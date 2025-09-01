Từ sáng sớm 1/9, không khí lễ hội đã tràn ngập khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Người dân từ mọi ngả đường đổ về Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Kim Mã… tạo nên những dòng người nối dài dọc hai bên vỉa hè, ai nấy đều mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, chuẩn bị cho ngày Đại lễ 2/9.

Trẻ nhỏ được cha mẹ bế trên vai, ánh mắt tò mò quan sát xung quanh, trong khi những người lớn vừa trò chuyện, hoà mình vào bầu không khí náo nức của Thủ đô.

Cựu chiến binh Trần Văn Thanh đã có mặt tại Hà Nội sau hành trình di chuyển hơn 300km từ Nghệ An

Dù nắng hay mưa, mọi người kiên nhẫn "bám trụ", hòa cùng niềm tự hào dân tộc, chờ đón khoảnh khắc trọng đại của đại lễ Quốc khánh 2/9, một dịp để mỗi trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập, cảm nhận tình yêu đất nước và sự gắn kết với lịch sử.

Trong số những người dân yêu nước ấy, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ ông Trần Văn Thanh, cựu chiến binh Tiểu đoàn K3-Tam Đảo, từng tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị giai đoạn 1968-1974.

Ông Thanh vui vẻ chụp ảnh cùng những người đồng đội của mình

Nhân dịp diễu binh diễu hành A80 - họ có cơ hội gặp lại nhau, hàn huyên những câu chuyện ở chiến trường năm xưa

Người cựu chiến binh tóc bạc, khoác bộ quân phục, đứng nghiêm trang bên hàng rào, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dòng người đang đổ về các tuyến phố, háo hức chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2/9.

Ông Thanh kể, chuyến đi từ Nghệ An ra Hà Nội được ông thầm chuẩn bị từ trước, không dám nói với gia đình. "Bà không muốn cho tôi đi lắm vì tôi nhiều tuổi rồi... Tôi sợ vợ con lo lắng, nên chỉ nhân lúc vợ đi chợ, lặng lẽ chất đồ lên xe và lên đường. Chỉ khi đã an toàn ra đến quốc lộ 1A, tôi mới gọi điện báo cho họ," ông Thanh chia sẻ.

Bên cạnh đó, vị cựu chiến binh không giấu được sự bất ngờ và xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của người dân Thủ đô dành cho mình. "Người dân Hà Nội đón tiếp tôi rất thân thiện và ấm áp. Chuyến đi ra Thủ đô lần này càng ý nghĩa hơn khi tôi được chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành A80 - một cột mốc lịch sử, thấy quân đội trưởng thành, được tận mắt nhìn những khí tài hiện đại. Tôi thực sự hạnh phúc," ông Thanh chia sẻ.

Chiếc mũ bảo hiểm đã đồng hành cùng ông Thanh trong những chuyến đi vừa qua

Hành trang mang theo vẫn giản dị như mọi khi: vài bộ quần áo, chiếc vali màu hồng, hộp gỗ nhỏ đựng tư trang, cùng lá cờ Tổ quốc tung bay suốt hành trình.

Trên chiếc hộp gỗ đựng tư trang được ông Thanh ghi thêm cả số điện thoại của người thân

Ông cũng gửi gắm niềm hy vọng với thế hệ trẻ: "Tôi chỉ mong lớp trẻ sẽ tiếp tục bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Tôi chọn đi xe máy để tận mắt ngắm nhìn đất nước sau 80 năm đổi mới và phát triển, từ miền Nam ra Thủ đô, chứng kiến những con đường, ngôi nhà khang trang"

Ông Thanh chọn đi xe máy để tận mắt ngắm nhìn đất nước sau 80 năm đổi mới và phát triển

Trên hành trình từ Nghệ An ra Thủ đô bằng chiếc xe máy, ông đi từng kilomet với quyết tâm và ánh mắt chăm chú, chứa đựng niềm tự hào và tình yêu đất nước, minh chứng rằng mỗi người dân đều muốn góp mặt trong khoảnh khắc lịch sử trọng đại.

Chuyến đi chứa cả một niềm tự hào, một tình yêu đất nước sâu sắc, thể hiện rằng mỗi người dân, bất kể tuổi tác, đều muốn góp mặt trong khoảnh khắc lịch sử trọng đại của đất nước.

Trước đó, ngày 17/4, ông Thanh từng khiến nhiều người xúc động khi một mình lái xe máy gần 1.500 km từ Nghệ An vào TP HCM để xem diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.