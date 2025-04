Vụ việc ngôi nhà cấp 4, rộng 100m2 của ông H.V.Q. (SN 1964) và bà H.T.H. (SN 1971, vợ ông Q.) ở xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An liên tiếp phát nổ lớn 2 lần, cách nhau 2 ngày khiến 2 người chết, 2 người bị thương hồi tháng 8/2024 từng gây xôn xao dư luận.

Ngày 17/4, theo nguồn tin trên báo Dân Trí, ông Trần Xuân Lục, Chủ tịch UBND xã Tam Hợp cho biết, về vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vụ nổ xảy ra tại nhà ông Q., cơ quan Toàn án nhân dân huyện Quỳ Hợp đã thụ lý, giải quyết theo trình tự, thẩm quyền.

Hiện trường vụ nổ tại gia đình ông Q. (Ảnh: TTXVN)

Tại hiện trường khói bốc mù mịt, ngôi nhà tan hoang.

Trước đó, vụ nổ đầu tiên tại nhà ông Q. xảy ra vào ngày 27/8/2024, khiến vợ chồng chủ nhà tử vong tại chỗ. 2 ngày sau, người thân của ông Q. thuê anh T.C.H. (38 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) sử dụng máy múc để dọn dẹp hiện trường.

Trong lúc anh H. đang làm việc thì một tiếng nổ lớn lại tiếp tục phát ra trong đống đổ nát khiến anh H. và ông H.M.Đ. (em trai bà chủ nhà) văng xa vài mét, bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

2 hôm sau khi gia đình thuê máy xúc đến dọn dẹp hiện trường thì lại tiếp tục nổ tiếp khiến 2 người bị thương.

Ngôi nhà sát cạnh nhà ông Q. cũng tan hoang sau vụ nổ. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Vụ nổ thứ 2 cũng rất mạnh, khiến khói bay mù mịt tại hiện trường, nhiều nhà dân xung quanh bị hư hại nghiêm trọng. Những người sống gần hiện trường rất hoang mang, vội đi sơ tán.

Vụ việc khiến dư luận xôn xao, tò mò về nguyên nhân dẫn đến nổ. UBND huyện Quỳ Hợp sau đó đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hỗ trợ lực lượng và thiết bị chuyên dụng để rà phá vật liệu nổ tại hiện trường.

Kết luận của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ thứ nhất là do quá trình sản xuất chế tạo thuốc pháo nổ gây ra. Còn nguyên nhân dẫn đến vụ nổ thứ 2 là do quá trình gàu máy múc cào xới bê tông, kim loại, vôi vữa,... tạo ra ma sát gây cháy, nổ thuốc nổ có tại vị trí cào xới.

Ngoài việc khiến vợ chồng chủ nhà tử vong, thiệt hại tài sản, vụ nổ nghiêm trọng còn gây hư hại nặng nề về công trình nhà ở của 4 hộ dân xung quanh.

Các hộ dân này yêu cầu người đại diện hợp pháp của vợ chồng ông Q., có trách nhiệm đền bù số tiền tổng thiệt hại là 780 triệu đồng. Tuy nhiên, phía người thân của ông Q. không đồng ý con số này, 2 bên được UBND xã Tam Hợp và các cơ quan chức năng tổ chức buổi làm việc song vẫn không thống nhất được mức hỗ trợ sửa chữa công trình nhà ở bị hư hại do vụ nổ gây ra. Cơ quan chức năng đã hướng dẫn gửi đơn ra tòa án giải quyết.