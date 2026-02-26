Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sau Tết Nguyên đán, nhiều người đã tìm đặt bánh kem tạo hình hũ vàng, túi tiền để cúng đầu năm, khai trương và dịp vía Thần Tài ngày 10 tháng Giêng âm lịch, với mong muốn rước tài lộc, may mắn và sự sung túc.

Đến ngày 25-2, tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch, nhiều tiệm bánh tại TPHCM rơi vào tình trạng quá tải đơn hàng. Chị Lê Thị Thúy Hằng, Trưởng Phòng Truyền thông Hỷ Lâm Môn Bakery, cho biết bánh kem túi vàng vẫn là lựa chọn được khách ưa chuộng nhất dịp này.

Mẫu mã năm nay được đầu tư kỹ về phụ kiện như tượng ông Thần Tài, đồng tiền, thỏi vàng chocolate, câu chúc đầu năm… Giá bán dao động từ 400.000 - 500.000 đồng/bánh.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Hỷ Lâm Môn đã tăng sản lượng lên hơn 30% so với cùng kỳ. "Khách tập trung mua nhiều vào buổi sáng để kịp giờ cúng trước 12 giờ trưa. Không ít người chủ động mua từ ngày hôm trước để tránh tình trạng không mua được hàng. Xu hướng đặt hàng online, giao tận nơi cũng tăng mạnh, tạo áp lực lớn cho khâu vận chuyển do nhân sự giao hàng có hạn" - bà Hằng nói.

Tiệm bánh kem quá tải trong dịp vía Thần Tài

Do đó, cửa hàng phải tăng cường nhân sự giao nhận, đồng thời khuyến khích khách sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ trong khung giờ cao điểm. Ở khâu sản xuất, tiệm tổ chức tăng ca đến ca 3, ca 4 trong hai ngày trước lễ để kịp tiến độ.

Người dân chọn mua bánh hũ vàng

"Ngoài các mẫu bánh tạo hình tài lộc, sản phẩm bông lan chanh – dòng bánh đặc trưng của Hỷ Lâm Môn cũng tiêu thụ gấp 5 lần ngày thường. Đây là sản phẩm được nhiều khách hàng, đặc biệt là người Hoa, ưa chuộng trong các dịp cúng rằm, mùng 1 và ngày vía Thần Tài. Giá bán khoảng 193.000 đồng/bánh"- chị Thúy Hằng chia sẻ.

Sức tiêu thụ bánh bông lan chanh trong dịp vía Thần Tài tăng gấp 5 lần so với ngày thường

Tương tự, nhân viên cửa hàng 4GsTexas Bakery cho biết lượng đơn đặt bánh ngày vía Thần Tài đang quá tải. Những khách đặt các loại bánh theo nhu cầu trong ngày hôm nay để giao sớm trong sớm ngày vía Thần Tài khả năng cao không thể giao đúng hẹn.

Trong đó, bánh Túi Đại Cát (size 20 cm) giá hơn 1 triệu đồng/bánh được thiết kế với một túi lớn trung tâm và 5 túi nhỏ xung quanh, kết hợp hình tượng ông Thần Tài, đồng tiền, hoa xuân, đại diện Ngũ Lộc: Phú – Quý – Thọ – Khang – Ninh.

Một số mẫu khác như bánh Túi Lộc, trang trí đồng tiền vàng và mèo chiêu tài, có giá từ 445.000 - 645.000 đồng/cái.

Các loại bánh hút khách trong ngày vía Thần Tài

Ở một phân khúc cao cấp, chị Vân (40 tuổi), chủ cửa hàng Art Cakes tại TPHCM, cho biết xu hướng tiêu dùng năm nay có sự dịch chuyển rõ rệt.

Nếu năm ngoái các sản phẩm bán chạy ở mức 1 – 2 triệu đồng thì năm nay, khách tập trung vào phân khúc 2,5 - 3,5 triệu đồng, thậm chí có sản phẩm lên tới 4,5 triệu đồng.

Các mẫu được ưa chuộng gồm hũ bánh Thần Tài, bánh kim tiền kích thước lớn hoặc thiết kế cầu kỳ.

"Dù giá tăng nhưng khách vẫn chấp nhận chi tiêu ở phân khúc cao hơn. Bên cạnh sản phẩm đơn lẻ giá trị cao, một số khách chọn mua theo combo để biếu tặng. Xu hướng năm nay nghiêng về bánh kích thước lớn, thiết kế nổi bật thay vì các mẫu nhỏ, giá mềm như trước"- chị Vân nói.

Ngoài bánh kem, thị trường đồ cúng ngày vía Thần Tài còn ghi nhận sức mua tăng ở các sản phẩm như heo đất (giá từ 50.000 đồng/con) hoặc tượng ngựa vàng với ý nghĩa "mã đáo thành công", tượng hũ vàng...

Tượng hình ngựa được nhiều khách chọn mua

Nhiều người cũng mua heo đất nhằm mang ý nghĩa đủ đầy mà còn là lời nhắc nhở về thói quen tích lũy lâu dài