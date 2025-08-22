Mới đây, 2 đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ngọc Loan - người đẹp bước ra từ The Face Vietnam thướt tha trong bộ trang phục cổ trang, nổi bật giữa khung cảnh mênh mông sông nước, núi non trùng điệp được chính chủ đăng tải trên MXH. Cư dân mạng không khỏi xuýt xoa vì cứ ngỡ đây là bối cảnh phim cổ trang nào đó được đầu tư hàng tỷ đồng. Nhưng bất ngờ thay, địa điểm quay lại chính là hai "báu vật cảnh sắc" của Ninh Bình: Thung Nham và Tràng An - nơi được ví như bức họa thiên nhiên sống động, vừa hùng vĩ vừa lãng mạn đến nghẹt thở.

Không cần CGI hay filter lồng lộn, chỉ với những bộ cổ phục cách điệu và những chuyển động nhẹ nhàng giữa khung cảnh núi non sông nước, Ngọc Loan như hóa thân thành nàng tiên giữa nhân gian. Thước phim cổ trang mà cô đăng tải khiến người xem choáng ngợp bởi tính điện ảnh vượt ngoài mong đợi, đầy chất thơ, chất tình và chất Việt.

Hóa ra, bối cảnh ấy không phải đâu xa, mà nằm ngay trong lòng cố đô Ninh Bình, Thung Nham và Tràng An, hai viên ngọc quý của miền Bắc, đang dần trở thành "điểm check-in cổ trang" yêu thích của giới trẻ mê nghệ thuật, thiên nhiên và sự yên bình.

Thung Nham - "Thiên đường cò trắng" ẩn mình giữa non nước hữu tình

Nằm gọn trong vùng lõi của Quần thể Danh thắng Tràng An (thôn Hải Nham, Hoa Lư, Ninh Bình), Thung Nham là sự giao hòa tuyệt đẹp giữa rừng nguyên sinh, hồ nước tĩnh lặng, đảo hoa bốn mùa và vườn chim lớn nhất miền Bắc.

Nguồn: Ngọc Loan Trần (Nice Trần)

Trên diện tích hơn 300ha, Thung Nham là nơi cư ngụ của hàng chục loài chim quý, trong đó nổi bật là những đàn cò trắng sải cánh bay rợp trời tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong truyền thuyết. Vào buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn phủ vàng những tán cây và mặt nước, từng đàn chim về tổ khiến cả không gian như được nhuộm sắc cổ tích.

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp hoang sơ, Thung Nham còn chú trọng phát triển du lịch bền vững gắn liền với cộng đồng địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người dân vùng núi. Từ một mô hình trang trại nhỏ năm 1999, Thung Nham đã chuyển mình thành khu du lịch sinh thái nổi bật, nơi mà du khách có thể chèo thuyền xuyên hang động, thám hiểm thiên nhiên và tận hưởng không khí trong lành hiếm có.

Tràng An - Bức tranh thủy mặc của thời gian và lịch sử

Cách Thung Nham không xa là Tràng An - điểm đến di sản thế giới kép đầu tiên của Việt Nam, nổi tiếng với hệ thống hang động xuyên thủy, núi đá vôi cổ đại và hàng trăm thung lũng nguyên sơ.

Với tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, Tràng An không chỉ đẹp mà còn là minh chứng sống động cho sự hình thành và biến đổi của vỏ Trái Đất, nơi lưu giữ hệ sinh thái quý giá, từ rừng ngập nước, rừng đá vôi đến di chỉ khảo cổ học, dấu tích lịch sử nhà Đinh - nhà Trần.

Nguồn: Ngọc Loan Trần (Nice Trần)

Đây từng là nơi vua Đinh Tiên Hoàng chọn làm "thành Nam" bảo vệ cố đô Hoa Lư. Và cũng chính vùng đất hiểm trở này, triều Trần đã lập hành cung Vũ Lâm để chống giặc Nguyên Mông khiến Tràng An không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên, mà còn đậm chất sử thi.

Ngày nay, Tràng An là nơi duy nhất ở Việt Nam hội tụ cả ba giá trị: Văn hóa, địa chất và cảnh quan được UNESCO công nhận, đồng thời là "bối cảnh sống" cho nhiều bộ phim nổi tiếng như Kong: Skull Island.

Chuyến đi của Ngọc Loan không chỉ là hành trình du lịch, mà còn là một cách để cô chữa lành, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Giữa dòng chảy ồn ào của cuộc sống thành thị, chỉ cần vài ngày ở Thung Nham, Tràng An, bạn sẽ được "reset" toàn bộ năng lượng: Thở cùng núi, nghe tiếng chim chiều và để cho làn gió quê xoa dịu những căng thẳng không tên.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi vừa có cảnh đẹp như tranh, vừa có chiều sâu văn hóa và không quá xa Hà Nội, thì Thung Nham - Tràng An chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua. Như Ngọc Loan đã trải nghiệm, chỉ cần một lần đặt chân đến, bạn sẽ hiểu vì sao người ta gọi nơi đây là "thiên đường giữa hạ giới".

Và ai biết được, chính bạn cũng có thể trở thành một "nàng thơ cổ trang" trong khung hình của riêng mình.