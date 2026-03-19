Ngôi sao đắt show nhất Việt Nam hiện tại: Mới đầu năm đã đóng 4 phim siêu hot, giữ chuỗi liên tiếp 3 phim trăm tỷ

Mới đây, Báu Vật Trời Cho đã chạm mốc hơn trăm tỷ doanh thu phòng vé, xứng đáng là "hắc mã" của đường đua phim Tết 2026. Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ với toàn ekip mà còn đánh dấu chuỗi đóng liên tiếp 3 phim trên 100 tỷ của Võ Tấn Phát, cùng với Nụ Hôn Bạc Tỷ và Làm Giàu Với Ma 2.

Trong Báu Vật Trời Cho, Võ Tấn Phát vào vai bác sĩ Tiền, nhân vật hài hước nhưng đồng thời cũng góp phần đẩy cao mâu thuẫn của câu chuyện. Dù một số tình tiết còn gây tranh cãi về tính logic, phần thể hiện của Võ Tấn Phát vẫn ghi điểm nhờ lối diễn tự nhiên, tiết tấu linh hoạt.

Trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, nam diễn viên đóng vai Tiên, một nhân vật có tính cách "cứng", hài hước, tạo điểm nhấn cho bộ phim tình cảm này. Anh được nhận xét là nhân tố biến Nụ Hôn Bạc Tỷ thành "gánh hài" duyên dáng, tạo tương tác tốt với dàn cast. Bộ phim thu về 212 tỷ đồng, một con số vô cùng ấn tượng và là một trong những tác phẩm thành công nhất dịp Tết 2025.

Vai Giang của Võ Tấn Phát trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn trở thành điểm nhấn đáng chú ý, đánh dấu màn “lột xác” rõ rệt của nam diễn viên. Từ hình ảnh quen thuộc trong các sản phẩm hài, anh mạnh dạn thử sức với một nhân vật gai góc, phức tạp và mang màu sắc đen tối. Màn thể hiện cho thấy sự đào sâu tâm lý khi Võ Tấn Phát khắc họa rõ nét sự tham lam, điên loạn và phần nào biến thái của Giang, đồng thời thể hiện nội tâm nhiều mâu thuẫn thông qua ánh mắt, hình thể và cách thể hiện cảm xúc. Nhờ một phần sức hút từ "tổng tài" Võ Tấn Phát, bộ phim thu về 101 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, Võ Tấn Phát hiện là nam diễn viên đắt show nhất Việt Nam khi tham gia 4 dự án điện ảnh trong năm 2026, bao gồm Báu Vật Trời Cho, Anh Hùng, Lên Hương và Heo Năm Móng. Đặc biệt, 2 bộ phim dự kiến tranh đấu vào cao điểm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 là Anh Hùng và Heo Năm Móng. Anh Hùng xoay quanh một tài xế taxi, người cha đơn thân, bị cuốn vào nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỷ. Võ Tấn Phát đảm nhận vai Tuấn, đồng nghiệp của nhân vật chính do Thái Hòa thủ vai, với hình ảnh được hé lộ có liên quan đến các hoạt động cá cược và giữ vai trò quan trọng trong nút thắt câu chuyện.

Bên cạnh đó, anh còn lần đầu đảm nhận vai chính trong dự án kinh dị - tâm linh Heo Năm Móng. Trong phim, Võ Tấn Phát vào vai một nhà sáng tạo nội dung, vô tình bị cuốn vào chuỗi biến cố kỳ bí liên quan đến truyền thuyết “Cô Năm Hợi”, câu chuyện dân gian quen thuộc trong cộng đồng Khmer Nam Bộ.

Cuối cùng là Lên Hương, bộ phim theo chân Tâm (Võ Tấn Phát) làm nghề giao vịt quay. Để có tiền duy trì cuộc sống, Tâm chấp nhận một công việc không tưởng: Nằm hòm cầu vận cho trại hòm đang ế ẩm của Bà Mũi (Nghệ sĩ Hồng Đào), một người phụ nữ giảo hoạt, nghiện rượu.