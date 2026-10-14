Ngọc nữ hạng A xuất hiện với trạng thái không ngờ sau khi lộ hợp đồng mang thai hộ, phải bán nhà trả tiền tỷ cho đại gia

Thời gian qua, danh tiếng của Cảnh Điềm chạm đáy sau khi vướng lùm xùm tình ái với Tôn Vũ Thần - Chủ tịch kiêm CEO của peiwoApp và BitTorrent. Đầu tiên, cô lộ hợp đồng mang thai hộ với tỷ phú tiền số. Đến cuối tháng 8, Tôn Vũ Thần đăng tâm thư 6.000 chữ bóc phốt Cảnh Điềm đào mỏ, vẽ chuyện nhờ người mang thai hộ để đòi anh 50 triệu USD (1.301 tỷ đồng). Không dừng lại ở đó, doanh nhân hộ Tôn còn cho biết anh đã khởi kiện Cảnh Điềm và cha mẹ minh tinh Cbiz để đòi lại số tiền sính lễ hơn 30 triệu NDT (hơn 117 tỷ đồng). Vụ việc buộc "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" phải rao bán gấp, liên tục đại hạ giá căn hộ hạng sang ở Thượng Hải (Trung Quốc) để nhanh chóng gom tiền trả cho Tôn Vũ Thần.

Đến ngày 13/9, Cảnh Điềm tái xuất trên mạng xã hội. Không hề bị ảnh hưởng bởi ồn ào đời tư, nữ diễn viên vui vẻ đi biển, còn thoải mái nhảy múa trước ống kính. So với trước đây, Cảnh Điềm được nhận xét trông đầy đặn, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Sau đó, cô còn đăng tải khoảnh khắc ngồi ăn cổ vịt trên tàu cao tốc như bao người bình tường khác. Theo các nguồn tin, Cảnh Điềm muốn thông qua 2 bài đăng này để nhắn nhủ với người hâm mộ rằng cô vẫn ổn, vẫn bình an.

Cảnh Điềm lộ hợp đồng mang thai hộ, dính scandal chia tay đòi quà với đại gia tiền số Tôn Vũ Thần. Ảnh: Weibo.

Cảnh Điềm lộ diện sau ồn ào đời tư. Clip: Weibo.

Cô có tâm trạng vui vẻ, thư thái. So với trước đây, Cảnh Điềm tăng cân thấy rõ, gương mặt đầy đặn, thần sắc cũng hồng hào hơn. Ảnh: Sina.

Trước đó, vào ngày 17/9, Rayli Fashion & Beauty cũng đã cho phát hành kỳ tạp chí mà Cảnh Điềm xuất hiện trên trang bìa. Động thái này đã đập tan những đồn đoán về việc nữ diễn viên bị "phong sát mềm" ở Cbiz. Sau khi scandal tranh chấp tình - tiền với Tôn Vũ Thần nổ ra, cư dân mạng phát hiện một số dấu hiệu bất thường liên quan đến dữ liệu Internet và hoạt động quảng bá của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Theo đó, khi tìm kiếm tên Cảnh Điềm trên Wechat và một số nền tảng MXH lớn, kết quả hiển thị thông báo "tạm thời không có kết quả liên quan". Dữ liệu liên quan đến nữ diễn viên trên nhiều bảng thống kê hot search của Weibo không còn được thu thập. Tên của Cảnh Điềm thậm chí biến mất khỏi bảng xếp hạng chỉ số nghệ sĩ ở showbiz Hoa ngữ.

Không chỉ dữ liệu tìm kiếm trên Internet, nhiều hoạt động hợp tác thương mại của Cảnh Điềm được cho là cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vụ ồn ào đời tư. Vào giữa tháng 8, nền tảng Meituan từng công bố Cảnh Điềm trở thành đại sứ làm đẹp thời thượng. Tuy nhiên, sau khi scandal tình cảm nổ ra, bài đăng hợp tác với người đẹp Tư Đằng trên tài khoản Weibo chính thức của thương hiệu đã bị xóa. Một số hình ảnh quảng bá và video liên quan đến chiến dịch này cũng biến mất không dấu vết. Các poster quảng cáo của Cảnh Điềm tại những địa điểm công cộng cũng bị các thương hiệu lần lượt tháo bỏ.

Cảnh Điềm không bị "phong sát" ở showbiz Hoa ngữ sau khi dính bê bối. Ảnh: Sina.

Cảnh Điềm từng nổi tiếng với hình ảnh cao sang, phú quý. Nhưng những năm qua, nữ diễn viên này liên tiếp với scandal đời tư, khiến bản thân rơi vào cảnh hết đường cứu vãn hình tượng. Cô hết lộ chuyện được đại gia hậu thuẫn, bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa quay lén và bán ảnh nhạy cảm rồi bị tỷ phú Tôn Vũ Thần chia tay đòi quà. Những scandal tình ái nối tiếp nhau khiến "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.

Từ ngôi sao có nhan sắc, được yêu mến, Cảnh Điềm đã khiến cuộc đời mình trở nên bết bát, lao dốc không phanh vì chuyện tình cảm ồn ào. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo, Sohu, Sina