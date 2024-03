Oscar được xem là lễ trao giải điện ảnh quan trọng và được chú ý nhất năm nhưng không phải ai cũng được tham gia. Thậm chí giờ đây, khi Oscar 2024 đang đến rất gần, một ngôi sao gây tiếc nuối và bất bình khi đã nhận lệnh cấm tham gia.

Theo The Hollywood Reporter, việc ngôi sao này quá được các diễn viên, minh tinh Hollywood được yêu thích lại trở thành "lệnh cấm cửa" đầy bất ngờ. Cụ thể, chú chó tên Messi góp mặt trong phim Anatomy of a Fall (tựa Việt: Kỳ Án Trên Đồi Tuyết) được cho là sẽ không được phép tham dự lễ trao giải Oscar 2024, diễn ra vào sáng ngày 11/3 (theo giờ Việt Nam sắp tới đây).

Trước đó, chú chó Messi đã trở thành "cơn sốt" trong mùa giải thưởng, bắt đầu từ tuần lễ LHP Cannes khi chú ta tham gia quảng bá phim cùng dàn cast. Tại LHP Cannes, Messi cũng nhận được giải thưởng đặc biệt "Cannes Dog" (Chú chó của LHP Cannes) nhờ phần thể hiện đầy sức hút trong Anatomy of a Fall.

Tuy nhiên, sự tranh cãi chỉ bắt đầu nổ ra khi Messi cùng đoàn phim Anatomy of a Fall tham gia tiệc bỏ phiếu đề cử của Oscar 2024. Tại đây, chú chó có nhiều tương tác gần gũi cùng dàn sao như Billie Eilish, Margot Robbie, Ryan Gosling, Bradley Cooper... "Messi có khoảnh khắc lớn khi cùng Billie Eilish chơi đùa trong suốt 10 phút. Sau đó Messi tình cờ gặp Bradley Cooper tại hành lang. Chú chó lập tức chạy đến với nam diễn viên như có sự kết nối từ lâu", The Hollywood Reporter cho biết.

Việc Messi quá được yêu thích khiến nhiều đoàn phim đối thủ không hài lòng. Các bên này cho rằng sự tác động của Messi có thể dẫn đến thiên vị, khiến việc bỏ phiếu bị ảnh hưởng không nhỏ. Chính vì vậy, Messi rất tiếc phải vắng mặt tại bữa tiệc điện ảnh được trông chờ nhất năm.



Trong Anatomy of a Fall, Messi đóng vai Snoop, chú cún cưng là bạn đồng hành của cậu bé khiếm thị tên Daniel. Cậu bé 11 tuổi Daniel đứng giữa cuộc chiến của pháp lý và tình người khi mẹ của cậu bị cáo buộc sát hại cha của cậu. Xuyên suốt phim, chú chó Messi có nhiều phân đoạn thu hút, thậm chí diễn cùng nữ diễn viên được đề cử Oscar lần này là Sandra Huller. Trước đó, Oscar đã có tiền lệ cho phép nhiều "diễn viên động vật" tham dự, gần đây nhất là chú lừa trong "Banshees of the Inisherin" được lên hẳn sân khấu để trao giải.