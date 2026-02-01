5 thứ NÊN mua ngày Thần Tài để xin vía, tiền bạc rốp rẻng cả năm

Vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, tức ngày vía Thần Tài, không khó để bắt gặp cảnh người người xếp hàng mua vàng với mong muốn cầu tài lộc, làm ăn hanh thông suốt cả năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng liên tục neo ở mức cao, việc mua vàng không còn là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người. Trên thực tế, theo quan niệm dân gian, vàng không phải là vật phẩm duy nhất mang ý nghĩa may mắn trong ngày này. Nếu không mua vàng, bạn vẫn có thể lựa chọn những món đồ dưới đây để lấy vía đầu năm, cầu mong một năm thuận lợi và đủ đầy hơn.

1. Muối

Từ lâu, dân gian Việt Nam đã truyền tai nhau câu nói: "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Muối tượng trưng cho sự mặn mà, gắn kết và ổn định nên việc mua một túi muối nhỏ vào đầu năm được xem là cách cầu mong sự đậm đà, gắn kết trong các mối quan hệ gia đình cũng như làm ăn. Muối còn tượng trưng cho khả năng xua đi những điều không may, mang lại cảm giác yên tâm và khởi đầu suôn sẻ cho năm mới.

2. Mèo Thần Tài

Hình ảnh mèo Thần Tài không còn xa lạ ở các quầy thu ngân, cửa hàng hay bàn làm việc. Với dáng tay vẫy và gương mặt tươi cười, vật phẩm này trong văn hóa Á Đông thường được xem là vật phẩm giúp thu hút phúc khí, khách hàng, tiền bạc và tạo không khí tích cực cho việc kinh doanh. Ngày vía Thần Tài, nhiều người sắm một chú mèo nhỏ để đặt trong không gian làm việc như một cách lấy may đầu năm.

3. Bạc

So với vàng, bạc có giá thành dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn là kim loại quý gắn với ý nghĩa tài lộc và tích lũy. Mua bạc thỏi, trang sức hoặc vật phẩm bằng bạc trong ngày mùng 10 tháng Giêng được xem là cách giữ lộc đầu năm. Thời gian gần đây, khi vàng miếng và vàng nhẫn khan hiếm, bạc cũng được nhiều người xem như một kênh tích sản thay thế.

4. Heo đất

Nhiều người chọn mua heo đất trong ngày vía Thần Tài như một cách khởi động kế hoạch tiết kiệm cho năm mới. Mỗi lần bỏ tiền vào heo đất cũng là một lần nhắc bản thân kiểm soát chi tiêu và tích lũy đều đặn hơn. Với nhiều gia đình, đây là vật phẩm mang tính thực tế nhiều hơn là tín ngưỡng. Còn theo quan niệm dân gian, khi bỏ tiền vào heo đất, nam dùng tay trái, nữ dùng tay phải để tiền bạc lưu thông thuận lợi.

5. Cây phát tài

Cây phát tài (hay thiết mộc lan) là một trong những loại cây được ưa chuộng vào dịp đầu năm. Với sắc lá xanh viền vàng và sức sống bền bỉ, cây tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự phát triển ổn định. Trong phong thủy, cây thuộc hành Mộc, thường được khuyên đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam để giúp không gian sống và làm việc thêm sinh khí.