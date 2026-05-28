Những ngày gần đây, Hà Nội trở thành tâm điểm của đợt nắng nóng kéo dài, nhiều tuyến đường luôn trong trạng thái hầm hập hơi nóng. Với dân văn phòng, hành trình đi làm những ngày này không còn đơn giản là chuyện chen chúc giờ cao điểm, mà giống một “bài test sinh tồn” giữa nắng gắt, khói bụi và cảm giác lúc nào cũng bị rút cạn năng lượng.

Để “sống sót” qua những ngày oi bức kéo dài, không ít dân công sở cũng bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt và chi tiêu: người tăng tiền cà phê, nước giải nhiệt, người mạnh tay gọi xe công nghệ chỉ để đỡ vật vã ngoài đường. Giữa mùa hè ngột ngạt của Hà Nội, chuyện đi làm vì thế cũng trở thành một cuộc xoay xở mỗi ngày.

Ở lì trên công ty từ sáng tới tối vì nhà mất điện, thở thôi cũng thấy mệt

Võ Hoài (SN 2000) đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội cho biết mỗi sáng đi làm dưới thời tiết 40 độ như một “cực hình”. Hơn nữa, giờ vào làm của công ty khá muộn nên việc di chuyển ngoài đường càng là “thử thách” đối với cô bạn.

“Mình ra khỏi nhà vào khoảng 8h30 - 9h sáng nhưng cảm giác nắng đã chiếu thẳng trên đỉnh đầu. Ám ảnh nhất là những lúc phải dừng đèn đỏ giữa ngã tư, ngã năm không có bóng cây, nắng đến bỏng da. Cảm giác đường đi làm từ nhà tới công ty những ngày này như dài hơn gấp đôi bình thường. Và khi lên tới công ty, việc đầu tiên của mình là ngồi thở… nhưng cũng thấy mệt mỏi”, Hoài bày tỏ.

Cô bạn cũng cho rằng, vì thời tiết quá nóng nên những sinh hoạt trên văn phòng cũng khác hẳn so với thường ngày. Võ Hoài chia sẻ: “Mình có thói quen về nhà để nghỉ trưa tuy nhiên nhiệt độ bên ngoài quá nắng nóng nên mình đành ở lại công ty vào giờ trưa. Ngoài ra, mình cũng tan làm muộn hơn, cố nán lại công ty để tránh di chuyển vào giờ cao điểm vừa hầm hập, vừa tắc đường. Đã vậy có những buổi tối về nhà thì khu mình sống bị mất điện… những tối đó xác định không thể ngủ vì vừa nóng, vừa mệt”.

Bên cạnh đó, Võ Hoài cũng cho hay cô có thói quen đi bộ chill chill vào buổi tối để thư giãn sau giờ làm việc. Tuy nhiên vài ngày trở lại đây, cô phải từ bỏ hoạt động này bởi chỉ muốn về nhà nằm im, không đủ sức làm thêm việc gì khác.

Ngoài trời lúc nào cũng nắng nóng khiến Võ Hoài chọn cách ở trên công ty từ sáng đến tối, buổi trưa gọi đồ ăn thay vì ra ngoài

Tương tự, Thế Dương (SN 1997) đang làm việc tại Hà Nội cũng có những trải nghiệm uể oải, mất năng lượng khi đi làm giữa cái nắng chói chang.

“Vốn là con trai nên việc mình đi làm đã rất đơn giản, chỉ mặc quần áo đơn giản, thêm áo chống nắng là có thể ra đường nhưng những ngày này mình cũng thấy khá lười di chuyển trên đường. Hơn nữa, đường từ nhà đến công ty khá xa, cộng với thời tiết 40 độ thì thật sự rất nản”, Dương chia sẻ.

Cũng bởi vậy mà Thế Dương thừa nhận rằng đã có lúc nghĩ đến việc xin sếp làm việc online để không phải ra đường. Tuy nhiên, Dương cho hay đó cũng không hẳn là một cách hay bởi sẽ khá tốn kém tiền điện: “Thôi thì lên công ty vẫn có điều hoà mát rượi nên mình vẫn đành cố gắng, có động lực đến văn phòng hơn. Ở nhà ban ngày nếu trúng ngày bị mất điện thì cũng không thể làm việc được”.

Song, để “sinh tồn” những ngày này, vật bất ly thân của Dương khi đi làm ngoài áo chống nắng là một bình nước giữ nhiệt, bên trong đựng đầy đá để giải khát.

“Nắng nóng khiến mình cảm thấy khát nước hơn ngày thường. Nếu mọi ngày chỉ uống khoảng nửa lít nước từ sáng tới chiều thì bây giờ 1 - 2 tiếng thôi mình đã uống chừng đó rồi. Thực tế mình vốn là người có sức chịu đựng khá tốt nhưng với thời tiết này nhiều khi mình cũng cảm thấy muốn ‘hoá điên’ luôn”, Dương nói thêm.

Vật bất ly thân khi đi làm của Thế Dương là một bình nước giữ nhiệt, bên trong đựng đầy đá để giải khát

Từ xe công nghệ đến ship đồ uống giải nhiệt: Mùa hè cũng là mùa tốn tiền!

Đang làm nhân viên văn phòng tại Hà Nội, giống như nhiều người khác, Diệu Ly (SN 1997) sẽ ra khỏi nhà vào lúc 7h30 sáng. “Chắc hội đi làm công sở đều như mình, ai cũng phải trải qua nắng rát, tắc đường khi đến công ty. Nhưng dù cạn kiệt năng lượng nhưng vì thu nhập nên mình vẫn đi làm chứ không thể nghỉ”, Diệu Ly nói.

Cô bạn cho biết bình thường buổi trưa có thể sẽ đặt đồ ăn ngoài hoặc cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn. Tuy nhiên bây giờ Ly phải chuẩn bị sẵn đồ ăn mang đi làm vì không muốn đối mắt với nắng nóng lúc 12h trưa.

“Thời tiết nóng như này cũng khá khó khăn trong việc đặt đồ ăn vì thời gian shipper nhận rất lâu hoặc không có người nhận. Thế nên mình chọn cách tự chuẩn bị cơm trưa nhưng thường cũng sẽ chỉ nấu các món đơn giản, chủ yếu là đồ luộc để đỡ ngán”, Diệu Ly bày tỏ.

Song, điều này cũng không hẳn tiết kiệm hơn bởi đến buổi chiều, Ly và đồng nghiệp sẽ rủ nhau đặt đồ uống giải nhiệt.

“Tốn tiền nhất chắc chắn là khoản uống nước rồi. Bình thường cũng hay cùng đồng nghiệp đặt trà sữa buổi chiều nhưng hiện tại thì tần suất tăng nhiều hơn. Có hôm sáng một cốc, chiều một cốc và cũng phải đặt đơn sớm để shipper có thể tới kịp lúc”, cô bạn nói.

Với Võ Hoài, cô bạn cũng nhẩm tính bản thân đã phải tốn khoảng 3 triệu đồng chỉ riêng việc “đối phó” với nắng nóng.

“Mình phải trang bị thêm kem chống nắng, mua thêm quần áo mùa hè chất liệu mát hơn, đặt đồ ăn và nước uống ship ở ngoài thường xuyên,... Chưa kết, tiền điện dùng quạt, điều hoà cũng sẽ tăng nữa nên khá tốn kém.

Bình thường mình khá chăm nấu ăn nhưng trời nóng nên mình lười hơn, ưu tiên việc gọi đồ ăn, nước trái cây bên ngoài. Dù biết rằng đợi giao đồ khá lâu, có những ngày đặt từ 12h nhưng phải 14h mới có tài xế giao tới nhưng mình vẫn chấp nhận, để cảm thấy đỡ mệt mỏi”, Võ Hoài chia sẻ.

Trong khi đó, Minh Vân (SN 2001) - đang làm trong lĩnh vực marketing tại Hà Nội thì tiết lộ đã quyết định chi một khoản tiền lớn hơn để đi làm bằng taxi công nghệ.

“Mình vốn cũng hay di chuyển bằng xe ôm công nghệ nhưng thực sự thời tiết quá nóng, mình sợ đen da và cũng không giỏi chịu nắng nên đã chọn chi nhiều tiền hơn để đi xe ô tô. Từ nhà mình đến công ty cước phí sẽ khoảng 70k - 90k/chiều, tuỳ vào thời điểm. Một ngày cũng tốn gần 200k tiền di chuyển, chưa kể mua nước uống liên tục,...”, Minh Vân cho hay.

Dẫu vậy, cô bạn cho biết vẫn sẵn sàng chi tiêu thoáng tay hơn để đổi lại giữ được tâm trạng thoải mái, tránh để bản thân bị khó chịu, bực tức.

Minh Vân nói: “Trời nóng ai cũng khó kiểm soát kiểm xúc, dễ bực mình, uể oải và mất năng lượng. Nên để không ảnh hưởng đến công việc và những người xung quanh thì mình thấy chi thêm tiền để được mát mẻ, thoải mái cũng là điều xứng đáng”.

