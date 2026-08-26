Khổ như Nhã Phương: Đăng clip con "chill chill" bỗng dính thị phi, không cần lên tiếng cũng có người bênh vực

Mới đây, những hình ảnh Trường Giang và Nhã Phương cho các con làm quen với bộ môn patin nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Trong đoạn clip được chia sẻ, các nhóc tỳ tỏ ra hào hứng khi thử sức với một bộ môn thể thao mới.

Nữ diễn viên cho biết, sau khi thấy chị gái được làm quen với patin, bé Hope cũng tỏ ra thích thú và muốn được trải nghiệm. Để các con có điều kiện học tập, vui chơi và rèn luyện tốt, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang không ngại đầu tư, thuê giáo viên riêng hướng dẫn trượt patin 1:1 cho hai con.

Câu chuyện vốn khá nhẹ nhàng, xoay quanh việc một gia đình cho con trải nghiệm hoạt động thể thao. Trường Giang còn hài hước trêu rằng có lẽ Nhã Phương đã “bày mưu” để thuyết phục các con chơi thể thao trong lúc anh đi vắng.

Bên dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho cách hai vợ chồng tạo điều kiện để con vận động, khám phá những bộ môn mới. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận tích cực, vẫn xuất hiện một số ý kiến chú ý đến việc vợ chồng nam danh hài trước đây khá kín tiếng về diện mạo và hình ảnh của các con.

Trường Giang và Nhã Phương

Một tài khoản đặt vấn đề: "Trước thì giấu mặt con kỹ lắm, giờ thì khoe miết". Bình luận này nhanh chóng nhận được loạt phản hồi trái chiều. Nhiều người cho rằng cha mẹ chia sẻ hình ảnh của con là chuyện hoàn toàn bình thường. Mỗi gia đình có cách chia sẻ cuộc sống riêng, trước đây không đăng ảnh không có nghĩa là sau này cũng phải giữ kín mãi.

Trước đó, Trường Giang từng chia sẻ khá rõ về lý do vợ chồng anh hạn chế đăng hình ảnh các con lên mạng xã hội. Theo nam nghệ sĩ, cả anh và Nhã Phương đều nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả và truyền thông bởi cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, đó là sự quan tâm dành cho công việc và hình ảnh của hai nghệ sĩ. Còn với gia đình, Trường Giang muốn giữ lại một khoảng không gian riêng.

Anh từng cho biết gia đình nhỏ là thế giới riêng của hai vợ chồng. Việc hạn chế chia sẻ hình ảnh con phần nào giúp các thành viên tránh sự soi mói, đồng thời không muốn người bên ngoài biết quá nhiều về đời sống riêng tư của gia đình. Đặc biệt, nam nghệ sĩ từng nhấn mạnh rằng việc để khán giả biết về con hay không cũng cần tôn trọng quyết định của con gái sau này. Quan điểm này từng nhận được sự đồng tình của nhiều người, bởi trẻ em dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng vẫn có quyền được bảo vệ đời tư.

Thế nhưng, tuy nhiên, giữ kín hay chia sẻ hình ảnh con ở mức độ nào vốn là lựa chọn của mỗi gia đình. Khi các con lớn hơn, cha mẹ có thể thay đổi cách tiếp cận, miễn sao việc chia sẻ vẫn nằm trong giới hạn mà gia đình cảm thấy phù hợp.

Ở những năm tháng đầu đời, sự riêng tư giúp các bé tránh khỏi áp lực dư luận và sự tò mò quá đà từ công chúng. Nhưng khi các con bắt đầu lớn lên, có cá tính riêng và chủ động tham gia các hoạt động xã hội hay thể thao, việc cha mẹ ghi lại những cột mốc đáng nhớ cũng là cách đồng hành và tôn trọng trải nghiệm của con.

Nhìn ở góc độ văn minh, những hình ảnh về một gia đình cùng nhau vận động, khuyến khích con trẻ học hỏi bộ môn mới như patin mang lại giá trị tinh thần tích cực cho cộng đồng. Nó gợi ý cho nhiều phụ huynh về cách đầu tư thời gian, không gian và năng lượng để con rời xa màn hình điện tử, rèn luyện sức khỏe thể chất.

Thay vì khắt khe soi xét động cơ "khoe con", góc nhìn cởi mở hơn sẽ giúp các gia đình nghệ sĩ thoải mái hơn trong việc chia sẻ những giá trị giản dị. Cuối cùng, cốt lõi của mọi bức ảnh hay đoạn clip được đăng tải vẫn là tình yêu thương và mong muốn lưu giữ kỉ niệm đẹp cho con trong hành trình khôn lớn.