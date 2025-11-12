Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, việc quản lý thời gian sử dụng màn hình của con cái luôn là một bài toán đau đầu của mọi gia đình, ngay cả với Hoàng gia Anh. Mới đây, Thân vương William đã có cuộc trò chuyện cởi mở với người dẫn chương trình Luciano Huck của Brazil, và tiết lộ một sự thật gây bất ngờ: Cả ba người con của anh – George, Charlotte và Louis hiện tại đều không có điện thoại di động!

Thân vương William luôn nổi tiếng là ông bố nghiêm khắc và thận trọng về công nghệ. Anh cho biết sẽ chỉ "nới lỏng" quy tắc này vào năm tới, khi Hoàng tử George (sinh nhật tháng 7, năm sau tròn 13 tuổi) chuyển lên học cấp hai.

Tuy nhiên, việc cho con dùng điện thoại không hề dễ dàng. William khẳng định sẽ chỉ cho phép George sử dụng điện thoại với "quyền truy cập có giới hạn nghiêm ngặt". Lý do đằng sau quyết định này là gì? Và "luật thép" của Hoàng gia Anh có thể giúp gì cho cha mẹ Việt trong cuộc chiến với màn hình điện tử?

Thân vương William đã thẳng thắn chia sẻ rằng anh và Vương phi Kate cực kỳ cảnh giác với ảnh hưởng của công nghệ đối với sự phát triển của con cái.

Hiện tại, Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) đều đang theo học tại Trường Lambrook ở Berkshire. Dù George sắp bước vào tuổi thiếu niên, nhưng cả ba đều không hề sở hữu điện thoại cá nhân.

William bày tỏ: "Thật sự rất khó khăn. Các con tôi đều chưa có điện thoại". Anh cho biết, cả hai vợ chồng đều rất "nghiêm khắc" trong vấn đề này. Vương phi Kate thậm chí còn từng công bố một bài tiểu luận cá nhân, nhấn mạnh việc màn hình điện tử đang hủy hoại các mối quan hệ thực tế như thế nào.

Quyết định này của Hoàng gia Anh là một lời nhắc nhở mạnh mẽ tới các bậc cha mẹ: Dù sống trong thời đại nào, việc trì hoãn cho trẻ tiếp xúc với điện thoại càng lâu càng tốt là điều nên làm, giúp trẻ tập trung vào các mối quan hệ và hoạt động ngoại khóa thực tế hơn.

Hoàng tử George sẽ đón sinh nhật tuổi thiếu niên vào tháng Bảy năm sau và chuyển trường vào tháng Chín. Lambrook chỉ dành cho trẻ từ 3 đến 13 tuổi, do đó, việc chuyển cấp là bắt buộc. Đây cũng là thời điểm William quyết định "mở cửa" cho con trai cả với thế giới số, nhưng kèm theo quy tắc không thể phá vỡ.

William tiết lộ: "Khi George chuyển lên trường cấp hai, có lẽ con sẽ được sở hữu một chiếc điện thoại, nhưng chỉ với quyền truy cập có giới hạn".

Anh nhấn mạnh việc đối thoại với con: "Chúng tôi trò chuyện với George và giải thích tại sao chúng tôi nghĩ rằng việc này (sử dụng điện thoại) không hoàn toàn đúng".

Vị Thân vương 43 tuổi cũng phân tích rõ ràng hai mặt của vấn đề với George: "Với quyền truy cập đầy đủ, trẻ em có thể thấy những điều trên mạng mà chúng không nên thấy. Nhưng với quyền truy cập bị hạn chế, tôi nghĩ nó tốt cho việc nhắn tin liên lạc".

Quyết định này thể hiện sự cân bằng khôn ngoan của Thân vương William và Vương phi Kate. Họ không cấm đoán hoàn toàn, mà dạy con cách sử dụng công nghệ như một công cụ hữu ích (để nhắn tin, liên lạc), đồng thời bảo vệ con khỏi những mặt tối, độc hại của Internet.

Đây là phương pháp nuôi dạy con kiểu hiện đại: Không phải cấm, mà là kiểm soát và định hướng. Cho phép con sử dụng, nhưng phải trong khuôn khổ an toàn và dưới sự giám sát chặt chẽ của cha mẹ.

Hoàng gia Anh đã chứng minh rằng việc kiểm soát công nghệ không phải là khó. Điều quan trọng là sự kiên định, nghiêm khắc và sẵn sàng giải thích cho con hiểu rõ lý do của những quy tắc được đặt ra.