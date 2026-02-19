Ngọc nữ showbiz mất chồng, trải qua ca phẫu thuật suýt nguy kịch

Sa Kang sinh năm 1980, là 1 trong những ngọc nữ nổi tiếng, nhận được nhiều tình cảm mến mộ từ công chúng tại làng giải trí Hàn Quốc. Cô trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu nhờ nhiều vai diễn ấn tượng trong loạt phim giờ vàng ăn khách 1 thời như Nàng Tiên Cá, Lời Cầu Hôn, Soulmate,...

Vào năm 2007, nữ diễn viên kết hôn với Shin Se Ho - 1 vũ công hơn cô 4 tuổi. Cặp đôi là anh em thân thiết từ thời trung học trước khi chính thức trở thành người yêu và quyết định về chung 1 nhà. Vợ chồng Sa Kang vỡ òa đón 2 con gái chào đời lần lượt vào các năm 2011 và 2014.

Kể từ đó, Sa Kang - Shin Se Ho nhiều lần xuất hiện trên sóng truyền hình và khiến công chúng "tan chảy" trước cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cô từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật 1 khoảng thời gian để sang Mỹ chăm sóc cho chồng con.

Bi kịch bất ngờ ập đến vào tháng 1/2024 khi chồng cô đột ngột qua đời, để lại cú sốc lớn cho công chúng và người hâm mộ xứ Hàn.

Nữ diễn viên Sa Kang đối mặt với nỗi đau mất chồng không gì đong đếm được. Ảnh: X

Nữ diễn viên nổi tiếng từng cùng chồng con xuất hiện trên sóng truyền hình xứ kim chi. Ảnh: X

Sau khi chồng mất, Sa Kang tiếp tục gặp biến cố lớn về sức khỏe. Được biết, người đẹp đã trải qua ca phẫu thuật lạc nội mạc tử cung trong tình trạng nguy kịch, nội tạng bị tổn thương tận 7cm.

Nữ diễn viên sinh năm 1980 chia sẻ về thời điểm đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết: "Trước ngày nhập viện phẫu thuật, tôi không gặp phải triệu chứng gì đặc biệt, chỉ thấy kinh nguyệt không đều. Nhưng đúng ngày nhập viện, vừa ngủ dậy tôi đã cảm thấy cơn đau dữ dội chưa từng xuất hiện trước đây. Khi ấy tôi đau đến mức không thể đứng vững được nhưng vẫn phải gắng gượng tới bệnh viện".

Sau ca phẫu thuật, Sa Kang hiện vẫn phải dùng thuốc để ngăn ngừa bệnh tái phát. Nữ minh tinh cho biết dù thuốc đang dùng có tác dụng phụ nhưng cô vẫn đang quản lý tốt cân nặng và chưa thấy xuất hiện triệu chứng mãn kinh sớm. Vì tỷ lệ tái phát lên đến 45-50% nên Sa Kang đang rất chú trọng đến việc dùng thuốc và vẫn giữ được tinh thần lạc quan.

Sau khi mất chồng, Sa Kang bất ngờ gặp biến cố sức khỏe, thậm chí đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Ảnh: Naver

Vượt qua nỗi đau mất chồng và biến cố sức khỏe, Sa Kang mới đây cho biết cô quyết định học tiếp lên cao học sau 22 năm tốt nghiệp. Được biết, nữ diễn viên hiện đang theo học ngành liên quan đến Phúc lợi xã hội. Trên trang cá nhân, cô đăng ảnh mặc áo khoác đồng phục khoa kèm dòng chú thích đầy lạc quan: "Vừa mượn được áo của giáo sư để mặc tạm mà thấy thích mê ghê".