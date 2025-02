Sự kiện còn có sự tham gia của loạt nghệ sĩ tên tuổi: Mono, Blacka, Low G, Mỹ Mỹ, Lil Wuyn, DJ Mie và Trần Anh Huy.

Jason Derulo sinh năm 1989, tên thật là Jason Joel Desrouleaux. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên người Mỹ.

Jason Derulo lần đầu chính thức trình diễn tại Việt Nam

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp solo vào năm 2009, toàn bộ sản phẩm âm nhạc của anh đã đạt được hơn 18,2 tỉ lượt phát trực tuyến trên toàn thế giới. Giọng ca này bắt đầu đột phá với đĩa đơn được chứng nhận bạch kim của RIAA "Whatcha Say".

Từ đó đến nay, anh bán được hơn 250 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới và đạt được 15 đĩa đơn bạch kim gồm: "Wiggle", "Talk Dirty", "Want to Want Me", "Trumpets", "It Girl", "In My Head", "Ridin' Solo", "Don't Wanna Go Home", "Marry Me", "The Other Side", "Get Ugly", "Swalla", "Savage Love" và "Take You Dancing".

Trong đó, "Savage Love" từng là hiện tượng, đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard cũng như đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia vùng lãnh thổ khác trên toàn thế giới. Điệu nhảy "Savage Love" cũng càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội.

Jason Derulo còn xây dựng được lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội với hơn 117 triệu người theo dõi trên mọi nền tảng.

Jason Derulo có hơn 117 triệu người theo dõi

Anh hiện đang thực hiện "Nu King World Tour"

Hiện Jason Derulo đang thực hiện "Nu King World Tour". Được biết, GAMA PreShow - The Opening đánh dấu lần đầu tiên anh chính thức đến Việt Nam biểu diễn.

"GAMA PreShow - The Opening" là sự kiện trình diễn âm nhạc giải trí đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là show mở màn cho một chương trình truyền hình thực tế về thể thao, giải trí.