2 ngày qua, MXH rôm rả tranh luận về Thiên Đường Máu, bộ phim có sự hỗ trợ của Điện Ảnh Công An Nhân Dân. khai thác chủ đề đang nổi cộm là "việc nhẹ lương cao" và nạn buôn người đến những "khu tự trị" lừa đảo. Thiên Đường Máu hiện là tác phẩm điện ảnh Việt hot nhất, với tổng doanh thu 31 tỷ đồng sau hơn 3 ngày mở bán vé. Giữa dàn diễn viên được yêu thích, Quách Ngọc Ngoan nổi bật không chỉ nhờ vai phú máu lạnh, dã man mà còn do chính tên tuổi của anh.

Sau thời gian dài gần như biến mất khỏi màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan đang dần trở lại showbiz Việt, đồng thời vực dậy danh tiếng và sự nghiệp, Kể từ khi xác nhận trở lại diễn xuất bằng dự án Trái Tim Què Quặt hồi tháng 11, nam diễn viên liên tiếp xuất hiện trong danh sách các phim điện ảnh sắp ra mắt, với ít nhất 4 dự án lớn kéo dài từ cuối 2025 sang 2026. Điều đáng nói: đây không phải các vai “đánh tiếng”, mà đều là những phim có đề tài nặng đô, kinh phí lớn và hướng đến thị trường rộng.

Nếu Thiên Đường Máu cú "mở bát" thì Trại Buôn Người cho thấy Quách Ngọc Ngoan tiếp tục gắn bó với những dự án có màu sắc tăm tối, phản ánh mặt trái xã hội. Ngay từ tên phim, có thể thấy đây là một tác phẩm gai sóc, nhiều khả năng khai thác thế giới ngầm, bạo lực và những số phận bị chà đạp. Hình ảnh được công bố cho thấy nhân vật của Quách Ngọc Ngoan mang vẻ mệt mỏi, phong trần, ánh mắt nhiều u uất.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ gai góc của Thiên Đường Máu , Báu Vật Trời Cho cho thấy một Quách Ngọc Ngoan khác chỉn chu, lịch sự hơn. Vẫn đúng với sở trường, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục vào vai phản diện trong phim, đối đầu với tuyến vai chính là Phương Anh Đào và Tuấn Trần.

Trong số các dự án sắp tới, Hộ Linh Tráng Sĩ là phim mang màu sắc khác biệt nhất. Đây là tác phẩm cổ trang - hành động, và Quách Ngọc Ngoan xuất hiện với tạo hình tóc dài, râu quai nón, phong thái trầm mặc. Hình ảnh này nhanh chóng được khán giả so sánh với những vai cổ trang anh từng đảm nhận trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp như Mỹ Nhân hay Long Thành Cầm Giả Ca.

Dù đã vắng bóng khá lâu, cái tên Quách Ngọc Ngoan vẫn duy trì được sức nhiệt, khơi dậy trí tò mò đối với khán giả. Ở mỗi buổi showcase hay họp báo ra mắt phim, Quách Ngọc Ngoan đều nhận được cơn mưa lời về ngoại hình mang đậm nét điện ảnh: điển trai, phong trần và đạo mạo ở tuổi 40. Về khoản diễn xuất, những tác phẩm xuyên suôt 2 thập kỷ trong nghề đã chứng minh được phong độ và tài năng của Quách Ngọc Ngoan.

Không chỉ dựa vào ngoại hình nổi bật, Quách Ngọc Ngoan được giới làm nghề đánh giá cao ở lựa chọn vai diễn. Anh hiếm khi tìm đến những nhân vật an toàn hay dễ lấy thiện cảm, mà thường ưu tiên các vai có chiều sâu tâm lý, buộc diễn viên phải tiết chế và làm chủ nhịp cảm xúc. Diễn xuất của anh thiên về sự lặng lẽ: ít thoại, không phô trương, nhưng đủ sức nặng để khắc họa bi kịch nhân vật chỉ bằng ánh nhìn hay một thoáng biểu cảm.

Chính phong cách đó khiến Quách Ngọc Ngoan thường được xem là gương mặt phù hợp với điện ảnh hơn truyền hình. Anh diễn bằng sự tĩnh, đặt cảm xúc đúng điểm rơi, biết lúc nào nên giữ im lặng để tạo dư âm. Bên cạnh đó, giọng nói trầm và dày, mang sắc thái sang trọng, cũng trở thành dấu ấn riêng: không cần cao giọng hay kịch tính, chỉ cần cất tiếng là đủ làm thay đổi không khí khung hình, tăng thêm chiều sâu và khí chất cho nhân vật.