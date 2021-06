Ngoài Hội Truyền giáo Phục Hưng, TP.HCM còn xuất hiện những ổ dịch nào?

Phát biểu tại cuộc họp với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều 2-6 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, ông Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế) cho biết, TP.HCM có thể xuất hiện những ca bệnh không rõ nguồn gốc trong cộng đồng do dịch bệnh đã âm thầm lây lan. Do đó, người dân tuyệt đối không được chủ quan, luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch bệnh theo 5K. Mặc dù vậy cũng không hoang mang, lo lắng, theo dõi và thực hiện theo đúng quyết định của chính quyền, khuyến cáo của ngành y tế.

Hiện tại, TP.HCM có 3 chuỗi lây nhiễm chính như sau:

Chuỗi lây nhiễm tại điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng

Chuỗi lây nhiễm này phát hiện từ ngày 26/5. Qua hoạt động điều tra truy vết, tự khai báo của thành viên điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng, hoặc được phát hiện qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, tính đến 6 giờ ngày 2/6, TP.HCM đã có 219 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 trên mẫu bệnh phẩm 7 người bệnh đầu tiên là hội viên điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng đều thuộc biến chủng vi rút Ấn Độ, B.1.617.2.

Trong điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng, tổng số người tham gia là 55 người, trong đó 40 người đã xác định mắc bệnh, chiếm tỷ lệ 70%. Các hội viên này sống ở 16/22 quận huyện và lây nhiễm tiếp cho các BN tại nơi họ sống và làm việc, hình thành các ổ dịch tại 20/22 quận huyện và 6 tỉnh miền nam (Long An, Bình Dương, Đồng Tháp, Tây Ninh, Trà Vinh, Bạc Liêu).

Chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở Q.3

Chuỗi lây nhiễm này được phát hiện ngày 18.5 gồm 2 BN: BN 4514, BN 4583 là đồng nghiệp làm việc trong 1 văn phòng, cư trú ở Q.7 và TP.Thủ Đức.

Chuỗi lây nhiễm đã được điều tra, truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để với 193 người tiếp xúc gần, 1.380 người tiếp xúc khác, đã được cách ly y tế. Có 9.113 người được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng tại các khu vực liên quan. Tổng cộng TP.HCM thực hiện 10.686 mẫu xét nghiệm. Đến nay chưa phát hiện thêm người mắc bệnh. Kết quả giải trình tự gen 2 BN có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng vi rút Ấn Độ).

Chuỗi lây nhiễm tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu

Chuỗi lây nhiễm tại hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 được phát hiện ngày 20.5. gồm 5 trường hợp: BN 4780, BN 4781, BN 4782, BN 5329, BN 5463. Trong đó ngày 2/6, BN 5463 đã tử vong do Covid-19 nặng trên cơ địa suy thận mạn giai đoạn cuối.

Chuỗi lây nhiễm đã được điều tra, truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để với 174 người tiếp xúc gần, 835 người tiếp xúc khác, mở rộng xét nghiệm cho 1.382 người. Tổng cộng, TP.HCM thực hiện 2.391 mẫu xét nghiệm. Đến nay chưa phát hiện thêm người mắc bệnh. Kết quả giải trình tự gen SARS-CoV-2 trên mẫu bệnh phẩm các BN trong chuỗi lây nhiễm này là biến chủng B.1.1.7 (biến chủng Anh).

Các điểm dịch đáng chú ý khác

Ổ dịch ở khách sạn Sheraton (quận 1) có 8 trường hợp, trong đó 1 ca F0 và 7 ca F1. Ổ dịch ở quán cà phê Trung Nguyên Legend (đường Phổ Quang quận Tân Bình) từ 1 ca F0, xác định được 6 F1 và 11 F2.

Trường mầm non song ngữ (phường Tân Thới Nhất, quận 12) có 20 ca. Bệnh nhân là giáo viên của trường rồi lây sang các hộ gia đình, khu nhà trọ. Kết quả điều tra ghi nhận đã lây lan sang tỉnh Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp.

Khu nhà trọ ở một con hẻm đường Dương Quảng Hàm, phường 5 quận Gò Vấp, từ 1 ca F0, có 6 ca F2 và 1 ca F3.

Công ty IDS (quận Tân Phú) có 23 ca, 1 ca F0 từ chuỗi này xuất hiện 9 F1, 12 F2, 1 ca F3. Bệnh nhân là nhân viên làm chung và lây lan tiếp cho người nhà.

Công ty Thiên Tú (đường Hoàng Việt, quận Tân Bình), trong số 300 nhân viên có 44 ca mắc trong đó có 5 ca F2. Bệnh nhân là các nhân viên làm chung và lây lan tiếp cho người nhà. Môi trường làm việc máy lạnh trung tâm cũng khiến cho công ty có tỉ lệ lây nhiễm cao.