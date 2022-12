Ngôi trường 3 quý tử nhà Messi đang theo học: Học phí gần 3 tỷ đồng/năm, riêng khuôn viên đã có 8 sân thể chất

Vốn là một người kỹ tính và tỉ mỉ trong cách dạy con, nên không phải ngẫu nhiên mà Messi lại tin tưởng gửi gắm con mình học tập tại đây. Theo đúng tôn chỉ trong cách hoạt động của trường, American School Paris luôn đề cao vào "nền tảng giáo dục Mỹ tập trung vào sự phát triển cá nhân" với "cách tiếp cận toàn diện", trong đó việc học sinh được tiếp cận với các lớp nghệ thuật, âm nhạc và sân khấu hoặc thể thao là không thể thiếu.

Là trường quốc tế, ngôi trường này có khoảng 800 học sinh thuộc hơn 60 quốc theo học với khoảng 30 ngôn ngữ. Điều đó biến nơi đây thành một cộng đồng cực kì phong phú và đa dạng về văn hóa. Có thể nói, đây chính là ngôi trường hoàn hảo để có thể 3 cậu con trai của Messi có thể phát triển một cách toàn diện.

American School Paris

Cơ sở vật chất hiện đại

Ngoài việc dạy học theo giáo trình Mỹ, học sinh theo học tại American School Paris còn được tận hưởng môi trường lành mạnh và khuôn viên xanh mát. Nằm cách trung tâm Paris 32 km, American School Paris có cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, tính "sương sương" trường đã có 6 sân bóng đá, 1 sân quần vợt, 1 sân bóng chày và vô số không gian giải trí để nghỉ ngơi.

Với khuôn viên rộng 4 ha, nơi đây có mọi thứ để học sinh thoải mái học tập và giải trí. Các lớp học hiện đại với tràn ngập ánh sáng tự nhiên, 2 thư viện với hơn 2.000 đầu sách, 2 nhà ăn với đầu bếp Pháp và thực phẩm hoàn toàn hữu cơ để đảm bảo dưỡng chất cho học sinh.

Trường có cơ sở vật chất vô cùng tối tân để đáp ứng mọi nhu cầu học tập và giải trí của học sinh

Ngoài ra, trường còn có các lớp học Yoga và lớp ngoại khóa khác như: gốm sứ, sân khấu, phòng âm nhạc với mọi thứ bạn cần để thành lập một dàn nhạc và thậm chí cả các lớp học về điện ảnh... Trường tập trung nhiều vào việc sử dụng các công nghệ mới và có các phòng thí nghiệm được trang bị máy in 3D chất lượng, thiết bị lập trình robot và các thiết bị khác để học sinh có thể tự do thỏa sức tưởng tượng.

Đặc biệt, American School Paris rất coi trọng việc kết nối học sinh với thế giới bên ngoài. Các em nhỏ dưới 5 tuổi có thể khám phá và vẽ trong những khu vườn rộng lớn, trồng rau trong vườn và thực hiện các chuyến đi chơi ở Paris, đến các khu chợ và trang trại địa phương, hoặc đến những khu rừng bao quanh thủ đô... Bên cạnh đó, học sinh còn trải nghiệm giáo dục thông qua thế giới thực khi tham quan công viên Parc de Saint Cloud, bảo tàng Musée d'Orsay, các khu vườn hay các chợ và trang trại địa phương.

Trường rất coi trọng việc kết nối học viên với thế giới bên ngoài

Với tôn chỉ của mình, American School Paris luôn muốn học sinh có thể phát triển "trí óc và cơ thể khỏe mạnh" đẩy đủ. Trên hết, trường luôn tìm cách để đánh thức trí tò mò và trí tưởng tượng của học sinh trong một môi trường tích cực, đầy yêu thương.

Trường từng khẳng định đây sẽ là một trong những trung tâm giáo dục "phát triển những công dân toàn cầu thực sự để họ tự tin trở thành những nhà lãnh đạo, chuẩn bị sẵn sàng cho hiện trạng bất ổn, được trao quyền để chịu trách nhiệm về việc học của chính mình và được truyền cảm hứng để tạo nên sự khác biệt trên thế giới".

Học phí siêu đắt đỏ

Với chất lượng giáo dục tốt, khuôn viên và cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất, không có gì khó hiểu khi học phí tại American School Paris thuộc hạng vô cùng đắt đỏ, không phải ai muốn là cũng có thể theo học. Cụ thể, để đăng ký theo học, mỗi học sinh phải nộp khoản phí 1.400 Euro (hơn 35 triệu đồng) bắt buộc tại thời điểm nộp đơn. Ngay cả khi trẻ không được nhận vào học, khoản phí này sẽ không được hoàn lại. Ngoài ra, phí đánh giá cho mỗi sinh viên là 12.200 Euro (hơn 300 triệu đồng).

Học phí cho trẻ em trên 5 tuổi, chẳng hạn như Thiago và Mateo - 2 người con lớn của Messi, là 30.400 euro/học sinh (hơn 760 triệu đồng). Đối với học sinh ở độ tuổi mầm non là 19.000 euro ( hơn 475 triệu đồng) như trường hợp của cậu út Ciro. Trong trường hợp muốn cho con mình theo học lớp tăng cường, chẳng hạn như tiếng Anh cho người nước ngoài, phụ huynh sẽ phải trả thêm 5.490 euro (hơn 137 triệu đồng) cho mỗi học sinh.

Học phí tại đây vô cùng đắt đỏ

Một trong những điểm nổi bật khác của ngôi trường này chính là an ninh. Trường có bảo vệ tối tân, hệ thống báo động và camera. Theo trung tâm giáo dục, chi phí cho việc thắt chặt an ninh an toàn đã được tăng lên gấp bội trong 20 năm qua. Và dĩ nhiên, phụ huynh phải trả khoản phí hàng năm là 1.700 Euro (hơn 42,5 triệu) cho mỗi học viên để duy trì hệ thống này.



Nếu tính toán một cách chi tiết tất cả các khoản tiền, Messi và bà xã Antonella sẽ phải trả tổng số tiền ít nhất là 111.500 euro (gần 3 tỷ đồng) cho 3 đứa con của họ trong 1 năm theo học tại ngôi trường American School Paris.



Con số này khiến nhiều người không khỏi "mắt chữ A, miệng chữ O". Tuy nhiên, so với số tiền mà Messi kiếm được thì tiền học phí của 3 quý tử nhà nam cầu thủ thực sự không nhằm nhò gì. Ngược lại, việc 3 người con được học tập tại đây là niềm vinh dự rất lớn của gia đình Messi. Thậm chí, Antonela - vợ của siêu sao người Argentina còn hạnh phúc chia sẻ rằng: "Thật tự hào khi thấy các con bắt đầu ở một ngôi trường mới với bao nhiêu nhiệt huyết và khát khao! Cha mẹ học được nhiều điều từ các con".

Theo Market Research Telecast