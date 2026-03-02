Gần đây, trong thực phẩm thực sự có một loại thành phần tự nhiên, có thể giúp giảm tốc độ lão hóa của sinh vật. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là gì nhé!

Thành phần tự nhiên này có thể giúp kéo dài tuổi thanh xuân

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biology of Aging cho thấy, việc tiêu thụ nhiều carotenoid trong chế độ ăn có mối liên hệ rõ rệt với việc chậm lão hóa sinh học.

Mối liên hệ này nhất quán đối với nhiều loại carotenoid khác nhau, bao gồm: α-carotene, β-carotene, β-cryptoxanthin, lycopene, lutein và zeaxanthin.

Điều đáng chú ý là nghiên cứu cũng phát hiện rằng ở những người dưới 60 tuổi, phụ nữ, người bị cao huyết áp và người mắc tiểu đường, mức carotenoid cao hơn có tác dụng chống lão hóa rõ rệt hơn. Tuy nhiên, cơ thể con người không thể tự sản xuất carotenoid, nên chúng ta chỉ có thể hấp thụ chúng thông qua chế độ ăn uống.

3 loại rau chống lão hóa có thể bạn đã có sẵn trong bếp

1. Cà rốt

Cà rốt vốn là thực phẩm được biết đến nhiều với lợi ích cho thị lực và tăng cường miễn dịch. Nhưng ngoài ra, cà rốt còn giàu β-carotene và α-carotene cũng như lycopene.

Một nghiên cứu phát hiện rằng, nếu ăn 400g cà rốt mỗi tuần (tương đương khoảng 4 củ), có thể làm giảm 20% nguy cơ ung thư so với người không ăn cà rốt. Ngay cả khi chỉ ăn khoảng 60 gram mỗi tuần, nguy cơ ung thư cũng có thể giảm khoảng 4%.

2. Cà chua

Cà chua là món ăn quen thuộc trên bàn ăn. Nhờ hàm lượng lycopene cao gấp gần 17 lần so với bí đỏ và có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, cà chua giúp loại bỏ gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa các loại ung thư như tiền liệt tuyến, phổi, dạ dày và ruột, đồng thời giảm mỡ và bảo vệ tim mạch.

Theo thống kê từ Hướng dẫn dinh dưỡng tham khảo cho người dân Trung Quốc, người từ 50-75 tuổi thường chỉ tiêu thụ khoảng 1,69mg lycopene mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức khuyến nghị là 15 mg/ngày.

3. Bông cải xanh (broccoli)

Mặc dù không có màu cam như cà rốt hay cà chua, bông cải xanh cũng chứa β-carotene và lutein, đặc biệt là ở phần màu xanh đậm, rất tốt cho da và mắt. Bông cải xanh còn thuộc họ cải và chứa sulforaphane và flavonoid, giúp chống viêm, một yếu tố liên quan chặt chẽ đến quá trình lão hóa và các bệnh mãn tính liên quan đến tuổi già.

Trái cây giàu carotenoid cũng rất tốt!

Hầu hết các loại trái cây có màu cam đều chứa nhiều carotenoid, đặc biệt là vỏ trái cây như cam, quýt, phần có hàm lượng β-cryptoxanthin cao. Bạn có thể tận dụng việc ăn cả vỏ hoặc làm nóng trái cây để giúp carotenoid dễ tan và hấp thu hơn khi tiêu hóa.

(Ảnh minh họa: Internet)

Nguồn: QQ