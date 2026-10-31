Ngọc nữ Vbiz cưới chồng Ấn Độ, 3 giờ sáng đi bán bún bò ở phường Tân Phong (TP.HCM)

Sinh năm 1984 tại TP.HCM, Nguyệt Ánh bén duyên với nghệ thuật sau khi theo học diễn xuất và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Sở hữu gương mặt hiền hậu, nụ cười dịu dàng cùng nét đẹp đậm chất Á Đông, cô đặc biệt phù hợp với những vai diễn phụ nữ đoan trang, giàu tình cảm. Trong giai đoạn phim truyền hình Việt Nam phát triển mạnh đầu những năm 2000, Nguyệt Ánh từng bước khẳng định vị trí bằng lối diễn tự nhiên, mộc mạc và khả năng chinh phục khán giả qua những câu chuyện đời thường.

Những năm đầu sự nghiệp, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim được yêu thích như Dốc Tình, Miền Đất Phúc, Giấc Mơ Cổ Tích, Thứ Ba Học Trò, Dòng Sông Huynh Đệ và Gia Đình Phép Thuật. Đặc biệt, vai diễn trong Cổng Mặt Trời giúp tên tuổi Nguyệt Ánh đến gần hơn với đông đảo khán giả, củng cố hình ảnh một nữ diễn viên có vẻ đẹp trong trẻo, diễn xuất chân thành. Dù không thường xuyên đảm nhận những nhân vật quá gai góc, cô vẫn duy trì sức hút nhờ khả năng thể hiện những số phận gần gũi với đời sống.

Suốt hơn 20 năm theo đuổi diễn xuất, Nguyệt Ánh gần như gắn liền với hình tượng ngọc nữ kín đáo của màn ảnh Việt. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng mình chưa có cơ hội thực hiện cảnh nóng, thậm chí chưa có một nụ hôn màn ảnh đúng nghĩa. Gương mặt nhu mì khiến cô thường được các đạo diễn lựa chọn cho những vai phụ nữ hiền lành, đoan trang hoặc giàu đức hy sinh. Ngay cả khi muốn thử sức với những nhân vật nổi loạn, cá tính hơn, cô cũng chưa nhận được sự đồng thuận từ các cô chú trong ê-kíp. Đây vừa là dấu ấn riêng, vừa trở thành giới hạn khiến Nguyệt Ánh ít có cơ hội thoát khỏi hình tượng quen thuộc.

Bên cạnh phim truyền hình, Nguyệt Ánh từng thử sức với âm nhạc khi tham gia chương trình Tình Bolero. Dù không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, trải nghiệm này cho thấy nữ diễn viên vẫn muốn khám phá những khía cạnh khác của bản thân thay vì chỉ bó hẹp trong lĩnh vực diễn xuất.

Về đời tư, Nguyệt Ánh kết hôn với giáo viên yoga người Ấn Độ Kilaparthy Eswar Raochia vào năm 2017. Cặp đôi đón con trai đầu lòng sau đó, nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Sau khi chia tay, cả hai được cho là vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con. Vốn kín tiếng, nữ diễn viên không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư mà chủ yếu dành sự quan tâm cho công việc và gia đình.

Năm 2023, bên cạnh diễn xuất, Nguyệt Ánh quyết định đầu tư hơn 4 tỷ đồng mở quán bún bò Huế trên đường số 6, phường Tân Phong, TP.HCM. Vốn học chuyên ngành tài chính và có niềm đam mê với ẩm thực, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu hương vị, lựa chọn nguyên liệu và tự xây dựng công thức riêng cho quán. Không chỉ làm bà chủ đứng sau công việc kinh doanh, nữ diễn viên còn trực tiếp vào bếp, chuẩn bị nước lèo, bưng bê và phục vụ thực khách.

Để quán vận hành theo đúng ý mình trong giai đoạn đầu, Nguyệt Ánh từng duy trì lịch sinh hoạt vô cùng vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng. Cô thường thức dậy từ 3 giờ sáng để đi chợ mua nguyên liệu tươi, chuẩn bị món ăn trước giờ mở cửa lúc 6 giờ, sau đó tiếp tục công việc nghệ thuật và chăm sóc con trai. Từ một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, Nguyệt Ánh khiến nhiều người bất ngờ khi tự tay làm những công việc vốn ít được liên tưởng đến cuộc sống của một diễn viên nổi tiếng. Công việc kinh doanh sau đó được mở rộng. Theo một vài thông tin gần đây, Nguyệt Ánh đã phát triển quán bún bò thành hệ thống ba chi nhánh tại TP.HCM, đồng thời thử sức với các sản phẩm ẩm thực khác như tàu hủ.

Giai đoạn sau năm 2020, Nguyệt Ánh vẫn duy trì tần suất hoạt động đều đặn. Cô xuất hiện trong nhiều phim truyền hình mới, web-drama, các dự án điện ảnh và thường xuyên tham gia sự kiện của giới giải trí. Đến hiện tại, Nguyệt Ánh vẫn được xem là một trong những nữ diễn viên truyền hình đình đám của màn ảnh Việt và sở hữu gia tài phim ảnh đồ.