Ngôi trường công 200 tỷ đồng sắp hoàn thành tại “đất học” có 3,47 triệu dân: Kiến trúc vòng cung độc đáo, quy mô hơn 2.000 học sinh

Diện mạo của ngôi trường THPT 200 tỷ đồng

Trường THPT Đô Lương 1 là một trong những dự án giáo dục quy mô lớn đang được triển khai tại Nghệ An. Theo chủ trương đầu tư được HĐND tỉnh thông qua, dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023-2026, được xây dựng mới tại khu vực Yên Sơn, nay thuộc xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Dự án hướng tới xây dựng một cơ sở giáo dục đồng bộ, khang trang, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học trong những năm tới. Công trình được đầu tư với nhiều hạng mục, đáp ứng nhu cầu học tập của trên 2.000 học sinh. Trong đó khối phòng học cao 3 tầng có diện tích xây dựng 1.742,5 m², tổng diện tích sàn 5.227,4 m². Khối phòng hành chính và phục vụ học tập được thiết kế cao 4 tầng, diện tích xây dựng 2.363,9 m².

Bên cạnh các khối nhà chính, dự án còn có nhiều hạng mục phụ trợ như nhà để xe học sinh, nhà để xe cán bộ, nhân viên, nhà thí nghiệm, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông và bể bơi, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học.

Việc xây dựng cơ sở mới cũng được kỳ vọng tạo ra bước thay đổi đáng kể so với hiện trạng của Trường THPT Đô Lương 1. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, năm học 2022 - 2023, Trường THPT Đô Lương I có có 39 lớp, 1.685 học sinh; tổng diện tích đất sử dụng 15.111,6 m2; diện tích đất bình quân 8.97 m2/học sinh, thấp hơn mức tối thiểu 10 m²/học sinh theo quy định. Ngoài ra, nhiều hạng mục của trường được xây dựng từ những năm 1990, đến nay không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về cơ sở vật chất.

Năm 2010, Trường THPT Đô Lương I được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, cơ sở vật chất của trường không còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để được thẩm định, công nhận lại.

Việc triển khai dự án xây dựng cơ sở mới nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh; đồng thời bảo đảm kế hoạch tuyển sinh, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực Đô Lương và các vùng lân cận.

Ảnh: Báo Nghệ An

Theo kế hoạch, các khối công trình của trường mới được tổ chức theo hướng mở, với những đường nét cong tạo cảm giác mềm mại, khác với cách bố trí truyền thống gồm các dãy nhà thẳng song song. Các khối nhà kết hợp cùng khoảng sân trung tâm và hệ thống cây xanh, tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa đáp ứng công năng sử dụng, vừa mang đến diện mạo hiện đại, khác biệt cho ngôi trường.﻿

Ngôi trường giàu thành tích

Đô Lương vốn được biết đến là địa phương có truyền thống hiếu học của Nghệ An. Học sinh trên địa bàn nhiều năm đạt thành tích cao trong các kỳ thi; riêng Trường THPT Đô Lương 1 thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh và có học sinh đạt thành tích ở cấp quốc gia.

Ảnh: Trường THPT Đô Lương 1

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường THPT Đô Lương 1 xếp thứ 3 toàn tỉnh với điểm trung bình các môn đạt 7,59 điểm, chỉ sau Trường THPT chuyên Phan Bội Châu với 7,97 điểm và Trường Phổ thông DTNT THPT số 2 với 7,64 điểm.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư cơ sở mới với quy mô lớn không chỉ nhằm giải quyết những hạn chế về diện tích, phòng học và các hạng mục chức năng của cơ sở cũ, mà còn được kỳ vọng tạo nền tảng vật chất tốt hơn để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục.

Ảnh: Báo Nghệ An

Đến nay, công trình đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Khi hoàn thành, Trường THPT Đô Lương 1 sẽ có diện mạo mới với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ hơn, được kỳ vọng trở thành một trong những công trình giáo dục quy mô đáng chú ý tại khu vực Đô Lương.

(Tổng hợp)