Ngọc nữ showbiz M. sốc tới nhập viện vì bạn trai đòi đi tu sau 12 năm yêu, nay quay đầu về đòi cưới

Chuyện tình của nữ diễn viên đình đám Thái Lan Mint Chalida và thiếu gia nghìn tỷ Pupaa Taechanarong từ lâu đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng châu Á. Hồi năm 2024 sau 12 năm yêu nhau, Pupaa Taechanarong bỗng dưng đòi đi tu, khiến Mint Chalida sốc nặng tới mức phải nhập viện.

Sau đó, anh chàng cũng đã đổi ý và tới nay quyết cưới cho bằng được nàng ngọc nữ xứ Thái. Được biết, nam doanh nhân 9X mới đây đã chơi lớn ra nước ngoài cầu hôn đàng gái trong bầu không khí lãng mạn như trên phim truyền hình. Theo nguồn tin, Pupaa Taechanarong đã thực hiện nghi thức trao nhẫn cho bạn gái giữa 1 thung lũng nổi tiếng ở Kyrgyzstan sau 14 năm cùng nhau vun đắp tình cảm. Càng ý nghĩ hơn khi khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tại địa điểm cầu hôn có liên hệ mật thiết với tên của cặp đôi.

Vào hôm 16/10, khi tham dự sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới, Mint đã không giấu nổi niềm hạnh phúc trào dâng khi chia sẻ về giây phút được bạn trai thiếu gia quỳ gối trao nhẫn. Cô cho biết chuyến đi này vô cùng gian nan, vừa phải cưỡi ngựa vừa phải đi bộ đường dài suốt nhiều giờ liền trước khi tới nơi. Ban đầu, cô hoàn toàn không nghĩ mình sẽ được cầu hôn tại đó. Thế rồi thiếu gia Pupaa đột nhiên quỳ xuống rút ra chiếc nhẫn từ trong ba lô. Trong thời khắc đó, Mint đã đứng hình vì quá sốc và nước mắt cứ thế tuôn ra khi chứng kiến tấm chân tình của đàng trai. Em trai nữ diễn viên cũng tham gia vào “phi vụ” đặc biệt này khi lén nhét chiếc khăn voan cô dâu vào ba lô rồi mang theo cùng, đồng thời đảm nhận luôn vai trò nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa của cặp đôi.

Mint đã được thiếu gia ngàn tỷ cầu hôn ở nước ngoài. Ảnh: Thairath

Cũng trong sự kiện mới đây, Mint cho biết lễ cưới của cô dự kiến sẽ được tổ chức tại Khao Yai (Thái Lan) trong thời gian tới, hiện nữ diễn viên và bạn trai còn đang chờ người lớn trong nhà đi xem ngày lành tháng tốt. Nàng ngọc nữ sinh năm 1993 cũng đã bắt đầu đi thử 1 vài mẫu váy cưới trước khi chọn ra được thiết kế ưng ý.

Bên cạnh đó, Mint Chalida chia sẻ thêm rằng cô đang rất hồi hộp với vai trò mới khi chuẩn bị xây dựng cuộc sống hôn nhân với chàng thiếu gia sinh năm 1991. Nữ diễn viên hiện vẫn chưa tính đến chuyện trữ đông trứng.

Theo lời Mint, gần đây vị hôn phu còn ra sức dỗ dành cô luyện tập kỹ năng nữ công gia chánh. Thì ra Pupaa Taechanarong vừa mới mua cho bạn gái cuốn sách hướng dẫn nấu ăn dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng One Piece để cô học hỏi và làm theo. Nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ thêm rằng hiện tại cô cũng đã sẵn sàng trở thành 1 người vợ đảm đang.

Mint - Pupaa sắp sửa về chung 1 nhà. Ảnh: Thairath

Còn nhớ cặp đôi chính thức hẹn hò từ năm 2012 khi Pupaa chủ động nhắn tin làm quen Mint Chalida. Tới năm 2024, Mint cho biết trong lần Pupaa đi tu báo hiếu, anh chàng bỗng nảy ra ý định sẽ đi tu suốt đời. Khi hay tin, Mint đã sốc nặng và đau lòng đến mức bị tràn khí màng phổi và phải nhập viện cấp cứu. Khi ấy, cô sút cân nghiêm trọng, ăn không ngon ngủ không yên. Tuy nhiên sau đó, Pupaa đã đổi ý, trở về bên bạn gái sau khi hoàn thành thời gian tu tập ngắn hạn. Tới nay, chàng thiếu gia vừa mới cầu hôn và quyết cưới Mint về làm vợ cho bằng được.

Mint Chalida sinh năm 1993, mang trong mình 3 dòng máu Thái Lan - Trung Quốc - Ấn Độ. Trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Dẫn Lối Con Tim, Cơn Lốc Tình, Quý Ông Nhà Juthathep, Tình Yêu Duy Nhất, Chiếc Hộp Tình Yêu,...

Trong khi đó, Pupaa Taechanarong hơn Mint 2 tuổi, là cậu út của đế chế ngàn tỷ Bonanza. Anh hiện phụ trách quản lý vườn thú Bonanza Exotic Zoo và công ty Bonanza International Speedway kinh doanh trường đua xe.