "nghỉ hưu non", khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Năm 2022, anh bất ngờ trở lại với vai trò MC của Cuộc Hẹn Cuối Tuần mùa 2. Anh từng cho biết mình bị chương trình thu hút sau khi xem mùa đầu tiên nên quyết định nhận lời tham gia. Màn tái xuất gây chú ý bởi ngoại hình mới với mái đầu trọc, trong khi cách dẫn chuyện thông minh, hài hước vẫn được giữ nguyên.

MC Long Vũ tại Cuộc Hẹn Cuối Tuần (Ảnh: FBNV)

Đến số phát sóng ngày 12/11/2022, anh khép lại hành trình với chương trình, đúng như dự định ban đầu là chỉ tham gia một mùa. Tuy vậy, đến năm 2025, Long Vũ lại quay trở lại dẫn dắt Cuộc Hẹn Cuối Tuần ở mùa 3. Với những người làm nghề như anh, được làm công việc mình yêu thích và được khán giả ủng hộ là "hạnh phúc nghề nghiệp lớn nhất".

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