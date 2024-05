Ngọc Trinh đã sẵn sàng làm mẹ?

Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý liên quan đến gia đình. Cụ thể, "Nữ hoàng nội y" đăng bức ảnh có nội dung: "Ba mẹ yêu con gái, chưa chắc con cái sẽ hạnh phúc, nhưng ba mẹ yêu nhau thì chắc chắn con cái sẽ hạnh phúc". Việc Ngọc Trinh bất ngờ nhắc đến con gái, quan điểm nuôi dạy nhóc tỳ khiến cư dân mạng cho rằng cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc làm mẹ.

Trước đó, Ngọc Trinh từng tiết lộ đã xây sẵn phòng cho những đứa con tương lai. Ngoài ra, cô cũng thực hiện trữ đông trứng để chờ một giai đoạn thích hợp sẽ sinh con. Khi nuôi dạy và chăm sóc cháu ruột là bé He, Ngọc Trinh bày tỏ niềm mong mỏi, hy vọng được lên chức của cô ngày càng lớn hơn. Sau vụ ồn ào "diễn xiếc" trên xe mô tô, "Nữ hoàng nội y" trở về cuộc sống thường nhật, thường xuyên dành thời gian để chăm sóc cháu, lấy kinh nghiệm nuôi dạy con sau này.

Ngọc Trinh "phát tín hiệu" mong muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc cho con cái sau này

Vào tháng 9/2023, Ngọc Trinh bắt đầu trữ trứng để có thể thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). "Nữ hoàng nội y" tiết lộ đã trữ được 6 trứng nhưng thời điểm đó đang có nhiều kế hoạch công việc bận rộn nên chưa sẵn sàng thực hiện kế hoạch.

Ngọc Trinh chia sẻ: "Ngay cả bản thân tôi cũng chưa tưởng tượng một ngày tôi sẽ làm mẹ là như thế nào. Thật ra tôi cũng chưa biết hay dự định chính xác thời điểm nào sẽ đón nhận một thiên thần máu mủ của mình. Nhưng trước mắt tôi cảm thấy là cần có một đứa con, cho nên đã quyết định tìm tới phương pháp IVF để giúp mình làm điều đó".

Ngọc Trinh hết mực yêu thương, quan tâm đến con gái nuôi. Được biết cô đã nhận nuôi con gái của anh trai và chăm sóc bé như con của mình

Chính vì việc thường xuyên xuất hiện bên bé He, nhóc tỳ lại có khuôn mặt giống Ngọc Trinh nên nhiều người nhầm đây là con gái của cô. Người đẹp Trà Vinh từng lên tiếng giải thích: "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2, 3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt tròn. Nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh 'gà trống' nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột vậy đó".

Ngọc Trinh chia sẻ đoạn video mới trên trang cá nhân





Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh còn tạo riêng album đăng tải hình ảnh của cả hai

Sau khi được hưởng án treo, Ngọc Trinh trở lại với cuộc sống và dần tái xuất showbiz, cô trải lòng: "Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ngọc Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu. Và Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội".