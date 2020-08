Ngoài 30 tuổi, phụ nữ nhất định phải ăn các loại rau, quả này hàng ngày để thải độc dưỡng da, tăng cường thể lực và tiêu diệt bệnh tật

Nhiều chị em tự hỏi, vì sao có người mới 30 đã bắt đầu lão hóa, nhưng có những người 50 tuổi vẫn trẻ trung, khỏe khoắn? Câu trả lời có lẽ đến từ sự khác biệt trong cách sinh hoạt và ăn uống.

Sau tuổi 30, quá trình lão hóa sẽ thực sự "tăng tốc" khiến da của chị em nhanh sạm đen, đồng thời hình thành một số vấn đề sức khỏe. Ở độ tuổi này, phụ nữ rất cần có một chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt cần tăng cường các loại rau quả bởi chúng cung cấp cho cơ thể nhiều chất hoạt tính sinh học, đặc biệt là các muối khoáng có tính kiềm, các vitamin, các chất pectin và axit hữu cơ... có tác dụng hiệu quả trong việc dưỡng nhan và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Cách sinh hoạt và ăn uống quyết định tốc độ lão hóa của phụ nữ.

Nếu đã bước sang tuổi 30, chị em nên tích cực sử dụng 9 loại rau quả dưới đây:

1. Quả mít

Mít rất giàu vitamin A, vitamin C và carotene, có tác dụng giải độc và bảo vệ da, tăng cường khả năng chống lại tổn thương của da, đồng thời giúp duy trì độ đàn hồi của da.

Lượng vitamin C dồi dào trong mít có thể dưỡng ẩm, làm trắng da và chống lại sự hình thành sắc tố melanin hiệu quả. Ngoài ra, mít có thể giúp chị em tăng cường thể lực và cải thiện lưu thông máu.

Quả mít đem lại nhiều tác dụng trong việc duy trì sắc đẹp của phụ nữ.

2. Đậu đen

Đậu đen có chứa chất đạm chất lượng cao, dễ hấp thu cho cơ thể, hầu hết các axit béo của đậu đen đều là axit béo không no, có thể đáp ứng đủ nhu cầu chất béo hàng ngày mà cơ thể cần.

Không những vậy, đậu đen còn rất giàu lecithin và isoflavone, có thể bổ thận và bảo vệ thận, đem lại tác dụng dưỡng huyết, dưỡng da, chống lão hóa, tăng cường thể lực cho phụ nữ sau tuổi 30.

3. Quả cherry

Cherry không chỉ có tác dụng bồi bổ cơ thể mà còn tốt đối với lá lách và dạ dày, có thể làm ấm cơ thể, đồng thời có tác dụng bảo vệ 5 cơ quan nội tạng. Đặc biệt, cherry được đánh giá là một loại quả có thể làm đẹp, dưỡng da và giúp da ngày càng được dưỡng ẩm.

Không những vậy, quả cherry còn có thể giúp ích cho tiêu hóa, tác dụng hạ huyết áp rất tốt, hơn nữa còn có thể giúp lưu thông máu trong cơ thể...

4. Nấm rơm

Trong Đông y, nấm rơm có vị ngọt, tính bình. Nó chứa nhiều protein, chất béo, vitamin C, axit para-aminobenzoic, D-mannitol, lysine, arginine, valine và các axit amin khác, có tác dụng bổ tỳ, dưỡng can, thanh nhiệt, giải độc.

Đặc biệt, nấm rơm có hàm lượng vitamin C cao, có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, tăng cường khả năng kháng bệnh. Phụ nữ sau 30 tuổi thường xuyên ăn nấm rơm cũng có tác dụng hạ huyết áp.

5. Rau cải thảo

Rau cải thảo rất giàu chất xơ, những chất xơ thô này có tác dụng giữ ẩm cho ruột và thúc đẩy quá trình giải độc của cơ thể. Rau cải thảo còn chứa hàm lượng nước calo ít, giàu vitamin C và vitamin E nên có thể được coi là "liều thuốc quý" có lợi trong việc chăm sóc da của chị em phụ nữ.

6. Cà chua

Cà chua là một loại rau rất phổ biến, dù sử dụng để ăn sống hay nấu chín thì nó đều rất ngon lành và bổ dưỡng. Cà chua có khả năng chống oxy hóa độc đáo, có thể loại bỏ các gốc tự do gây lão hóa và bệnh tật trong cơ thể con người. Một số chất chống oxy hóa trong cà chua có thể kể đến như vitamin C và lycopene, có tác dụng làm trắng da hiệu quả.

7. Rau chân vịt

Rau chân vịt là một trong những loại rau chứa hàm lượng vitamin C dồi dào bậc nhất. Loại rau này có tác dụng tăng cường sản xuất collagen trong cơ thể, từ đó giữ cho làn da săn chắc và mịn màng, cải thiện mái tóc luôn chắc khỏe và dày dặn.

8. Rau cải xoong

Rau cải xoong chứa nhiều canxi, kali, mangan, phốt pho, vitamin A, C, K, B-1 và B-2... Đem lại tác dụng như một chất khử trùng bên trong da, cung cấp dinh dưỡng đến các tế bào của cơ thể. Không những vậy, rau cải xoong còn là một nguồn vitamin A, C và chất chống oxy hóa dồi dào, phụ nữ ăn thường xuyên có thể vô hiệu hóa các gốc tự do có hại, ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, xóa mờ nếp nhăn...

9. Bông cải xanh

Bông cải xanh có chứa nhiều vitamin C và K và một loạt các chất chống oxy hóa, chất xơ, folate, lutein, canxi... Nếu tiêu thụ bông cải xanh đều đặn, phụ nữ sẽ nhận được những tác dụng tốt cho cơ thể như chống viêm, chống lão hóa, kích thích sản xuất collagen hiệu quả, giúp phụ nữ trẻ lâu, khỏe mạnh hơn hẳn so với tuổi thật.

(Nguồn: Sohu, Healthline)