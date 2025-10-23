Một video nấu ăn tưởng chừng bình thường của người đẹp Ngọc Loan The Face bất ngờ thu hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Món súp bí đỏ kem tươi được cô tỉ mỉ thực hiện, trình bày đẹp mắt đến từng chi tiết, từ lát bánh mì cắt hình bóng ma đến mạng nhện kem trang trí tinh tế. Thế nhưng, điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất lại không nằm trong bát súp mà ở… chiếc nồi nấu: Một “tác phẩm nghệ thuật” hình quả bí ngô vàng rực của thương hiệu Staub - món đồ mà bất kỳ tín đồ nấu nướng nào cũng mơ được sở hữu trong căn bếp của mình.

Chiếc nồi “nuốt trọn spotlight”

Giữa căn bếp ngập tràn sắc cam vàng mùa thu và ánh đèn Chandelier (giá hơn 45 triệu đồng) sang chảnh, chiếc nồi gang Staub hình bí ngô của Ngọc Loan như một món trang sức đắt giá. Dù chỉ xuất hiện vài giây trong khung hình, chiếc nồi vẫn khiến dân mạng truy lùng ráo riết: “Nồi gì mà đẹp thế?”, “Nhìn thôi đã thấy muốn nấu ăn liền tay”.

Không phải ngẫu nhiên mà giới yêu bếp gọi Staub là “Hermès của nồi gang”. Dòng nồi bí ngô được sản xuất tại Pháp, mỗi chiếc đều đúc nguyên khối bằng gang, tráng men bóng mịn. Bên ngoài là lớp men màu vàng đồng ấm áp - biểu tượng của mùa thu, bên trong phủ men đen giúp giữ nhiệt hoàn hảo, làm món ăn dậy màu và hương vị hơn.

Với những người yêu nấu ăn, chiếc nồi không chỉ là dụng cụ mà còn là một phần của “cái đẹp trong bếp”. Cũng như cách Ngọc Loan trang trí không gian nhà bếp của mình tông màu cam vàng gợi nhớ Halloween - chiếc nồi Staub bí ngô đặt trên bếp đã trở thành điểm nhấn thẩm mỹ. Nhiều người còn ví von: “Căn bếp của Ngọc Loan nhìn như trang bìa tạp chí nội thất”.

Không chỉ đẹp, nồi Staub còn được đánh giá cao bởi tính ứng dụng: Ninh, hầm, nướng đều “ngon từ thịt đến xương”. Nhờ khả năng giữ nhiệt tuyệt vời, món súp bí đỏ trong video của Ngọc Loan giữ được độ sánh mịn và hương thơm đặc trưng dù để lâu vẫn còn ấm. Đây cũng là dòng nồi có thể “từ bếp ra bàn”, nấu xong đặt luôn lên bàn ăn vẫn sang trọng, hợp với các bữa tiệc tại gia hoặc bữa tối ấm cúng mùa thu.

Giá của chiếc nồi Staub bí ngô không hề “dễ chịu”: Dao động từ 6,6 triệu đến hơn 10 triệu đồng tùy kích cỡ (24–28cm). Nhưng hội yêu bếp vẫn sẵn sàng “xuống tiền” vì vẻ đẹp lẫn chất lượng. Các tín đồ nội trợ chia sẻ trên mạng rằng nồi dùng càng lâu càng bóng, càng “chín” màu, gần như là “đầu tư một lần, dùng cả đời”.

Không ít người nổi tiếng cũng là fan ruột của dòng nồi này. Từ các food blogger Việt Nam đến đầu bếp nhà hàng 5 sao đều ưu ái Staub trong căn bếp của mình. Trên Instagram, hashtag #staubpumpkinpot quy tụ hàng trăm nghìn bức ảnh khoe nồi, đủ màu từ cam, trắng, xanh olive đến vàng nghệ, mỗi chiếc như một tác phẩm nghệ thuật riêng.

Bí mật của món súp bí đỏ triệu view

Trở lại với video của Ngọc Loan, món súp bí đỏ kem tươi cô thực hiện được khen không chỉ ngon mà còn mang tinh thần “autumn vibe” trọn vẹn. Bí đỏ, hành tây và tỏi được nướng với dầu ô liu rồi xay nhuyễn cùng nước hầm gà, thêm whipping cream để tạo độ béo, nêm muối tiêu vừa miệng. Phần trình bày mới thật đáng nói: Bát súp được vẽ mạng nhện bằng kem tươi, điểm thêm lát ô liu tạo hình con nhện vừa dễ thương, vừa tinh tế.

Nhiều khán giả bình luận rằng nhìn món súp này không khác gì món ăn trong nhà hàng Âu, chỉ là “phiên bản ấm cúng hơn” vì được đặt trong căn bếp thật, với chiếc nồi vàng óng ánh phía sau.

Không chỉ khoe món ngon, video của Ngọc Loan còn truyền cảm hứng về một lối sống yêu bếp, yêu cái đẹp và yêu mùa. Trong đó, chiếc nồi bí ngô không đơn thuần là vật dụng nấu ăn, mà là biểu tượng của sự tinh tế - nơi bếp núc và thẩm mỹ giao thoa. Nó nhắc rằng, đôi khi chỉ cần một món đồ nhỏ, một góc bếp ấm áp và một bát súp nóng hổi cũng đủ khiến người ta thấy đời dễ thương hơn giữa guồng quay vội vã.

Video nấu súp bí đỏ của Ngọc Loan The Face có thể chỉ kéo dài một phút, nhưng dư âm của nó còn đọng lại lâu hơn không chỉ vì món ăn đẹp mắt, mà vì cách cô làm sống lại cảm giác “bếp là nơi hạnh phúc bắt đầu”. Và đôi khi, chiếc nồi xinh xắn giữa căn bếp ấy chính là điều khiến người ta muốn về nhà sớm hơn mỗi chiều gió trở mùa.