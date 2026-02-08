Sáng 8/2, tờ 163 đưa tin, La Vân Hi - Trần Dao bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khắp cõi mạng với nghi vấn yêu đương bí mật. Theo nguồn tin, cặp đôi nhiều lần bị bắt gặp diện trang phục và sử dụng ốp điện thoại giống nhau, nghi là đồ đôi của 2 ngôi sao.

La Vân Hi - Trần Dao còn dính nghi vấn để ảnh đại diện WeChat đôi, được cho là đang ở trong giai đoạn yêu đương mặn nồng. La Vân Hi từng tới phim trường thăm Trần Dao, còn đi ăn tối với bạn thân của đàng gái. Đổi lại, mỹ nhân họ Trần đã gửi cơm tất niên cho La Vân Hi, còn tới ủng hộ concert của đối phương. Đáng chú ý, cặp đôi tin đồn đã lọt vào ống kính của team qua đường trong lần La Vân Hi đưa Trần Dao về khu nhà ở quê.

La Vân Hi - Trần Dao lộ ảnh nghi dùng ốp điện thoại đôi và trang phục giống nhau. Ảnh: 163

La Vân Hi đưa Trần Dao về khu nhà ở quê. Ảnh: 163

Chuyện tình cảm của La Vân Hi - Trần Dao trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ảnh: 163

Được biết, La Vân Hi - Trần Dao hiện cùng trực thuộc 1 công ty quản lý lại đã đóng chung với nhau ở tận 3 bộ phim gồm Thủy Long Ngâm, Hạo Y Hành và Nhan Tâm Ký.

Đáng nói, ngọc nữ họ Trần đang hẹn hò với bạn trai ngoài ngành giải trí, thậm chí cặp đôi này còn được cho là đã sống chung với nhau. Chính vì lẽ đó, nghi vấn La Vân Hi - Trần Dao đang yêu đương bí mật càng khiến khán giả thêm phần hoang mang, dậy sóng.

Ngay giữa tâm bão đồn đoán từ dư luận, đại diện của La Vân Hi đã mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ nghi vấn hẹn hò với Trần Dao, đồng thời khẳng định 2 ngôi sao chỉ là bạn bè thân thiết. Phòng làm việc của tài tử họ La cũng làm rõ loạt chi tiết gây hiểu lầm trong mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ nổi tiếng. Theo đó, La Vân Hi - Trần Dao sử dụng ốp điện thoại cách nhau tận 2-3 năm nên không tính là dùng đồ đôi. Ngoài ra, quần áo đụng hàng cũng hết sức bình thường do đa phần là đồ quảng bá cho cùng thương hiệu. Về chuyện La Vân Hi - Trần Dao tới đoàn làm phim hay concert ủng hộ tinh thần cho nhau chỉ đơn giản xuất phát từ tình đồng nghiệp cùng công ty chứ không thể chứng minh được 2 ngôi sao đang hẹn hò.

Cuối cùng, phía La Vân Hi giải thích rõ ràng về hình ảnh nam diễn viên đưa mỹ nhân họ Trần về khu nhà ở quê: "Thực chất đó là khi La Vân Hi giúp đỡ đồng nghiệp trong quá trình đi xem nhà từ vài năm trước".

La Vân Hi mạnh mẽ phủ nhận tin hẹn hò Trần Dao. Ảnh: 163

Trần Dao đang hẹn hò 1 chàng trai ngoài ngành giải trí. Ảnh: 163

La Vân Hi sinh năm 1988, nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Hương Mật Tựa Khói Sương, Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương, Trường Nguyệt Tẫn Minh,... Anh được xem là nam diễn viên gầy nhất Cbiz, nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi khi xuất hiện với dáng vẻ gầy gò tới mức bị chê là thảm họa.

Trong khi đó, Trần Dao sinh năm 1994, gây ấn tượng mạnh với công chúng qua các phim như Pháp Sư Vô Tâm, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ,...

La Vân Hi nhiều lần gây sốc với thân hình gầy trơ xương và gương mặt héo mòn. Ảnh: Sohu