Ngọc Loan có tin vui

Từng được biết đến từ khi thi The Face Vietnam 2016, cuộc sống hiện tại của Ngọc Loan dù kín tiếng nhưng vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Cô nổi lên như một “phú bà” với hình ảnh sang chảnh, cuộc sống trong căn biệt thự xa hoa, giàu có cùng tài nữ công gia chánh đúng chuẩn phong cách thượng lưu.

Bên cạnh đó, từ khi không còn hoạt động showbiz, Ngọc Loan tập trung nhiều hơn và công việc kinh doanh và điều hành thẩm mỹ viện. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, người đẹp sinh năm 1993 bất ngờ thông báo tin vui. Theo đó, cả thẩm mỹ viện mà cô đang điều hành cùng với cá nhân Ngọc Loan đều được vinh danh, nhận giải thưởng xuất sắc tại một sự kiện mang tầm cỡ Châu Á.

Ngọc Loan báo tin vui trên trang cá nhân

Bày tỏ trên trang cá nhân, Ngọc Loan cho hay: “Thành quả ngọt ngào nhất không bao giờ đến từ sự may mắn, mà là kết tinh của cả một quá trình cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ”.

Song, bên cạnh những lời khen ngợi dành cho Ngọc Loan về sự nghiệp, không ít người cũng chú ý đến nhan sắc, vóc dáng của cô trong lần xuất hiện này. Một số bình luận cho rằng vòng 2 của “phú bà” có phần khác lạ hơn so với bình thường. Trong một vài góc máy, netizen cho rằng Ngọc Loan đang giấu đi vòng bụng “lùm lùm”. Điều này khiến dân tình trực tiếp bình luận, hỏi thẳng cô nàng về “tin vui”. Tuy nhiên Ngọc Loan không phản hồi về điều này.

Vòng 2 "lùm lùm" của Ngọc Loan nhận nhiều sự quan tâm của netizen

Đáng chú ý hơn, đây cũng là động thái mới nhất của Ngọc Loan sau khoảng vài ngày “biến mất” trên MXH. Trước đó, cô là rất chăm chỉ đăng tải các đoạn clip chia sẻ về công việc, cuộc sống thường ngày xoay quanh chuyện nấu ăn, chăm chút nhà cửa.

Dẫu vậy, cộng đồng mạng vẫn dành nhiều lời khen bởi visual sáng bừng của “phú bà”. Ngoài ra, dân tình còn cho rằng Ngọc Loan sở hữu thần thái sang chảnh, xuất hiện ở đâu cũng nổi bần bật khiến ai cũng phải “xin vía”.

Dù thường xuyên xuất hiện trên MXH nhưng Ngọc Loan lại là người rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô không đề cập đến những câu chuyện cá nhân hay các mối quan hệ tình cảm của mình. Tuy nhiên, Ngọc Loan vẫn luôn là tâm điểm được bàn tán bởi lâu nay, cô luôn đồng hành với bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Mối quan hệ giữa Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái luôn trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH

Cả hai làm việc chung tại thẩm mỹ viện, Ngọc Loan công khai sánh đôi với bác sĩ Chiêm Quốc Thái trong các sự kiện công ty, buổi lễ ký kết chuyển giao công nghệ làm đẹp,... Ngọc Loan cũng xuất hiện trong nhiều dịp quan trọng, có sự góp mặt của gia đình vị bác sĩ này. Chưa dừng lại ở đó, mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn từng công khai gọi Ngọc Loan là “con dâu” và dành nhiều lời khen cho cô.

Chính vì vậy, dù chưa từng chính thức lên tiếng về mối quan hệ, cả hai vẫn nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Không ít người ngầm cho rằng Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái có mối quan hệ đặc biệt thân thiết.