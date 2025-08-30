Cho đến hiện tại, nhiều người vẫn ngỡ ngàng vì sức hút duy trì từ A50 đến A80 của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Bởi chưa từng có tiền lệ, rất hiếm ai chỉ viral nhờ một khoảnh khắc bước xuống xe lại có thể “giữ chân” công chúng, nhận được sự yêu mến nồng nhiệt đến như vậy.

Từ khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025 (nhiệm vụ A50) cho đến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), đã hơn 4 tháng, Lê Hoàng Hiệp vẫn rất hot!

Với chiều cao cùng thần thái nổi bật, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được nhận ra nhanh chóng

Mới đây nhất, trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước, loạt hình ảnh của Lê Hoàng Hiệp trong sáng ngày 30/8 đã nhanh chóng viral khắp cõi mạng. Những khun hình "đẹp như tạc tượng" của nam Thượng úy được cộng đồng mạng săn đón, chia sẻ rần rần trên TikTok.

Chỉ cần một vài giây lướt qua camera, thêm hiệu ứng slowmotion, loạt video về Lê Hoàng Hiệp đều "tuyệt đối điện ảnh" và lên xu hướng. Không ít người còn cho rằng, cái tên của nam chiến hiện tại chính là minh chứng cho độ thảo luận, tương tác "khủng" trên mọi nền tảng MXH. Mỗi đoạn clip, bức ảnh đều thu về hàng chục nghìn lượt "thả tim" hay thậm chí cả triệu lượt xem.

Thế mới thấy, sức ảnh hưởng của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vô cùng đáng nể.

Độ hot của anh còn được thể hiện qua từng bình luận, quan tâm từ netizen. Cho dù không xuất hiện, Lê Hoàng Hiệp vẫn được nhắc đến vì mọi người tò mò anh sẽ đi tuyến nào, có được đảm nhận vị trí cầm Quân kỳ diễu binh, diễu hành chính qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không.

Chưa kể, mọi thông tin liên quan đến anh chàng như tình hình sức khỏe, giờ xuất phát, thời gian có mặt hay nói chung nhất cử nhất động đều được cộng đồng mạng theo dõi sát sao.

Clip: Cận cảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp diễu binh, diễu hành trong tiếng hò reo của mọi người

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đảm nhận nhiệm vụ cầm Quân kỳ

Đi qua từng tuyến phố, anh được nhiều người đến xem cổ vũ, hô vang tên và liên tục khen visual cực phẩm

Những khoảnh khắc của Lê Hoàng Hiệp trong ngày tổng duyệt 30/8 nhanh chóng viral MXH

Netizen còn gọi vui nam chiến sĩ là "sít rịt" mà ai cũng muốn trúng

Vài giây lướt qua trên sóng truyền hình trực tiếp cũng khiến nhiều người mê mẩn

Vẫn vóc dáng ấy, những bước đi cùng thần thái ấy, cả 10 lần như 1 thì Lê Hoàng Hiệp vẫn khiến nhiều người phải phấn khích thốt lên: “Đỉnh quá!”. Anh chàng luôn giữ được sự tập trung khi thực hiện nhiệm vụ, lưng thẳng, bước chân dứt khoát cùng ánh mắt tự tin khiến ai xem cũng không thể rời mắt.

Ngay cả khi nghỉ giải lao hay di chuyển bình thường, Lê Hoàng Hiệp vẫn giữ đúng chuẩn mực, thần thái đĩnh đạc nhưng không kém phần cuốn hút.

Bên cạnh đó, chính sự “hướng nội” trong tính cách, thường e ngại khi có người đến chụp ảnh cùng, hiếm khi cười và không dùng MXH cũng tạo nên một sức hút lớn cho Lê Hoàng Hiệp. Bởi anh là người rất kín tiếng trên MXH nên mọi sự xuất hiện của chàng trai này đều được dân tình “săn lùng”.

Vô vàn những yếu tố ấy đã khiến anh chàng đi đến đâu, được hò reo, cổ vũ và gọi tên tới đó. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn trên mạng hay những lúc nghiêm túc tập luyện, tổng duyệt, Lê Hoàng Hiệp vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa, trầm trồ vì độ điển trai, phong thái đúng chuẩn “cực phẩm” quân nhân, tuyệt đối điện ảnh.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Vài tháng trở lại đây, Lê Hoàng Hiệp đang cùng đồng đội tham gia tập luyện, chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Khoảnh khắc nào cũng tuyệt đối điện ảnh

Diện mạo cực phẩm, bất chấp mọi góc chụp

Những lần hiếm hoi cười tít mắt của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp