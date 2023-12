Ngọc nữ Nhật Bản sụp đổ danh tiếng vì ngoại tình

Ngày 9/12, Weekly Bunshun đưa tin nữ diễn viên Fukada Kyoko tuyên bố chia tay bạn trai đại gia, song sau đó cô bị cho là đã ngoại tình với đạo diễn khác dẫn đến mối tình tan vỡ. Những tin tức tiêu cực khiến hình ảnh của nữ thần Nhật Bản bị hoen ố. Trước Fukada Kyoko, nhiều sao nữ xứ Phù Tang tự tay phá hủy sự nghiệp của mình do không chung thủy trong hôn nhân, hoặc chấp nhận làm kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Mỹ nhân được khát khao nhất Fukada Kyoko

Sự việc gây chấn động giới giải trí Nhật Bản khi vào ngày 6/12, tờ Sponichi đưa tin nữ diễn viên Fukada Kyoko (41 tuổi) đã chia tay doanh nhân bất động sản Sugimoto Hiroyuki (46 tuổi). Cả hai đã hẹn hò từ năm 2018 và dự định tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, còn có thông tin gây sốc hơn khi "người tình trong mơ của đàn ông Nhật Bản" bị tố đã phản bội bạn trai đại gia, hẹn hò với đạo diễn mà cô từng hợp tác. Cả hai bị bắt gặp đi uống rượu cùng nhau. Vị đạo diễn còn về nhà nữ diễn viên qua đêm.

"Người tình trong mơ của đàn ông Nhật Bản" Fukada Kyoko bị bắt gặp ngoại tình với đạo diễn hơn tuổi.

Scandal tình ái khiến hình ảnh đẹp mà Fukada Kyoko gìn giữ suốt 27 năm sự nghiệp sụp đổ. Trước đó, cô thường xuyên lọt vào top Mỹ nhân được khát khao nhất Nhật Bản, Ngôi sao nữ xinh đẹp được yêu thích hay Những ngôi sao nữ quyến rũ nhất... Fukada Kyoko nổi tiếng từ năm 1996 với những tác phẩm nổi tiếng như Hãy yêu em cô gái vô dụng này, Câu chuyện đọc vào ngày biết yêu, Con gái siêu trộm Lupin ...



Ngọc nữ Nhật Bản bị phanh phui 4 lần ngoại tình

Hồi tháng 6, "Em gái quốc dân" Ryoko Hirosue bị tung bằng chứng ngoại tình với đầu bếp Toba Shusaku. Nữ diễn viên đã kết hôn và có 3 con, trong khi đó, tình nhân của cô cũng có gia đình, là cha của hai đứa trẻ. Do đó, vụ scandal gây chấn động Nhật Bản một thời gian dài.

Không những vậy, ngọc nữ Nhật Bản còn thừa nhận cô từng ngoại tình với nam diễn viên nổi tiếng Takeru Sato, một lần với diễn viên kịch (giấu tên) trước khi muốn chấm dứt hôn nhân để đến với đầu bếp Toba Shusaku. Công ty và chồng đã nhiều lần khuyên Ryoko Hirosue chấm dứt các mối quan hệ ngoài luồng, song cô không dừng lại.

Đời sống riêng tư hỗn loạn của Ryoko Hirosue khiến công chúng bàng hoàng. Sau vụ việc, nữ diễn viên bị công chúng tẩy chay, các nhãn hàng quay lưng, hủy hợp đồng và yêu cầu cô bồi thường thiệt hại. Thương hiệu Nippon Kimono Holdings đồng hành cùng nữ diễn viên 13 năm cũng quyết định dừng hợp tác, theo Nikkan Sports.

Ryoko Hirosue từng là "Em gái quốc dân" nổi danh bậc nhất Nhật Bản, song hiện giờ cô bị tẩy chay mạnh mẽ.

Ryoko Hirosue sinh năm 1980, từng là "Em gái quốc dân" và là một trong những bảo vật nhan sắc vô giá của Nhật Bản. Cô từng được khán giả ưu ái dành tặng biệt danh "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20" với vẻ đẹp tinh khiết tuyệt đối.



Thập niên 1990, các ấn phẩm quảng cáo, sách ảnh của Ryoko Hirosue được hàng triệu khán giả săn đón. Ở tuổi 16, các quảng cáo do nữ diễn viên thể hiện cũng giúp thúc đẩy doanh thu sản phẩm. Trước khi lộ scandal, Ryoko Hirosue được nhiều nhãn hàng lựa chọn nhờ danh tiếng được công chúng biết đến rộng rãi và hình ảnh gia đình hạnh phúc. Cô đã kết hôn với nghệ nhân làm nến Jun Izutsu vào năm 2010 và đã có 3 con. Năm 2022, Ryoko Hirosue còn nhận được giải thưởng Người mẹ tuyệt vời của năm.

Nữ hoàng áo tắm Yoko Kumada ngoại tình với nhiều người

Hồi tháng 1, Bunshun đưa tin Yoko Kumada bị chồng cáo buộc ngoại tình với nhiều người, trong đó có một nhân tình là nhà sản xuất truyền hình Nhật Bản. Chồng của nữ người mẫu đã nộp các bằng chứng lên tòa án và được chấp nhận.

Trước đó, Yoko Kumada nộp đơn ly hôn với chồng vào tháng 9/2021 với lý do bị ông xã bạo hành, bị mẹ chồng gây áp lực. Nữ người mẫu đòi bồi thường 5,5 triệu Yen. Trong quá trình tranh chấp, chồng Yoko Kumada nghi ngờ cô có hành vi ngoại tình nên đã thu thập chứng cứ qua tin nhắn điện thoại, mẫu ADN và phát hiện nữ người mẫu có quan hệ ngoài luồng với những người đàn ông khác nhau.

Yoko Kumada ngoại tình với nhiều người đàn ông.

Yoko Kumada là người mẫu áo tắm nổi tiếng tại Nhật Bản. Năm nay 41 tuổi nhưng Yoko Kumada vẫn có thân hình gợi cảm. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, cô được ca tụng với các mỹ từ như "nữ thần gợi cảm", "thiên thần bikini", "nữ hoàng áo tắm" của showbiz Nhật Bản. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô kết hôn với một người ngoài ngành giải trí năm 2012 và có 3 con gái. Cô cũng từng nhận được giải Bà mẹ của năm.



Nữ thần thế hệ mới Erika Karata gây chấn động khi làm bồ nhí trong 3 năm

Erika Karata vốn đang là cái tên được các nhà sản xuất phim Nhật Bản ưu ái, thậm chí, sự nghiệp của cô còn vươn sang cả Hàn Quốc. Song, scandal làm kẻ chen chân vào hôn nhân của người khác khiến sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1997 lụi tàn.

Theo đó, tháng 1/2021, giới giải trí châu Á chấn động khi vụ ngoại tình giữa Erika Karata và tài tử Masahiro Higashide bị phanh phui. Đáng nói, Masahiro Higashide là chồng của Anne Watanabe, một trong những ngôi sao quyền lực bậc nhất Nhật Bản. Bản thân Masahiro Higashide cũng là diễn viên ăn khách, sao hạng A với các tác phẩm nổi bật như Death Note: Light Up the New World (2015), Ký sinh thú ( Parasyte - 2014), Bá vương học đường (2014)...

Theo Weekly Bunshun , Erika Karata tài tử Masahiro Higashide ngoại tình trong suốt 3 năm, kể từ sau khi hợp tác trong Asako I & II (2018), lúc này Erika mới 19 tuổi, tức chưa đến tuổi trưởng thành tại Nhật Bản.

Erika Karata sụp đổ hình ảnh ngọc nữ trong sáng khi bị phát hiện làm bồ nhí suốt 3 năm.

Erika Karata sinh năm 1997, là gương mặt tiềm năng của điện ảnh Nhật Bản. Cô từng tham gia phim Arthdal Chronicles (Arthdal niên sử ký) cùng Song Joong Ki, Kim Ji Won và được khen ngợi nhờ vẻ đẹp thuần khiết, diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn. Tương lai rực rỡ của Erika Karata bị nhấn chìm sau scandal, ba năm qua đi, cô vẫn chưa thể trở lại giới giải trí. Trong khi đó Masahiro Higashide bị vợ đệ đơn ly hôn, song nam diễn viên đã bắt đầu hoạt động trở lại.



Ngoài những cái tên kể trên, giới giải trí Nhật Bản còn nhiều lần chấn động khi nữ thần tượng nhóm AKB48 - Shinoda Mariko - bỏ chồng con để sống riêng với người tình. Nữ ca sĩ nổi tiếng Takako Uehara (từng là thành viên nhóm nhạc SPEED) ngoại tình khiến người chồng đầu tiên ly hôn. Đến cuộc hôn nhân thứ hai, cô bị chồng bạo hành, song nữ nghệ sĩ không lựa chọn ly hôn mà tiếp tục ngoại tình. Họ đều bị công chúng và các nhà sản xuất tẩy chay, sự nghiệp sụp đổ vì không giữ đạo đức.

Theo Bunshun , trong quá khứ, công chúng quan tâm đến tác phẩm và tài năng của nghệ sĩ hơn. Do đó, một số ngôi sao phạm lỗi lầm vẫn được tha thứ, có nhiều người vẫn chờ mong họ quay trở lại. Tuy nhiên, khi mạng xã hội ngày càng bùng nổ, những yêu cầu dành cho nghệ sĩ ngày càng khắt khe. Những ngôi sao vi phạm nguyên tắc đạo đức rất dễ bị đào thải, vì khán giả không muốn nhìn thấy những người có hình ảnh hoen ố xuất hiện trên màn ảnh. Sự tẩy chay của công chúng cũng góp phần ước thúc hành vi của các ngôi sao.