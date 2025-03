Ngoại lệ của gã khổng lồ đáng ghét nhất nhì Kpop: Cả nhóm hát như 1, nhạc càng nghe càng “trôi”

Ngày 24/2, Hearts2Hearts - nhóm nữ được mong đợi nhất nhì thời điểm hiện tại, chính thức chào sân với single album The Chase. Sự chú ý của công chúng lẫn truyền thông đổ dồn vào 8 cô gái, đặc biệt khi SM Entertainment cuối cùng cũng ra mắt 1 nhóm nữ mới, hơn 4 năm sau màn debut của aespa. Đặc biệt, Hearts2Hearts ra mắt cùng lúc với nhóm nữ nhà Starship, Kiiikiii nên sự kỳ vọng từ người hâm mộ dành cho The Chase cũng cao hơn.

The Chase - Hearts2Hearts

Bước xuống chiếc xe buýt giữa đồng không mông quạnh, The Chase mở ra miền đất kỳ ảo, có sự kết nối với thế giới quan metaverse mà SM đã luôn có “chấp niệm”. Đúng với tinh thần MV, phần nhạc mang chất synth-Pop và chút R&B nhưng “nền nã” hơn, “đằm mình” hơn. Giai điệu chill mang đến cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng, mộng mơ nhưng vẫn chưa đủ sức nặng để ghi dấu ấn vào trong trí nhớ người nghe.

The Chase là 1 sản phẩm âm nhạc ở mức tạm được, không thực sự bùng nổ như mong đợi ở 1 tân binh SM

Cả ca khúc không có dynamics (cao trào), mọi thứ đều “ngang ngang” trôi tuột. MV chất chứa màu sắc vui tươi, trẻ trung nên cú “lật kèo” bằng anti-drop ở phần điệp khúc khiến dân tình “trở tay không kịp”. Chưa kể kết hợp với giọng đọc rap như đọc thơ, khán thính giả mong đợi nhiều hơn thế ở 1 “ông lớn” nổi tiếng với trình “mát tay” đào tạo nhóm nhạc nữ Kpop.

Điệp khúc anti-drop không được lòng khán giả lắm

1 điểm kỳ lạ được không ít người chỉ ra là xuyên suốt 3 phút 13 giây, không nốt cao nào được trưng ra. SM vốn là lò đào tạo ra nhiều thế hệ idol “giọng khủng”, vocalist có tiếng trong giới. Các ca khúc, nhất là ca khúc debut, thường được SM cài cắm với pha bắn nốt cao sau đoạn bridge cho tới hết bài. Những ví dụ có thể kể đến Into The New World , khúc hát kinh điển của giới idol, với bộ 3 Taeyeon - Jessica - Seohyun (SNSD); Replay với nốt cao hoà âm giữa Jonghyun và Onew (SHINEE); Happiness với nốt cao chót vót của Wendy (Red Velvet) hay Black Mamba cùng cái bắt tay của Ningning và Winter (aespa).

Into The New World là "thánh ca debut" của Kpop với phân đoạn nốt cao và hòa âm kinh điển

Truyền thống nốt cao bị SM phá vỡ qua dự án ra mắt The Chase. Có thể, nhóm vẫn còn quá mới nên màu giọng lẫn ngoại hình của các thành viên vẫn chưa thực sự có nét riêng để người xem có thể nhớ mặt nhớ tên. Có ý kiến nhận xét Hearts2Hearts là trường hợp đầu tiên ở SM khi cả nhóm 8 người đều hát y như 1. Dù nỗ lực sáng tạo không để các nhóm nữ bị trùng lặp concept, ý tưởng nhưng Hearts2Hearts vẫn phảng phất dư âm của F(x) - “con ghẻ” bị hắt hủi nhưng lại có concept lẫn câu chuyện nổi bật nhất nhì dàn nghệ sĩ SM.

The Chase vẫn mang âm hưởng của đàn chị F(x)

Ở The Chase, fan Kpop có thể nhìn ra chút vibe Pinocchio, Pink Tape hay 4 Walls . Ice Cream Cake của Red Velvet hay Loona với Butterfly cũng được cho là có chút dư vị trong đó. Tuy nhiên, khả năng hát đệm, chia bè, tạo layer vẫn là thế mạnh, điểm đặc trưng của “gã khổng lồ giải trí”. Hearts2Hearts đã thể hiện được điều này!

Red Velvet

và Loona cũng được phát hiện có bóng dáng trong The Chase

The Chase không phải là 1 sản phẩm debut tệ nhưng không ai cũng “ngấm” sau vài lần thưởng thức. Hearts2Hearts cần nhiều hơn 1 bản nhạc “trộn” an toàn khi KiiiKiii đã vượt mặt ở thành tích nhạc số. Dù vậy, tương lai của “đàn em aespa” vẫn có được sự đón nhận to lớn từ fan lẫn team qua đường.