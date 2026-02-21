Cặp ca sĩ - producer kém 4 tuổi tự để lộ bằng chứng đang hẹn hò?

Từ cuối tháng 8/2025, Orange và nhà sản xuất WOKEUP đã vướng tin đồn hẹn hò. Cư dân mạng phát hiện WOKEUP chỉ theo dõi duy nhất đàn chị trên trang cá nhân, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Không những vậy, cả hai còn nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cạnh nhau và có những màn tương tác qua lại trên mạng xã hội đầy ẩn ý.

Mới đây, cặp đôi tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi đồng loạt đăng story check-in tại cùng một địa điểm. Dù không chụp chung khung hình, nhưng sự trùng hợp về thời gian, không gian và cả góc chụp khiến netizen cho rằng đây khó có thể là ngẫu nhiên, từ đó rộ nghi vấn cả hai đang bí mật hẹn hò.

WOKE UP và Orange đăng tải story check-in địa điểm giống nhau. Ảnh: IGNV

Producer gen Z gây xôn xao khi theo dõi duy nhất tài khoản của Orange. Ảnh: Chụp màn hình

Giữa tháng 9/2025, mạng xã hội xôn xao trước loạt khoảnh khắc được cho là ghi lại cảnh Orange và WOKEUP cùng xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Cư dân mạng nhanh chóng “soi” loạt chi tiết từ vóc dáng, phụ kiện, hình xăm cho đến phong cách ăn mặc và cho rằng các đặc điểm này trùng khớp với hai nghệ sĩ.

Trong những hình ảnh lan truyền, cặp đôi không chỉ sánh bước mua sắm mà còn bị bắt gặp tay trong tay đầy tình tứ, thoải mái thể hiện sự thân mật như một đôi yêu nhau. Thậm chí, nhiều người còn chú ý đến hành động ga lăng của WOKEUP khi chủ động xách đồ để Orange rảnh tay nắm tay anh.

Cặp đôi từng bị bắt gặp tay trong tay ở một trung tâm thương mại. Ảnh: MXH

Orange (sinh năm 1997) từng tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn và về đội của Hồ Ngọc Hà, song dừng chân khá sớm. Sau đó, cô gây tiếng vang với loạt hit như Người lạ ơi, Chân ái – những ca khúc do Châu Đăng Khoa sáng tác, trong đó Người lạ ơi còn có sự góp giọng của Karik.

Trong khi đó, WOKEUP (tên thật Nguyễn Hoàng Phúc, còn gọi là Kyle Nguyen, sinh năm 2001) được yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, cuốn hút cùng phong cách âm nhạc hiện đại, hợp xu hướng. Anh đứng sau nhiều bản hit đạt vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng nhạc Việt. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, WOKEUP còn thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí, tham gia làm mẫu ảnh với phong cách thời trang cá tính.