Bên trong ngôi trường vừa chính thức trở thành trường đại học có quỹ đất lớn nhất Việt Nam

Từ một trường đại học có quỹ đất khoảng 18,8 ha, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) vừa có bước thay đổi đáng chú ý sau khi tiếp nhận một viện nghiên cứu cùng hệ thống cơ sở thực nghiệm tại nhiều địa phương. Tổng quỹ đất nhà trường quản lý hiện vượt 185 ha, đưa HUIT trở thành trường đại học có diện tích đất lớn nhất Việt Nam.

Ngày 21/8/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2076/QĐ-BCT về việc tổ chức lại Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu thành đơn vị thuộc Trường Đại học Công Thương TP.HCM.

Theo quyết định, HUIT phối hợp với viện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính và tài sản theo quy định. Quá trình tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT)

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở nguồn lực đất đai và cơ sở vật chất mà HUIT tiếp nhận cùng viện. Trước khi tổ chức lại, trường có tổng diện tích đất khoảng 188.106 m², tương đương 18,8 ha, trong đó có hơn 153.500 m² tại Trà Vinh.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đang quản lý hệ thống cơ sở nghiên cứu, sản xuất và thực nghiệm tại nhiều địa phương. Tại TP.HCM, viện có trụ sở ở số 171-175 Hàm Nghi, phường Bến Thành và hai trạm tại khu vực Bình Thạnh trước đây, với tổng diện tích hơn 8 ha. Tại Bến Tre, Trung tâm Dừa Đồng Gò có diện tích khoảng 60 ha, trong khi Trung tâm Sản xuất giống Trảng Bàng tại Tây Ninh có khoảng 100 ha.

Như vậy, riêng quỹ đất từ hệ thống cơ sở của viện đã lên tới hơn 168 ha. Khi cộng với quỹ đất HUIT đang quản lý, tổng diện tích nhà trường tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quá trình tổ chức lại vượt 185 ha.

HUIT có gì về cơ sở vật chất và đào tạo?

Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công Thương, đào tạo đa ngành với 39 ngành bậc đại học, 14 ngành thạc sĩ, 9 ngành tiến sĩ và 7 chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Tại TP.HCM, trường có 7 cơ sở giáo dục, đào tạo và dịch vụ với tổng diện tích hơn 6 ha.

Trong đó, trụ sở chính của trường đặt tại 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, TP.HCM, có diện tích hơn 1,1 ha. Đây là nơi tập trung các đơn vị hành chính, một số khoa đào tạo và tổ chức giảng dạy các học phần lý thuyết, thực hành công nghệ thông tin.

Phòng thực hành công nghệ thông tin

Phòng mô phỏng hoạt động nghề nghiệp kế toán

Cơ sở này có 120 phòng học lý thuyết được trang bị máy lạnh, máy chiếu và hệ thống wifi, cùng một giảng đường lớn với sức chứa hơn 400 người. HUIT cũng bố trí 21 phòng thực hành công nghệ thông tin với khoảng 1.000 máy tính kết nối mạng, phục vụ việc học tập, thực hành và nghiên cứu của sinh viên.

Không gian học tập còn được bổ sung bởi hệ thống thư viện với hơn 10.000 đầu sách thuộc các nhóm lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh. Bên cạnh khu đọc sách, khu tự học và phòng máy tính, thư viện còn có hệ thống thư viện điện tử kết nối với nền tảng e-learning, cùng các khu vực phục vụ thuyết trình, nghiên cứu, thảo luận nhóm, hội thảo trực tuyến và các hoạt động truyền thông sáng tạo.

Tòa nhà A, B và Trung tâm thông tin thư viện

Một góc học tập trong Trung tâm thông tin thư viện

Nhìn tổng thể, hệ thống cơ sở vật chất của HUIT được xây dựng theo hướng phục vụ cả ba nhu cầu là học tập, thực hành và nghiên cứu. Đây cũng là nền tảng phù hợp với định hướng đào tạo thiên về ứng dụng của trường, đặc biệt ở các nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật, kinh doanh và công nghiệp thực phẩm.

Ảnh: HUIT

Tổng hợp