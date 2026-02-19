Sách mẫu "dâu hào môn” đây rồi: HH Đặng Thu Thảo thả nhẹ vài tấm ảnh mùng 3 Tết mà ai cũng phải xuýt xoa

Mùng 3 Tết, giữa không khí xuân vẫn còn đong đầy nắng ấm, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo chỉ “thả nhẹ” vài khung hình đời thường nhưng đủ khiến mạng xã hội phải xuýt xoa. Không cần caption dài dòng, không phô trương hàng hiệu, người đẹp gốc Bạc Liêu một lần nữa khiến công chúng nhắc đến cô như “sách mẫu nàng dâu hào môn” phiên bản đời thực.

Diện áo dài lụa vàng ánh kim, điểm xuyết sắc xanh ngọc ở cổ và tay áo, Đặng Thu Thảo chọn lối trang điểm trong veo, mái tóc đen uốn nhẹ buông dài cổ điển. Cô ngồi bên chậu quất, bình hoa ngày Tết và những vật dụng trang trí đơn giản mà tinh tế. Tất cả tạo nên một tổng thể thanh lịch, kín đáo đúng tinh thần mà công chúng vẫn quen thuộc ở nàng hậu suốt hơn một thập kỷ qua.

Không phải kiểu rực rỡ lộng lẫy của thảm đỏ, cũng chẳng phải những bộ ảnh cầu kỳ dàn dựng, loạt ảnh mùng 3 của Đặng Thu Thảo ghi điểm bởi sự tiết chế. Áo dài truyền thống, phụ kiện ngọc trai nhỏ xinh, thần thái nhẹ nhàng mọi chi tiết đều vừa đủ. Chính sự “vừa đủ” ấy lại là điều làm nên đẳng cấp.

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín năm 2017, Đặng Thu Thảo gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, tập trung cho gia đình và vai trò làm mẹ. Cô hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, càng hiếm khi chia sẻ đời sống riêng tư. Bởi vậy, mỗi lần nàng hậu đăng ảnh dịp lễ, Tết đều nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Loạt ảnh mùng 3 Tết lần này tiếp tục củng cố hình tượng “nàng dâu hào môn” thanh lịch mà công chúng vẫn nhắc đến mỗi khi nói về Đặng Thu Thảo. Từ cách lựa chọn trang phục, không gian chụp hình đến thần thái an nhiên, tất cả đều toát lên sự nền nã, chuẩn mực và tinh tế.