Ngọc Loan - Kiều Loan: Ngoài chữ “Loan” trong tên, còn một điểm chung khiến cả 2 thường xuyên vướng nghi vấn cạnh tranh

Ngọc Loan Trần và Lona Kiều Loan - một người là “phú bà” kín tiếng nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh, một người là nàng hậu liên tục gây chú ý bởi chuyện đời tư thời gian gần đây.

Ngọc Loan và Kiều Loan.

Cư dân mạng càng phát hiện giữa cả hai có khá nhiều điểm tương đồng thú vị, không chỉ dừng lại ở chữ “Loan” trong tên gọi.

Điểm dễ nhận ra nhất chính là vibe cuộc sống mà cả hai đang xây dựng trên mạng xã hội: sang chảnh nhưng không quá phô trương, thiên về tận hưởng, chill chill và mang màu sắc “rich life”.

Nếu thường xuyên theo dõi TikTok hay Instagram của Ngọc Loan và Lona Kiều Loan, không khó để bắt gặp những clip cắm hoa, nấu ăn, làm bánh, decor nhà cửa hay chuẩn bị những bữa tiệc nhỏ xinh tại gia.

Cả hai gầy dựng hình ảnh cuộc sống sang chảnh, tài sắc vẹn toàn.

Một điểm chung khác khiến netizen bàn tán rôm rả chính là vibe “được yêu chiều - hạnh phúc” của cả Ngọc Loan và Lona Kiều Loan. Trên mạng xã hội, cứ vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, Valentine, 8/3 hay lễ cuối năm, cả hai lại khiến dân tình chú ý với những bó hoa cỡ lớn, quà tặng sang xịn, các buổi tiệc riêng tư hoặc những chuyến du lịch nước ngoài cực chill.

Điều thú vị là cư dân mạng càng “soi” càng thấy kiểu người này có gì thì người kia cũng có thứ đó. Người vừa check-in resort sang chảnh thì không lâu sau người còn lại cũng xuất hiện ở một địa điểm nghỉ dưỡng khác với vibe tương tự. Người khoe góc nhà đầy hoa và quà dịp sinh nhật thì bên kia cũng nhiều lần khiến netizen xuýt xoa vì những màn được chuẩn bị bất ngờ cực chỉn chu.

Cả hai đều có những chuyến đi du lịch sang chảnh, nhận được hoa quà vào những dịp đặc biệt.

Đặc biệt, cả hai người đẹp này đều sở hữu không gian biệt thự và penthouse cao cấp.

Theo đó, Ngọc Loan hiện sống trong một căn biệt thự đơn lập tại TP.HCM với tầm nhìn trực diện Landmark 81. Chỉ nhìn từ bên ngoài, nhiều người đã nhận ra gia chủ cực kỳ đầu tư cho không gian sống. Toàn bộ căn nhà theo tone vàng gold sang trọng, sử dụng nhiều chất liệu đá, trần cao, cầu thang lớn và nội thất mang phong cách luxury.

Góc xuất hiện nhiều nhất trên video của Ngọc Loan chính là khu vực bếp và bàn ăn. Người đẹp sử dụng bàn ăn dài kiểu châu Âu, phù hợp cho những buổi tụ họp đông người hoặc tiệc tại gia. Bao quanh khu vực này là hệ kính lớn nhìn thẳng ra sân vườn với rất nhiều cây cảnh được chăm chút kỹ lưỡng.

Ngọc Loan sống trong căn biệt thự view xịn xò cỡ này.

Ngoài ra, khu sảnh giữa nhà cũng là nơi Ngọc Loan thường decor mỗi dịp lễ, Tết. Ban công và sân thượng với view Landmark 81 được cô biến thành không gian trà chiều, tiệc ngọt hoặc những buổi ăn uống ngoài trời cùng gia đình theo phong cách cực chill.

Không gian như lâu đài.

Trong khi đó, từ năm 2025, Lona Kiều Loan chuyển về sống trong một căn penthouse cao cấp tại TP.HCM thuộc phân khúc hạng sang với thiết kế riêng tư, mật độ cư dân thấp và view hướng sông.

Đây cũng là một trong những dự án có mức giá thuộc nhóm cao trên thị trường hiện nay, dao động khoảng 75 - 110 triệu đồng/m2 tùy diện tích và vị trí. Những căn hộ 2 - 3 phòng ngủ đầy đủ nội thất thường có giá từ 8 - 13 tỷ đồng, còn các căn duplex hoặc penthouse có thể lên tới 20 - 35 tỷ đồng.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, thỉnh thoảng cô khoe góc bếp đang đứng nấu ăn hoặc góc ban công của căn nhà này, cực chill với nhiều cây hoa và view thành phố.

Kiều Loan trồng rau ngoài ban công.

Trước đó, vào năm 2023, nàng hậu cũng từng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh căn hộ cao cấp mới tậu. Qua những khung hình được đăng tải, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra căn penthouse của Lona Kiều Loan có diện tích rất rộng, thiết kế theo phong cách hiện đại với tone màu trung tính.

Căn nhà do Kiều Loan tự tậu vào năm 2023.

Có thể thấy, dù theo đuổi hình ảnh khác nhau, sonh Ngọc Loan và Lona Kiều Loan vẫn có khá nhiều điểm giao thoa trong cách xây dựng lifestyle trên mạng xã hội: cùng yêu thích không gian sống đẹp, thích tận hưởng cuộc sống, mê cắm hoa - nấu ăn - decor nhà cửa và đặc biệt đều mang vibe “phú bà” khiến dân mạng không ngừng tò mò.

Cũng từ đây, dân mạng đặt nghi vấn: Có phải cả 2 có cùng 1 gu về cái đẹp, phong cách sống, hưởng thụ… nên có một cuộc cạnh tranh ngầm, mà không ai chịu thua ai?

Kiều Loan (SN 2000) từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Liên tục nhiều năm sau đó, Kiều Loan hoạt động năng nổ trong nhiều vai trò như MC, người mẫu, ca sĩ, rapper. Cô còn từng ra mắt với nghệ danh mới Lona Kiều Loan.

Còn Ngọc Loan (SN 1993) bắt đầu được nhiều người biết đến từ chương trình The Face Vietnam 2016. Cô là học trò “cưng” của Phạm Hương, nhận nhiều lời khen ngợi với gương mặt cuốn hút, body quyến rũ. Tuy nhiên sau đó, Ngọc Loan không tiếp tục công việc nghệ thuật mà chọn rút lui khỏi showbiz, chuyển hướng kinh doanh và gây dựng cuộc sống sang chảnh, kín tiếng.