Ngô Thanh Vân và chồng trẻ chính thức công bố ảnh cưới

Ngày 27/4, Ngô Thanh Vân chính thức công khai ảnh cưới với Huy Trần cùng thông tin hôn lễ lên các trang mạng xã hội của mình. Nữ diễn viên và chồng trẻ đã khiến netizen náo loạn, mỗi bài đăng của cô nhận được lượt like "khủng" chỉ trong vài phút.

Cụ thể, "đả nữ" của màn ảnh Việt hạnh phúc nhắn: "8/5 này, Vân và Huy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình, và một vài người bạn gắn bó của Vân-Huy".

Kèm theo bài đăng là bức ảnh cưới cực lãng mạn của cặp đôi. "Chị đại" mặc váy cô dâu, cài khăn voan trắng, tay cầm hoa mỉm cười hạnh phúc bên Huy Trần. Khoảnh khắc lãng mạn đầy ngọt ngào này là "quả ngọt" của mối tình chị em đình đám nhất nhì Vbiz.

Bài đăng trên trang cá nhân của Ngô Thanh Vân.

Ảnh cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần đồng thời cũng là trang bìa cho tạp chí Harper’s Bazaar số tháng 5/2022.

Thiệp cưới và địa điểm tổ chức hôn lễ cũng được công khai trước khán giả.

Trước đó, vào sáng ngày 14/3, Ngô Thanh Vân đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi bất ngờ thông báo chấp nhận lời cầu hôn của Huy Trần - bạn trai kém 11 tuổi. Trong bài đăng trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ trong niềm hạnh phúc: "Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân. Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn. Họ đã có một happy ending vì anh ấy đã cầu hôn cô ấy. Và cô 'say yes'".

Hiện nay, cả showbiz đang rộn ràng chuẩn bị đón chờ lễ cưới thế kỷ của "chị đại Vbiz" Ngô Thanh Vân cùng chồng trẻ Huy Trần.

Nguyên văn chia sẻ của Ngô Thanh Vân:

Happy ending Thân gửi các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp, đối tác, khán giả, và tất cả những người quan tâm yêu thương Vân và Huy. 8/5 này, Vân và Huy quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ghi dấu một chặng đường mới trong cuộc đời của hai đứa. Lễ cưới nhỏ nhắn xinh xinh với sự hiện diện của hai gia đình, và một vài người bạn gắn bó của Vân-Huy. . Vân không muốn đây là Sự Kiện, mà thực sự muốn nó là một Kỷ Niệm thật đáng nhớ. Vì thế, Vân và Huy quyết định bữa tiệc này nhỏ nhắn thôi nhưng chắc chắn sẽ xinh đẹp, và ấm cúng. Hai đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng, cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy. Mong cả nhà sẽ cầu phúc cho hạnh phúc của hai đứa nhé! Thương! Huy - Vân

