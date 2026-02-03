“Ngọc Loan làm thế không sợ người ta nghĩ quẩn à?”

Dù đã rút lui khỏi các hoạt động giải trí song Ngọc Loan The Face vẫn nhận về nhiều sự chú từ công chúng, đặc biệt là cuộc sống sang chảnh kiểu "phú bà" của người đẹp này. Trên các tài khoản mạng xã hội của mình, Ngọc Loan cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh chia sẻ về cuộc sống, đặc biệt gây trầm trồ vì sự khéo tay của mình.

Mới nhất, Ngọc Loan gia nhập bộ môn đan túi pha lê bằng đá nhân tạo. “Phú bà” ngành thẩm mỹ khoe: “Có ai giống Loan không? Ban ngày đi làm bục mặt ra tối về còn lọ mọ xỏ hạt đan túi. Cơ mà làm bộ môn này cũng giải trí phết. Đã xong 1 chiếc túi hạt để Tết này diện chung với áo dài”.

Ngọc Loan cũng gia nhập đường đua tự làm túi xách pha lê

Có thể thấy Ngọc Loan đã mất nhiều ngày mới hoàn thành được chiếc túi này. Phía dưới clip, cư dân mạng để lại nhiều bình luận trầm trồ vì sự khéo tay, vì “phú bà” này không những giàu mà còn chịu khó mày mò làm này làm kia. Có người lại chia sẻ trải nghiệm từng thử sức với bộ môn này, khẳng định không quá khó nhưng đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn.

“Bà làm thế này không sợ chúng tôi nghĩ quẩn à? Người đâu đã giàu còn siêng”, “Quan trọng là mấy bà đủ kiên nhẫn không á. Tui cũng làm mà 3 tháng mới xong này”, “Bạn nào có khiếu nghệ thuật hoặc từng học về kiến trúc, nội thất hay mỹ thuật, thiết kế,… đều có nhiều tài lẻ, gu đỉnh luôn. Bạn này thì hội tụ tất cả, lại còn xinh nữa”, “Đã giỏi còn khéo tay nhất chị rồi”, “Sao em cứ làm mọi người mắt tròn mắt dẹt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy? Coi vừa ngưỡng mộ vừa áp lực đó”, “Có gì mà chị không biết làm nữa không?”,... là một số bình luận từ netizen.

Hiện tại clip làm túi handmade của Ngọc Loan đã có gần 1 triệu lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải.

Từ chuỗi hạt thế này, Ngọc Loan đã làm thành chiếc túi blink blink

Sở dĩ có nhiều lời khen như vậy là vì Ngọc Loan thường xuyên trổ tài nữ công gia chánh, biết làm và làm đẹp rất nhiều thứ. Từ trang hoàng nhà cửa dịp lễ Tết, nấu ăn ngày thường, làm bánh trái theo mùa,... mọi thứ cô nàng thực hiện đều đẹp mắt.

Ngọc Loan được biết đến từ The Face Vietnam 2016, vào top 2 team Phạm Hương. Sở hữu chiều cao 1m74, gương mặt sắc sảo đậm chất high-fashion, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thương hiệu thời trang. Rời showbiz, Ngọc Loan lại theo đuổi hướng đi riêng: kinh doanh, hợp tác trong lĩnh vực làm đẹp và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Cuộc sống của cô gắn với loạt thú chơi đắt đỏ như nhà đẹp, đồ hiệu, xế hộp sang,... được mệnh danh là "phú bà". Trang TikTok cá nhân của người đẹp này hiện có hơn 227 nghìn follower, Facebook với hơn 169 nghìn người theo dõi, chuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống sang chảnh.

Ngọc Loan thường tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp lễ Tết

Cô biết làm rất nhiều loại bánh và thường quay lại quy trình để chia sẻ với mọi người

Mâm cỗ do Ngọc Loan cắt tỉa rau củ quả từng gây chấn động

Mặc váy màu gì thì làm bánh hoa văn kiểu đó

"Phú bà" thường cắm hoa và làm các món ăn theo mùa

(Tổng hợp)